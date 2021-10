Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari pitää lukuja hyvin rohkaisevina.

Kainuun sote houkutteli viikonloppuna väkeä rokotettavaksi ilmaisten ämpäreiden avulla. Ämpäreitä jaettiin perjantaina ja lauantaina Kajaanin Prisman rokotuspisteellä.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kommentoi kampanjan onnistumista Ilta-Sanomille tekstiviestitse sunnuntaina.

Koukkari käyttää vertailukohtana kyseisen rokotuspisteen kahden aiemman viikon rokotemääriä. 17.–18. syyskuuta pisteellä annettiin 169 annosta ja 23.–24. syyskuuta 170 annosta. Tällä viikolla 1.–2. lokakuuta rokotteita annettiin 230 annosta eli kasvua on tapahtunut noin 35 prosenttia.

– Tuoreet luvut ovat hyvin rohkaisevia, ja olipa syy siihen mikä hyvänsä, toivomme lämpimimmin saman jatkuvan, Koukkari sanoo.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan tuoreet luvut ovat rohkaisevia.

Koukkarilla ei ole tietoa, ottiko jokainen rokotettu ämpärin tai yrittikö joku saada ämpärin ottamatta rokotetta. Ämpäreitä jaettiin yksi jokaiselle ensimmäisen koronarokotuksen ottajalle.

Kainuun sote sai ämpärit tuntemattomana pysyttelevältä lahjoittajalta. Ämpäreitä saatiin lahjoituksena yhteensä tuhat, eli niistä on jäljellä vielä noin kolme neljäsosaa.

– Vetoamme ämpäreillä marjastusviettiin. Vaikka ämpärien jaossa on hieman pilkettä silmäkulmassa, tavoite sinänsä on vakava. 50 vuotta täyttäneistä osa on vielä kokonaan rokottamatta, Koukkari kertoi IS:lle perjantaina.

Kainuussa on jo aiemmin järjestetty onnistuneita koronarokotuskampanjoita tuntemattomien lahjoittajien avulla rokotusinnon nostamiseksi.

– Materiaalista ja kulttuurista hyvää arvostaville rokotuksen ottaville jaettiin viikko sitten Kajaanissa kahvilippuja ja polttoainetta. Kajaanissa ja Sotkamossa on jaettu keilalahjakortteja. Näillä keinoilla on tavoitettu nuoria aikuisia, Koukkari kertoi perjantaina.

Kuhmossa paikallinen osuuspankki tarjosi syyskuussa ensirokotteen ottajille 20 euron lahjakortteja, joilla pystyi ostamaan pizzaa ja bensaa.