Kadonneen Karoliinan miesystävä tekee omia etsintöjään – ”Olen yrittänyt tehdä kaiken, mistä voi olla jotain apua”

Karoliina Lehtonen katosi aiemmin tällä viikolla Helsingissä.

Karoliina Lehtonen on kadonnut.

Helsingin Pikku Huopalahdesta kadonneen Karoliina Lehtosen etsintä jatkuu. 22-vuotias nainen katosi poliisin mukaan kotoaan tiistaiaamuna 28.9. noin kello viiden aikoihin. Lehtosen miesystävä Christian kertoo naisen takin ja repun löytyneen Toimelan siirtolapuutarhan lähistöltä paria tuntia myöhemmin.

– Sen jälkeen hänestä on tehty joitain havaintoja, muttei mitään varmaa.

Poliisi on Christianin mukaan etsinyt nuorta naista koirien ja dronejen avulla, mutta toistaiseksi tuloksetta. Lehtonen on liikkunut katoamisensa jälkeen ainakin Pikku Huopalahden alueella ja merenrannan lähettyvillä. Asiassa ei epäillä poliisin mukaan rikosta.

Lehtosen lähipiirille tilanne on erittäin raskas, ja huoli hänen tilanteestaan on ollut viime päivinä koko ajan läsnä. Christian kertoo keränneensä vihjeitä naisen olinpaikasta sosiaalisen median avulla.

– Olen pistänyt myös näkyviin paikkoihin ilmoituksia, joissa on hänen kuvansa. Olemme hänen isänsä kanssa käyneet ajelemassa lähiympäristössä. Sen isompaa etsintäpartiota emme ole kasanneet, kun emme tiedä yhtään mistä etsiä. Olen yrittänyt tehdä kaiken, mistä voi olla jotain apua.

Itsensä kiireisenä pitäminen on auttanut viime päivinä eteenpäin.

– Minulle tulee huonompi olo siitä, jos murjotan kotona enkä tee mitään. Ajelen mieluummin sähköskootterilla lähialueella, missä hän voisi olla.

– Olimme eilen hänen isänsä kanssa pari tuntia ajelemassa ja passissa muutamassa paikassa, missä hänet on mahdollisesti nähty. Hänelläkin on parempi mieli, kun on jotain tehtävää, mistä voi olla apua, Christian jatkaa.

Miesystävä on etsinyt Karoliinaa päivittäin useita tunteja. Mukana on ollut myös kaverin jäljestyskoira, joka sai naisesta keskiviikkona vainun.

– Lähdimme kiertämään Pikku Huopalahtea, ja siinä vaiheessa kun olimme koiran kanssa lahden kärjessä, lähti se viemään meitä Tilkantorin läpi läheiseen parkkihalliin ruutuun numero 3, ja merkkasi paikan.

Christian ilmoitti havaintonsa poliisille. Valvontakamerakuva on kuitenkin ollut liian huonolaatuista, että siitä olisi saanut selvää.

– Olen itse ajatellut pyytää sitä katsottavaksi, tunnistan kyllä Karoliinan eleistä ja liikkeistä varmasti.

Christian toivoo Karoliinan löytyvän mahdollisimman pian. Hän uskoo poliisin julkaiseman tiedotteen ja mediahuomion lisäävän havaintojen määrää.

– Täytyy nyt keskittyä siihen, että Karoliina löytyisi.

22-vuotias Lehtonen on 172 senttiä pitkä ja erittäin hoikka. Katoamishetkellä hänellä on ollut yllään vaaleanruskea poolopaita ja maastokuvioiset legginssit sekä jalassaan karvareunuskengät. Lehtonen on miesystävän mukaan pelokas ja saattaa vältellä ihmisiä.

Poliisi pyytää ilmoittamaan hätänumeroon 112, mikäli Karoliina Lehtosesta tehdään akuutteja havaintoja. Mahdolliset vihjeet Lehtosen liikkeistä tai olinpaikasta katoamisen jälkeen pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi.