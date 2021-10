Suomelle Hornetien seuraajiksi tarjottavien konetyyppien väliset erot osoittautuivat vähäisiksi ja joiltakin osin jopa olemattoman pieniksi, Siivet-lehti arvioi.

Siivet-lehden asiantuntija Pentti Perttula on laittanut Suomen HX-hankkeen monitoimihävittäjät paremmuusjärjestykseen laajassa vertailussa. Voittajaksi osoittautui yhdysvaltalainen Lockheed Martinin F-35A Lightning II.

Suomen puolustushallinnon HX-hanke on jo loppusuoralla. Valtioneuvoston on määrä päättää ennen vuoden loppua, mikä monitoimihävittäjä valitaan korvaamaan 1990-luvulla hankitut ilmavoimien Hornetit. Hankinnan arvo on 10 miljardia euroa.

Perttula vertaili ehdokkaista 13:a ominaisuutta. Ne olivat nopeus, nousukyky, ketteryys, taistelusäde, aseet, sensorit, elektronisen sodankäynnin kyky, sähköntuotto, häiveominaisuudet, luotettavuus, monipuolisuus, kustannukset ja tulevaisuuspotentiaali.

”Konetyyppien väliset erot ovat kuitenkin monelta osin vähäisiä ja joiltakin osin jopa olemattoman pieniä. Jokainen HX-ehdokas voitti vähintään yhden ominaisuuden vertailussa”, Siivet kertoo tiedotteessaan.

Siivet-lehti on käyttänyt vertailussaan ”parasta saatavilla olevaa tietoa”. Lehti kuitenkin korostaa, että vain puolustusvoimilla on kyky arvioida tarjottujen hävittäjäjärjestelmien todellinen sotilaallinen suorituskyky ja soveltuvuus Suomen puolustusjärjestelmään. Vertailun tulokseen kannattaa sen vuoksi suhtautua ”pelkkänä viihteenä”, lehti tiedottaa.

Lue lisää: Mika Aaltolan kolumni: Oli hävittäjä­päätös mikä tahansa, Suomella on strategisia ystäviä

F-35A:n lisäksi Suomi on saanut tarjoukset neljältä valmistajalta. Boeing tarjoaa F/A-18E Super Hornet -monitoimihävittäjää sekä elektroniseen sodankäyntiin erikoistunutta EA-18G Growler -konetta. Tarjoukseen sisältyy myös mahdollisuus hankkia miehittämättömiä Airpower Teaming System -lentokoneita.

Eurooppalaiset vaihtoehdot ovat ranskalainen Dassault Rafale F4, Eurofighter Typhoon (Britannia, Saksa, Italia ja Espanja) ja Saab Gripen E. Saabin tarjoukseen sisältyy kaksi GlobalEye-tutkavalvontakonetta.