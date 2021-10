Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Yksinäisyys piinaa hyväosaisia yritysjohtajia ja julkkiksia – aiheeseen liittyvä häpeä yllätti palkitun suomalaisohjaajan

Jopa joka viides suomalainen kärsii yksinäisyydestä, mutta palkittu dokumentaristi Sami Kieksi joutui uutta Some Deep Story -sarjaansa tehdessään toteamaan, että siitä puhuminen on tabu ja stereotypiat elävät vahvoina. Kieksin mukaan ongelma on mitä suurimmissa määrin myös hyväosaisten.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon syyskuussa saanut dokumentaristi Sami Kieksi pureutuu dokumenttisarjassaan yksinäisyyteen, josta hän on kärsinyt itsekin.

Millaista on raastava yksinäisyys? Dokumenttisarjoistaan palkittu ohjaaja Sami Kieksi pureutuu uusimmissa Some Deep Story -jaksoissaan yksinäisyyteen, josta kärsii jopa joka viides suomalainen. Ongelma on hyvin yleinen, mutta silti sen ympärillä on Kieksin mukaan ihmeellinen stigma ja häpeä: ihmiset eivät halua puhua yksinäisyydestään omilla nimillään tai kasvoillaan televisiossa. – Yksinäisyyttä hävetään, ja vallalla on edelleen tietty stereotypia siitä, miltä yksinäinen ihminen näyttää ja että ”ongelma olisi huono-osaisten”. Tämä ei pidä lainkaan paikkansa. Aiemmin vaikeita aiheita, kuten nuorten syrjäytymistä, huumeidenkäyttöä ja velkaantumista käsitellyt Kieksi yllättyi heti alkuun siitä, miten vaikeaa hänen oli löytää ihmisiä uusimman dokumenttisarjansa päähenkilöiksi. – Yksinäisyys on ylipäätään heikosti tunnistettava asia. Ihmiset eivät tiedä, mitä se on. – Yksin oleminen ja yksinäisyys ovat eri asioita, ja yleensä yksinäinen voi olla juuri se, joka ympäröi itsensä valtavalla määrällä ihmisiä, Kieksi sanoo. Sami Kieksi muistaa olleensa yksinäisenä hyvinkin rauhaton. – Yksinäinen ihminen ei uskalla pysähtyä hetkeksikään eikä osaa olla itsekseen, jolloin ongelmaa ei edes huomaa. Yksinäisyydessä on Kieksin mukaan ennen kaikkea kyse arvottomuuden ja ulkopuolisuuden tunteesta – siitä, ettei koe tulleensa rakastetuksi. – Yllättävän monella on tämä kokemus, ettei rakasta itseään, eikä siten voi ottaa muiden rakkautta vastaan. Tällainen sielu voi olla hyvinkin rauhaton: ihminen ei uskalla pysähtyä hetkeksikään eikä osaa olla itsekseen, jolloin ongelmaa ei edes huomaa. Kieksi tunnisti kärsineensä aikoinaan itsekin samasta asiasta vasta, kun hän alkoi tehdä dokumenttisarjaa. – Olen ollut aika vahvasti yksinäinen. Tuolloin minulla oli burnout, olin jättänyt turvallisen työn ja rytmin, muuttanut vieraalle paikkakunnalle ja dokumentti-ideani eivät menneet läpi. Kävin baareissa ja haalin ympärilleni tuntemattomia ihmisiä, Kieksi muistelee. – Pahimmillaan alkoi ahdistaa ihan järkyttävästi, kun olin hetken yksin kotona. Heti piti lähteä haalimaan jotain elämyksiä. Lopulta jätin baarit, aloin käydä lenkillä ja otin vuorokaudenrytmistä kiinni. Sain jälleen kiinnekohdan elämääni. – Monet ihmiset ovat asemansa vuoksi yksinäisiä. Juttelin esimerkiksi yhden lääkärin kanssa, joka koki tappavaa yksinäisyyttä, muttei voinut puhua siitä, Kieksi sanoo. Kieksi perehtyi yksinäisyyteen artikkeleiden, videomateriaalien ja alan ammattilaisten sekä ihmisten haastatteluiden avulla. – Teen taustatyöt ja esituotannon aina perusteellisesti, ja erityisen tärkeää on tarinoiden päähenkilöiden valinta, jotta jaksoista tulee hyviä. Hän joutui luopumaan yhdestä alkuperäisestä toiveestaan: päähenkilöstä, joka olisi niin sanotusti hyväosainen ja korkeassa virassa. Kieksin mukaan moni ulospäin sosiaaliselta ja hyvinvoivalta näyttävä voi olla hyvin yksinäinen. Tällaisia ovat esimerkiksi monet julkisuuden henkilöt ja yritysjohtajat. – Olisin halunnut mukaan yhden mallisuorittajan, jota ihmiset kadehtivat ja jonka kontrasti työ- ja yksityiselämän välillä on tosi iso. Monet ihmiset ovat asemansa vuoksi yksinäisiä. Juttelin esimerkiksi yhden lääkärin kanssa, joka koki tappavaa yksinäisyyttä, muttei voinut puhua siitä. Dokumenttisarjaansa Kieksi valitsi neljä päähenkilöä, joista yksi on 30-vuotias Mirco. Hän näyttää päälle päin menestyvältä ja sosiaaliselta. Hänen tarinansa kuullaan avausjaksossa. – Mirco on urheilullinen, komea ja terveen näköinen. Hän otti itse yhteyttä, sillä hän tiesi, että haen yksinäisiä ihmisiä sarjaani. Hänen taustansa on se, ettei hänellä ole ollut turvallista lapsuutta, ja on ollut päihteiden käyttöä ja ulkopuolisuuden kokemusta. Mirco syyllisti Maria-äitiään lapsuudenkodissa tapahtuneista asioista ja alkoi kokea valtavaa yksinäisyyttä. Kieksi tunnisti Mircon tarinassa paljon itseään, sillä ohjaaja on kertonut rikkinäisestä lapsuudestaan. – Hänen tarinansa tulee hyvin lähelle omaani, meillä on samantyyppiset perhesuhteet. Kyseessä on erittäin koskettava jakso. Kieksi pyrkii dokumenttisarjallaan vähentämään yksinäisyyteen liittyvää stigmaa, sillä kyseessä on hyvin yleinen ongelma, jota ei pitäisi hävetä. Ongelma voi johtua lapsuudesta tai se voi puhjeta esimerkiksi erotessa tai työttömäksi jäädessä. Korona-aika on lisännyt eristyneisyyttä entisestään. – Monet kokevat yksinäisyyttä myös parisuhteessa, ja iäkkäämpien ihmisten yksinäisyydestä onkin jo puhuttu paljon. Yksinäisyys koskettaa niin monia. Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla syyskuussa palkittu Kieksi valitsi dokumenttisarjaan tarinat, jotka ovat mahdollisimman erilaisia keskenään. Myös selviytymiskeinot vaihtelevat eri ihmisten välillä. – Joku saattaa ryvetä itsesäälissä ajatellen, että miten elämä onkin niin kurjaa. Toinen saattaa olla hyvinkin ratkaisukeskeinen ja alkaa etsiä itselleen harrastuksia ja uusia tuttavuuksia. Jälkimmäiseen selviytymiskeinoon turvautuu dokumenttisarjan kolmannessa osassa nähtävä Jaana, 27, joka on parisuhteessa, mutta kokee yksinäisyyttä. Sinikka-äidin kanssa keskusteleva Jaana toivoisi, että häneltäkin kysellään joskus, että miten menee. – Jaana tekee konkreettisia tekoja ja alkaa sinnikkäästi laittaa vanhoille tutuilleen viestejä, että lähdetkö tekemään sitä tai tätä. Sinnikkyys palkitaan. Lopulta monet alkavat itsekin lähettää hänelle viestejä. – Hän keksii myös miehensä kanssa uuden harrastuksen, jota kautta hän löytää tuttavuuksia ja kokee yhteisöllisyyttä, Kieksi kertoo. Kieksi ihailee Jaanan aloitteellisuutta. – Jaanan tapa toimia on ihailtava, sillä meillä kaikilla on tuttuja, jotka ilahtuisivat siitä, että ottaisimme heihin yhteyttä. He voivat olla yhtä yksinäisiä kuin saatamme itsekin olla. Some Deep Story, maanantaista 4.10. alkaen katsottavissa Yle Areenassa. Lue lisää: Logged in -dokumentin ohjaaja: Vanhempien ”jeesustelu” voi olla suurin syy, miksi sukupolvet eivät kohtaa Lue lisää: Syrjäytyneiden miesten karut tarinat kerrotaan Ylen uudessa dokumenttisarjassa – ohjaaja paljastaa, mitä tilanteita ei haluttu kuvata