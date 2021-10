Eläkeläisjärjestöjen toiminnanjohtajat kertovat, että paikallisyhdistysten toiminta on alkanut vähitellen aktivoitumaan ja esimerkiksi kotimaanmatkoja järjestetään jo. Monet suhtautuvat silti rokotteista huolimatta varovaisesti.

Jo yli 70 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista on saanut kaksi koronarokoteannosta. Rokotteita ryhdyttiin viime talvena jakamaan ikäjärjestyksessä vanhimmista ikäluokista nuorempiin, eli eläkeikäiset ovat saaneet omat annoksensa jo hyvän aikaa sitten. Siitä huolimatta kaikki seniorit eivät vielä uskalla liikkua entiseen malliin.

Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi muistaa vielä hetken, kun koko Suomi, myös Eläkeliitto pysähtyi maaliskuussa 2020. Toiminta alkoi palautua vähitellen ennalleen vasta vajaat puolitoista vuotta myöhemmin viime kesän jälkeen.

Kemppi kertoo, että eläkeläisten joukko jakautuu mielipiteineen kahtia siinä missä muukin väestö. Toiset ovat varovaisia, kun taas toisilla on ollut patoutunutta tarvetta liikkua, nähdä toisia ja olla yhdessä. Kempin mukaan myös Eläkeliiton omistamassa lomakeskuksessa Salossa on alkanut olla vilskettä kesän jälkeen.

– On selkeästi se ryhmä ikääntyneitä, jotka ovat sitä kaivanneet ja joille se on hyvinvoinnin lähde. Heille se rokotus on ollut vapauttava kokemus. Osalla ihmisistä on edelleen päällä se, että kahdesta rokotteesta huolimatta ollaan varovaisia.

Matkat ja tapahtumat ovat eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksen yksi keskeisimmistä toimintamuodoista. Matkat ovat pääosin kotimaanmatkoja, mutta ennen koronaa yleisiä olivat myös kylpylämatkat viroon sekä Itämeren-risteilyt.

– Ne ovat olleet aika lailla jäissä. En ole kuullut, että tällaisia olisi vielä tehty. Kotimaanmatkailu on varmaan se, mikä on ensimmäisenä elo-syyskuussa lähtenyt käyntiin, ja ehkä hieman pienemmillä osallistujamäärillä kuin ennen koronaa. Jotkut yhdistykset ovat käyneet ainakin kesäteattereissa, Kemppi kertoo.

Kempin mukaan eläkeläisten aktiivisuudessa on myös pieniä alueellisia eroja. Joillakin alueilla koronaa ei yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta ole juuri esiintynyt. Niillä alueilla toiminnan käynnistäminen on ollut helpompaa.

– Olin eilen Vieremällä meidän valtakunnallisessa liikuntatapahtumassa, jossa oli satakunta eläkeläistä paikallisessa koulukeskuksessa. Ei siellä näkynyt yleisessä fiiliksessä enää mitään merkkiä koronasta, Kemppi kertoo.

Ihmiset nauttivat kesäpäivästä Kotkassa heinäkuun lopulla.

Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies toteaa eläkeläisten olevan ”aika tunnollisia” seuraamaan viranomaisten ohjeita, mikä saattaa näkyä muita väestöryhmiä varovaisempana käyttäytymisenä. Koskimiehen mukaan nyt matkojen suunnittelu on kuitenkin aloitettu tulevaa vuotta ajatellen ja paikallisyhdistykset ovat ottaneet tämän huomioon toimintasuunnitelmissaan.

Yhdistyksellä on Koskimiehen mukaan ensi syksynä tulossa jäsenristeily, jonka kysyntä on ylittänyt odotukset. Yhdistyksen noin 200 jäsenyhdistyksestä noin neljännes on ilmoittanut kiinnostuksensa jo tässä vaiheessa.

– Siinä on selkeästi tällaista patoutunutta kysyntää. Mutta ehkä sekin kertoo siitä varovaisuudesta, että suunnitellaan jonnekin tulevaisuuteen, mutta ei nyt tähän hetkeen, Koskimies sanoo.

– Ihmiset ovat hyvin laajasti ottaneet rokotteita, ja sen antamaan suojaan luotetaan. Ollaan sellaisella mielialalla liikkeellä, että rokotettuina voidaan kohtuu normaalisti toimia.

Ryhmämatkoja muun muassa senioreille järjestävän Kon-Tiki Toursin omistajayrittäjä Timo Saranpää kertoo, että olemassa olevia ryhmämatkoja, joita on koronatilanteen vuoksi siirretty kerta toisensa jälkeen, on kymmenittäin. Valtaosa niistä on toteutumassa tänä syksynä tai ensi keväänä.

– Osallistujamäärät ovat vielä pieniä. Peruutuksia on totta kai tullut, mutta osa on sinnikkäästi pysynyt mukana, Saranpää kertoo.

Saranpään mukaan mielenkiintoa osoitetaan, mutta ihmiset sitoutuvat matkoihin vielä varautuneesti. Ihmiset rohkaistuvat vähitellen, mikä näkyy myös uusien matkojen myynnissä. Saranpään mukaan koronaa edeltävästä tilanteesta ollaan kuitenkin vielä kaukana.

– Pystymme asiakkaiden rohkaistumisen myötä nostamaan volyymiä pikkuhiljaa. Aika hyvä ennuste on, että ilman takapakkeja voisimme olla lähellä vanhoja tasoja vuonna 2023. Ensi vuoteen ei vielä millään ehditä, nyt ollaan jo niin pitkällä tätä vuotta.

Kon-Tiki Toursin painopiste on toistaiseksi vahvasti Euroopassa. Sieltä löytyvät myös monen seniorin suosikkikohteet, joista Saranpää listaa Islannin, Irlannin, Italian ja Espanjan.

Keski-Suomessa toimivan Anssin Tilausliikenteen toimitusjohtaja Anssi Mäkinen kertoo, että eläkeläismatkat ovat edelleen vähissä. Mäkisen mukaan joitakin eläkeläisryhmien päiväretkiä ja teatterimatkoja on viime aikoina ollut, mutta harvakseltaan. Koronaa edeltävältä ajalta tutut pidemmät matkat ovat yhä jäissä.

Laivavarustamo Tallink Siljan viestintäjohtajan Marika Nöjdin mukaan osa eläkeläisistä on matkustanut reippaasti koko korona-ajan, mutta suomalaiset ovat yleisesti olleet esimerkiksi ruotsalaisia ja virolaisia varovaisempia risteilijöitä kaikissa väestöryhmissä.

– Toisaalta esimerkiksi eläkeläisten suosimat matkanjärjestäjien matkat eivät ole vielä startanneet entiseen malliin, joten moni varmasti odottelee näitä helppoja Pärnun tai muun Viron matkoja, Nöjd sanoo.