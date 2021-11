Kolme naista kertoo asumisratkaisuistaan, jotka eivät ihan jokaiselle sovi.

Sanni, 35: ”Mielestäni sata vuotta on sopiva ikä talolle”

Asun Pirkanmaalla vanhassa omakotitalossa kahdestaan tyttäreni kanssa. Kotimme on vuonna 1918 rakennettu hirsitalo, jonka ostimme tänä keväänä.

Sanni osti satavuotiaan hirsitalon keväällä ja nyt edessä on ensimmäinen talvi uudessa kodissa. ”Kaupungissa asuminen ei välttämättä sovi kaikille”, hän sanoo.

Navetassa on sauna ja navetalle tulee kaivovesi, josta saa pesuvedet saunalle. Navetan takana on ulkohuussi.

Keittiöön meille tulee tällä hetkellä kylmä vesi. En oikeastaan hirveästi edes kaipaa lämmintä vettä hanasta, sillä hellalla veden saa näppärästi lämmitettyä, jos vaikka tiskaa. Peseytyminen hoidetaan saunassa. Kiukaan yhteydessä olevassa vesisäiliössä pesuvesi lämpiää samalla kun saunakin.

Lämmitän saunaa ehkä pari, kolme kertaa viikossa. Jos haluaa käydä pikaisemmin pesulla, voi lämmittää hellalla vettä ja peseytyä kylmässä saunassa.

Yksi mukavuus, jota kaipaan, on pyykinpesukone. Se onkin tarkoitus asentaa lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä vien pyykit kaupunkiin omalle äidilleni. Siihen en ole lähtenyt, että pesisin pyykkimme käsin.

Sanni ja Lila-tytär asuvat satavuotiaassa talossa Pirkanmaalla. Tiskivesi lämpiää kätevästi hellalla.

Olen kotoisin Tampereelta, mutta olen lapsesta asti halunnut asua maalla. Vanhat talot ovat aina viehättäneet, sillä niissä on persoonaa ja sielukkuutta. Mielestäni sata vuotta on sopiva ikä talolle.

Kaupungissa asumisessa ja kerrostaloasumisessa on puuduttavaa se, ettei minkään eteen tarvitse tehdä mitään. Kaikki tulee vain nappia painamalla: lämpö, vesi, saunan lämmitys... tuntuu, että tällainen pieni, jatkuva puuhastelu sopii minulle paremmin. Uskon, että ihmiselle on hyväksi, kun puuhaa.

Talossa asustelee myös Soolo-koira. Haaveena on tulevaisuudessa hankkia muitakin eläimiä, mahdollisesti kanoja ja lampaita.

Talossa on sähkölämmitys, mutta pääasiassa sitä lämmitetään puilla, joilla myös sauna lämpiää.

Ajattelen, että tässäkin talossa on sata vuotta asuttu näin. Kylmä vesi tänne on vedetty muutama vuosi sitten. Tässä talossa on aina asuttu ilman mukavuuksia, niin miksen minäkin pystyisi. Vaikka tässä elämäntavassa on haasteensa, niin toisaalta koen myös, että haluan kunnioittaa tätä taloa ja edellisiä asukkaita ja ainakin kokeilla asua, kuten tässä ennenkin on asuttu.

Kun ostin talon, osa tuttavista epäili sitä, miten pärjään näissä olosuhteissa täällä peltojen keskellä, mutta tämä on vain lisännyt hyvinvointiani. En osaa itsekään tarkalleen sanoa, mistä se johtuu, mutta ehkä se on se rauhallisuus mikä täällä on. Kaupungissa jatkuva hälinä ja liikenteen melu tuntuvat kuormittavalta, vaikkei sitä ehkä edes siellä asuessa tiedostanut. Täällä rauhoittuu ihan eri tavalla.

Sanni on tehnyt talossa muun muassa ikkunaremonttia.

Olen aloitellut ikkuna- ja pintaremonttia ja on ollut kiva ja positiivinen yllätys huomata, että kyllä sitä pystyy kaikenlaista tekemään ilman aikaisempaa kokemusta, kun joku opastaa. Ihmiset lähipiirissä ja naapurustossa ovat olleet todella avuliaita. Ylipäätään tässä on oppinut paljon itsestään, omakotitaloasumisesta ja maaseudun elämästä. Esimerkiksi talon tulisijat ovat kaikki vähän omia yksilöitä. Pitää tutustua siihen, miten ne toimivat ja lämpiävät parhaiten.

Joskus keskellä yötä tai huonolla kelillä vähän kirpaisee lähteä vessaan unisena. Toisaalta silloin on tullut koettua sellaisia hetkiä, että menee pihalle yöllä silmät ristissä ja siellä onkin tosi hieno tähtitaivas. Silloin ajattelee, että vau, enpä olisi tätäkään nähnyt, jos en asuisi täällä.

Päivi, 50: ”Tokihan minä tiedän suihkut ja pyykkikoneet”

Tästä on keskustaan ja lähimpään kauppaan 43 kilometriä, tämä on noin 60 hengen syrjäkylä Lapissa. Olen ikäni asunut täällä, tämä on lapsuudenkotini. Asun kahden huskyn, Roomeon ja Ruskon kanssa.

Silloin, kun olin lapsi, vesi haettiin hetteestä, mutta nyt pihalla on sähköllä toimiva kaivo. Kannan siitä veden sisälle ja saunaan.

Sähköt talossa on, mutta ei mitään muuta. On pihasauna, ulkovessa... talo lämpenee pääasiassa puulla, vaikka on minulla myös irrallisia sähköpattereita. Metsuriksi minusta ei ihan ole, joten halot hankin valmiina.

Kaikki käyttövesi saadaan sähköpumpulla kaivosta.

Pyykkiä pesen käsin saunassa. Lämmitän saunan ja siinä pesuvesi lämpiää säiliössä. Pyykkäämiseen voi mennä pari tuntia.

Isommat asiat, kuten matot ja isot päiväpeitot pesen silloin, kun sää sallii, lumet lähtevät ja kevät tulee. Niitä en talven aikana pese, koska kuivaustilaa ei ole kauheasti.

Kesäisin minulla on pyykkipaikka, jossa nostan hetteestä veden pataan ja laitan tulet padan alle.

Tiskaaminen hoituu hellalla lämmitetyllä vedellä.

Suihkua minulla ei ole, peseytyminen hoidetaan saunassa. Se lämpiää kolme-neljäkin kertaa viikossa.

Kun tiskaan, lämmitän vettä hellalla ja tiskaan menemään.

Traktori käy linkoamassa lumet talvisin, se kiertää muissakin taloissa. Ja välillä minä kolaankin.

Apua saa aina, kun tarvitsee. Kaikkihan me tunnemme toisemme täällä.

Lapissa lumityöt vievät aikansa.

En ole koskaan osannut ajatella, että täältä lähtisi muualle. Täällä saan kävellä samoilla lattialankuilla, joilla isoäitinikin on kävellyt. Isäni isä on rakentanut talon vuonan 1918 ja hirret ovat vieläkin vanhemmat.

On hienoa, että tästä pääsee suoraan marjaan, kun muutaman askelen ottaa. Ja koirien kanssa on niin helppoa, kun ei tarvitse miettiä, että ne häiritsisivät ketään.

Olen kesäihmisiä. Kesän alku on hienoa aikaa, kun kaikki linnut lentävät etelästä, joutsenet saapuvat, käki kukkuu lähipuussa. Tulee niin kauniita kukkia.

Auton öljyjen tarkistus ennen lähtöä.

Päivi kertoo ihailevansa usein kaunista kuutamoa.

Tässä viehättää aitous ja alkuperäisyys. Tokihan minä tiedän suihkut ja pyykkikoneet, mutta en minä niitä kaipaa. Sukulaisten luona vieraillessa olen saanut käydä suihkussa ihan tarpeeksi.

Tuntuisi oudolta muuttaa pois täältä. Ei puhettakaan.

Hannele, 57: ”Olen onnellinen täällä”

Katson joka päivä sääennustetta suunnitellakseni, mitä töitä teen. Aina riittää joko sisä- tai ulkohommia. Huonolla säällä hoidan mieluummin kauppa-asiat, sillä ulkona riittää aina puuhaa.

Tiskaan kesäisin ulkona. Tiskipöydän toisessa päässä on renkaat, toisessa päässä pitkät kahvat. Kuljettelen sitä ympäri pihaa tarpeen mukaan. Helteellä laitan sen usein omenapuiden varjoon.

Vielä syyskuussa tiskit hoituivat kauniissa auringonpaisteessa ulkona.

Vanhempani ostivat hetken mielijohteesta tämän Uudellamaalla sijaitsevan yli satavuotiaan torpan ulkorakennuksineen vuonna 1970. Vajaa kymmenen vuotta sitten, kun isästämme aika jätti, remontoimme koko talo savupiippua ja tulisijaa myöden. Vain alkuperäiset hirret ja katto jäivät.

Olen ollut täällä lapsesta saakka kaikki kesät. Tänäkin vuonna tulin tänne jo huhtikuussa ja aion asua niin pitkään talveen kuin voin. Talo sijaitsee jyrkän mäen päällä, joten kun tulee lunta ja liukasta, olosuhteet ovat minulle liian hankalat. Taajamissa auraus ja tienhoito hoituvat kaupungin puolesta, mutta syrjäseuduilla kaikki tehdään itse.

Tulevaisuudessa haluaisin silti asua täällä ympärivuotisesti.

Hannele toivoo voivansa tulevaisuudessa asua maalla pysyvästi.

Taloon ei tule vettä sisään, mutta ulos menee. Ulkona on porakaivo ja ulkohuussi.

Minulla on pihasauna, mutta kun teen koko päivän hommia, olen usein niiden päätteeksi niin väsynyt, etten viitsi lämmittää sitä yksin itselleni. Mietin myös ekologisuutta. Usein laitankin saunan lämmittämisen sijaan ämpärit koko päiväksi talon portaille aurinkoon, jolloin vesi lämpiää itsekseen, ja peseydyn pihalla. Jos vesi ei ole riittävän lämmintä, keitän sitä pienen määrän hellalla.

Käyn usein myös naapureilla saunassa ja joskus ihmiset tulevat minun luokseni saunomaan. Jokainen vuorollaan.

Parin viikon välein käyn Helsingissä katsomassa äitiäni, lapsenlapsiani, hakemassa postit, pesemässä pyykit, viemässä roskat kierrätykseen ja hoitamassa muita asioita.

Hannele hakemassa vettä pihan perällä sijaitsevasta kaivosta.

On mahtavaa, kun voi käydä marjassa ja sienessä hakemassa kastikkeen tarpeet lähimetsästä, ja tutuilta pienviljelijöiltä saan tuoreita herkkuja koko kesän. Syksyisin teen pihapuiden hedelmistä päärynä- ja omenahilloa. Metsästävä naapuri hakee pudonneet omenat peuroille. Saan siitä kiitokseksi peuranlihaa.

Kysyit, mikä tällaisessa elämäntavassa viehättää. Olen aiemmin matkustanut paljon ja elänyt hyvin sosiaalista, kaupunkilaista elämää. Pikkuhiljaa maailman hidas tuhoutuminen ihmisen aikaansaannosten vuoksi alkoi häiritä yhä enemmän.

Täällä maalla koen olevani osa luontoa. Teen niitä samoja yksinkertaisia asioita, joita ihmiset ovat tehneet satoja vuosia. Se tuo minulle mielenrauhaa, pysyvyyttä ja jatkuvuutta.

Tiskaamiseen pihalla voi mennä toista tuntia tai savusaunan lämmittämiseen koko päivä. Nautin siitä, että olen elämän perusasioiden äärellä.

Maaseudulla olen omassa kuplassani, omassa maailmassani.

Olen onnellinen täällä.

126 000 naista asuu ”puutteellisesti varustetuissa asunnoissa”

Suomessa on noin 126 000 täysi-ikäistä naista, jotka asuvat ”puutteellisesti varustetuissa tai varustetasoltaan tuntemattomissa” asunnoissa eri puolilla maata. Heistä 33 000 asuu yksin.

Tilastokeskuksen tilastoissa hyvin varustelluksi määritellään asunto, jossa on vesijohto, viemäri, lämmin vesi, sisävessa, peseytymistilat ja keskus- tai sähkölämmitys. Puutteellisesti varustetusta asunnosta puuttuu jokin näistä varusteista tai tieto siitä, onko niitä.

Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen toteaa, ettei ilman mukavuuksia eläminen ole suomalaisille täysin vierasta, sillä moni on tottunut siihen kesämökillä.

Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa siirryttiin laajemmin asumiseen, jossa väljyys kasvoi ja mukavuudet lisääntyivät.

– Sisälle saattoi tulla sekä kylmät että lämpimät vedet, ja vesi myös meni ulos viemäriin. Sitä ei tarvinnut laskiämpärissä kantaa ulos. Oli sisävessat, mutta suihkua ei vielä välttämättä, kertoo Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen Turun yliopistosta.

Toki sisävessan kaltaisia mukavuuksia oli varakkailla ihmisillä jo 1800–1900-luvun vaihteessa, mutta työväestön ulottuville ne tulivat 1950–60-luvuilla. Samoihin aikoihin kestokulutushyödykkeet, kuten autot, jääkaapit ja televisiot, alkoivat ilmestyä tavallisten suomalaisten koteihin ja pihoihin.

Talous kasvoi kohisten, palkat nousivat ja koko länsimaisen yhteiskunnan kaikki yhteiskuntaluokat vaurastuivat.

– Vähitellen siitä, että mukavuuksia on, tuli asumisen standardi.

Samaan aikaan naiset alkoivat Suomessa laajemmin siirtyä työelämään. Asumismukavuuksien lisääntyminen osaltaan helpotti sitä.

– Valtava työmäärä poistui, etenkin naisilta. Enää ei tarvinnut lähteä hakkaamaan polttopuita tai hakemaan vettä kaivosta, viemään laskiämpäriä ulos tai vääntämään ison perheen pyykkiä käsin pyykkipadassa.

Toisaalta vaurastuminen on tuonut uudenlaista työtaakkaa kotiin, Vainio-Korhonen sanoo.

Talot ovat niin valtavia, että niiden siivoaminen ja järjestyksessä pitäminen vie huomattavasti aikaa. Materiaa ja vaatteita on jättimäisiä määriä, pyykkiä pitää pestä monta kertaa viikossa. Ruuanlaittokin on kaukana yksinkertaisesta, kun keittiössä voi kokata mitä tahansa mistä tahansa raaka-aineista. Arjesta on tavallaan tullut musertavan monimutkaista.

Ei ihme, että moni kaipaa takaisin alkukantaisempien asioiden äärelle. Metsästämään, kalastamaan, kolaamaan lunta, kesämökille. Vanhan hirsitalon tuoksuun.

Hiiteen maailman pauhusta.