Panelialainen Matti Rintamaa oli hankkinut metallinetsimen vain pari viikkoa aiemmin – ja osui heti jättipottiin.

Euran kunnassa sijaitsevasta Panelian kylästä löytyi heinäkuun lopulla pronssikauden aikainen miekka. Miekan löytänyt panelialainen Matti Rintamaa, 36, oli hankkinut metallinetsimen ja aloittanut uuden harrastuksensa vain pari viikkoa aikaisemmin.

Aluksi Rintamaa oli ”piippaillut” kotipihallaan, minkä jälkeen hän oli kysäissyt vanhemmiltaan, josko voisi tulla tekemään etsintöjä heidän luokseen, oman lapsuudenkotinsa pihamaalle.

– Tiesin, että se on muinaista merenranta-aluetta, Rintamaa kertoo.

Miekka löytyi osissa. Ensin Rintamaa löysi pienempiä, parin sentin kokoisia palasia, joita hän ei osannut yhdistää mihinkään. Sitten hän löysi pidemmän palasen, joka oli kuvioitu.

– Sitten alkoi kellot soittamaan, että tämä voisi olla jotain vähän vanhempaakin.

Rintamaa esitteli löytöään metallinetsintää pidempään harrastaneelle kaverilleen, joka vahvisti välittömästi löydön näyttävän pronssilta – todella vanhalta sellaiselta. Seuraavaksi Rintamaa ilmoitti löydöstään Museovirastolle, joka vahvisti kaverin näkemyksen ja pyysi lisää kuvia.

– Aika äkkiä tuli vastaus, että on pronssikautinen.

Seuraavaksi paikalle saapui arkeologi tekemään tutkimuksia. Museovirasto kehotti Rintamaata jatkamaan etsintöjä alueella, ja pian hän löysikin paikalta miekan kahvan ja palan miekan kärkeä.

Löytäjä kuvailee tunnetta käsittämättömäksi. Suomessa pronssikausi kesti Museoviraston mukaan vuodesta 1 700 eaa. vuoteen 500 eaa. Miekka on siis vähintään yli 2 500 vuotta vanha.

– Ei sitä oikein sanoin voi kuvailla. Kylmät väreet meni, kun kahva löytyi ja tiesi siinä vaiheessa jo, mikä se on. Joku on viimeksi 3 000 vuotta sitten siihen koskenut ja nyt on minun vuoro. Kukaan ei ole siinä välissä sitä koskenut.

Palat löytyivät Rintamaan mukaan noin 10–15 senttimetrin syvyydestä nurmikon alta. Hän epäilee, että miekka on kulkeutunut pihalle rakennustöiden yhteydessä siirretyn peltomaan mukana jo vuosia sitten. Miekan palaset olivat pihalla hajallaan, mutta kuitenkin varsin pienellä alueella.

Satakunnan museo tiedotti löydöstä perjantaina. Sen mukaan miekan alkuperäistä kontekstia voidaan vain arvailla, mutta mahdollisesti se on aikoinaan uhrattu Panelian muinaislahden rantaveteen, nykyisen viljelysaukean laidalle.

Pronssikautiset esinelöydöt ovat museon mukaan varsin harvinaisia. Kaikkiaan Suomesta tunnetaan vain vajaa 200 pronssikautista pronssiesinettä. Ajanjaksolle kuuluvia miekkoja tai tikareita on löydetty yhteensä noin 25 kappaletta, näistä kaksi jo aikaisemminkin juuri Paneliasta.

Pronssikaudella muinaisen Panelianlahden ympäristö oli tiheästi asuttu, tästä kertovat alueen lukuisat hautaröykkiöt eli hiidenkiukaat. Paneliassa sijaitsee myös Suomen suurin tunnettu pronssikautinen hautaröykkiö, Kuninkaanhauta.