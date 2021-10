Itä-Suomen viranomaiset kertovat ”rajoittamattomasta arjesta” – ”Ilmoittaja ei tiedä, missä on tai mitä on illan aikana tapahtunut”

Suomalaiset juhlivat koronarajoitusten höllentymistä riehakkaasti.

Lokakuu toi tullessaan vapautuksia koronarajoituksista. Erityisesti leviämisvaiheen alueiden karaoke- ja tanssikieltojen poistuminen saivat ihmiset juhlatuulelle monin paikoin perjantaina.

Ensimmäinen ”vapauden yö” työllisti luonnollisesti myös poliisia. Esimerkiksi Itä-Suomen poliisille kertyi kello 19–03 välillä yli 200 tehtävää.

– Itä-Suomessa otettu vastaan uutta normaalia tai rajoittamatonta arkea vaihtelevalla menestyksellä, Itä-Suomen poliisi twiittasi aamuyöllä.

– Virtaa tuntuu edelleen riittävän. Runsaasti tappeluita, päihtyneitä ja häiriökäyttäytymisiä, mutta suurimmilta tappioilta toistaiseksi vältytty.

Illan ja yön tapahtumia kuvaa hyvin hälytyskeskuksen tehtäväselostus Joensuusta: ”Ilmoittaja ei tiedä, missä on tai mitä on illan aikana tapahtunut ja miten on nykyiseen sijaintiinsa päätynyt. Sanoo, että jotain outoa on nyt tapahtunut, mitään vammoja hänellä ei kertomansa mukaan ole”.

Myös Jyväskylässä sattui ja tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä. Tehtävämäärät olivat selvästi tavanomaista viikonloppuyötä suuremmat, ja päihtyneitä sekä aggressiivisesti käyttäytyneitä ihmisiä on ollut liikkeellä, Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo.

Hämeen poliisilla tehtäviä kertyi vuorokauden aikana noin 300, joiden joukossa oli muun muassa rattijuopumuksia, ravintolatappeluita sekä valtavia ylinopeuksia.