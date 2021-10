Husin Lasse Lehtosen mukaan erityisesti yhteen rokotekriittisten ryhmään järkiargumentit eivät tehoa – ainakaan ennen kuin tauti osuu omalle kohdalle. Rokottamattomat kuormittavat pitkään kovilla ollutta sairaanhoitoa.

Lasse Lehtonen huomauttaa, että Suomessa on edelleen 1,5 miljoonaa rokottamatonta ihmistä. Suomen rokotekattavuus on muita Pohjoismaita jäljessä.

– Realiteetti on se, että meillä on Suomessa 1,5 miljoonaa rokottamatonta, eli Viron väestön verran potentiaalisia potilaita sairaanhoidolle, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo Ilta-Sanomille.

Lehtonen kirjoitti Uuden Suomen blogikirjoituksessa, että nyt ”rokottamattomien viides kolonna” kuluttaa Suomessa terveydenhuollon resursseja ja pahimmillaan levittää yleisvaarallista tartuntatautia riskiryhmiin, joiden rokotussuoja ilman kolmatta rokotusta alkaa kohta hiipua.

Lehtonen kertoo olevansa huolissaan sairaanhoitohenkilöstön jaksamisesta yli 1,5 vuotta jatkuneen epidemian jälkeen.

– Aika väsynyttä henkilökunta alkaa sairaaloissa olla. Niin kuin missä hyvänsä pitkään jatkuneessa kriisissä, sotaväsymys alkaa iskeä rintamalle, eikä oikein enää jakseta.

Lehtosen mukaan on yllättävää, että täyden rokotussuojan osalta Suomessa ollaan koronarokotuksissa jääty eurooppalaiselle keskitasolle ja muita Pohjoismaita huonommalle tasolle.

Suomessa rokotusmyönteisyys on perinteisesti ollut Euroopan parhaita. Koronarokotteita on nyt myös saatavilla hyvin.

Suomessa täyden rokotesuojan kattavuus on nyt noin 70 prosenttia. Hallituksen tavoitteena oli poistaa rajoitukset, kun rokotekattavuus yli 12-vuotiailla on 80 prosenttia. Käytännössä rajoituksista luovuttiin lähes kokonaan lokakuun alussa.

– Nyt syödään selkeästi pohjaa pois rokotekattavuuden kasvattamisyrityksiltä, kun poistetaan rajoitukset ilman, että on mitään kannustinta rokotusten hankkimiseen, Lehtonen kritisoi.

Lasse Lehtonen on Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori ja Husin diagnostiikkajohtaja.

Suomen rokotekattavuuden jääminen jälkeen muista Pohjoismaista on monimutkainen kysymys.

Lehtosen mukaan kesäaikaan rokotusten ottaminen olisi pitänyt tehdä helpommaksi niin, että rokotteen olisi voinut ottaa missä päin Suomea vaan. Lisäksi perusterveydenhuollon heikko saavutettavuus tietyille ihmisryhmille, kuten maahanmuuttajille, on vaikuttanut.

Lehtonen kääntää katseensa myös päättäjiin ja muihin arvojohtajiin.

– Meillä aktiivinen kampanjointi rokotusten puolesta on ollut aika heikkoa. Olisin toivonut, että arvojohtajat olisivat ottaneet enemmän kantaa.

Yksi syy on rokotevastaisten aktiivinen kampanjointi sosiaalisessa mediassa, mikä on maailmanlaajuinen ilmiö. Disinformaation eli erilaisten valeuutisten levittämiseen liittyy myös hybridivaikuttamisen piirteitä.

” Kokemukseni näistä uskomushoitoihin uskovista on se, että asioihin herätään vasta sitten, kun tauti tulee omalle kohdalle. Ja silloin voi olla liian myöhäistä.

Lehtonen jakaa rokotuksista disinformaatiota jakavat tahot kolmeen ryhmään. Hän uskoo, että myös erilaisia valeuutisia seuraaviin ihmisiin voidaan vaikuttaa, jotta pelot rokotetta kohtaan heltiävät.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat salaliittoteoreetikot, joille tyypillistä on esittää väitteitä siitä, että rokotuksiin tai rokottamiseen on piilotettu jokin salainen agenda, jolla väestöä pyritään kontrolloimaan.

– Osa näistä salaliittoteorioista on niin naurettavia, että jo niiden nostaminen esiin ja ihmetteleminen julkisuudessa syö niiden uskottavuutta.

Toista ryhmää Lehtonen nimittää piikinpelkääjiksi. Heille tyypillistä on, että rokotuksiin liitetään tuntemattomia sivuvaikutuksia tai rokotteiden tunnettuja haittoja liioitellaan.

– Rokotepelkoisiin vaikuttaa ihan keskustelu. Hyvä kontakti perusterveydenhuoltoon olisi tärkeää, jotta saisi oman lääkärin kanssa keskustella siitä, mitkä todelliset riskit ovat.

Koronavirukseen ja -rokotteisiin liittyvää valeuutisointia leviää sosiaalisen median kanavissa.

Kolmatta ryhmää Lehtonen kutsuu naturisteiksi. Heille tyypillisiä väitteitä ovat, että rokotteet eivät tehoa ja että on parempi sairastaa koronainfektio kuin ottaa rokotus. Tässä porukassa suosittuja ovat erilaiset uskomushoidot.

– Tämä tieteenvastainen porukka on vähän kuin uskonto, ja heihin on aika vaikea vaikuttaa järkiargumenteilla, Lehtonen sanoo.

– Kokemukseni näistä uskomushoitoihin uskovista on se, että asioihin herätään vasta sitten, kun tauti tulee omalle kohdalle. Ja silloin voi olla liian myöhäistä.

Rokotuksiin, kuten kaikkiin lääkehoitoihin, liittyy myös oikeita haittoja, ja pienelle osalle väestöstä rokotteet eivät sovi tai niistä aiheutuu vakava haittavaikutus.

Lehtonen mainitsee esimerkkinä AstraZenecan adenovirusvektoriin perustuvaan rokotteeseen liittyvät harvinaiset verisuonitukokset.

Nyt pääasiassa käytössä olevien mRNA-rokotteiden merkittävin haittavaikutus on kuumereaktio, joka voi aiheuttaa parin päivän työkyvyttömyyden. Toinen merkittävä haitta on sydänlihastulehdus, jota esiintyy erityisesti nuorilla miehillä harvinaisena. Tulehdus on yleensä lievä.

Mikä on viestisi heille, joita rokotteen ottaminen syystä tai toisesta huolettaa tai pelottaa?

– Olen aina sanonut, että rokotteet ovat tehokkaita ja turvallisia, ja ainoa keino päästä pandemiasta ulos on rokotteiden ottaminen. Vaikka rokotteita joudutaan ehkä ottamaan vielä kolmas tai neljäskin annos, se on pieni vaiva siitä, että päästään eroon jatkuvista koronan uusista aalloista. Kannattaa hyödyntää tämä mahdollisuus saada tilanne kuriin pysyvästi, Lehtonen sanoo.