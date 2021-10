Tapahtumaan osallistuu 50 konetta ja 3 300 sotilasta.

Enemmistö tapahtumassa nähtävissä koneista on Horneteja. F/A-18C Hornet Kaivopuiston lentonäytöksessä 6. elokuuta 2021.

Maanantaina puolenpäivän jälkeen Suomen yläilmoista kajahtelee Hornetien murahtelua, kun Ilmavoimat käynnistää 50 lentokonetta ja 3 300 sotilasta kattavan Ruska 21 -ilmaoperaatio­harjoituksensa. Ilmavoimien mukaan koneet lentävät sekä matalissa että 10 kilometrin korkeuksissa.

Kyseessä on puolustushaaran pääsotaharjoitus, johon osallistuu henkilöstöä myös Ruotsin ilmavoimista. Kaikista osallistujista 1 500 on reserviläisiä.

Harjoituksen kerrotaan näkyvän ja kuuluvan suuressa osassa maata. Lennoilla käytetään lentokoneiden omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja, jotka saattavat näkyä taivalla hetkellisinä valonpilkahduksina.

– Ruskan kaltaiset kaikki ilmaoperaation osatekijät sisältävät harjoitukset ylläpitävät ja kehittävät Ilmavoimien valmiutta toimeenpanna vaativia ilmaoperaatioita laajaa tukikohtaverkkoa hyödyntäen. Nämä harjoitukset ovat joukkuepeliä parhaimmillaan, toteaa harjoituksen johtaja, Ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Timo Herranen toteaa tiedotteessa.

Suurin osa harjoituksessa nähtävistä koneista on Ilmavoimien tiedotteen mukaan F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjiä. Niiden lisäksi mukana on Hawk-suihkuharjoituskoneita, Ilmavoimien kuljetus- ja yhteyskonekalustoa, Maavoimien NH90-kuljetushelikopteri sekä Rajavartiolaitoksen Dornier Do 228 -valvontalentokone.

Harjoittelevan joukon päätukikohdiksi Ilmavoimat mainitsee Rissalan ja Pirkkalan. Harjoituksen aikana Hornetit tunkeutuvat myös Savonlinnan, Varkauden, Kokkola-Pietarsaaren, Seinäjoen ja Kajaanin lentokentille sekä Vieremän maantietukikohtaan. Porin lentokentän läheisyydessä nähdään Ilmavoimien kuljetus- ja yhteyskoneita. Harjoitusvastustajaa kuvaava joukko puolestaan operoi Rovaniemeltä, Oulusta ja Ruotsin Luulajasta.

Ilmavoimat kertoo harjoituksen olevan osa Suomen ja Ruotsin välistä puolustusyhteistyötä. Ruotsin ilmavoimista tapahtumaan osallistuu JAS 39C/D Gripen -monitoimihävittäjiä sekä valvonta- ja taistelunjohtokone Argus.