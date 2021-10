Presidentti Sauli Niinistö keskusteli arkkipiispa Tapio Luoman kanssa yhteiskunnan tilanteesta Turun kirjamessuilla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö valoi keskustelussa luottamusta siihen, että toivoa on edelleen pandemiasta ja ilmastokysymyksistä huolimatta.

Jenni Haukion luotsaamien Turun kirjamessujen kakkospäivänä messukeskus vilisi maan eturivin kirjailijoita ja musiikkiteeman mukaisesti myös viihdetaiteilijoita. Päivän arvovaltaisin puhuja oli kuitenkin Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka keskusteli arkkipiispa Tapio Luoman kanssa teemasta Toivon, turvallisuuden ja yhteisvastuun yhteiskunta.

Niinistöä oli tullut kuuntelemaan täysi auditorio messuvieraita. Presidentti otti yleisön heti haltuun vitsailemalla turvaväleistä, tai lähinnä niiden puutteesta täpötäydessä salissa.

– Hienoa nähdä täällä näin paljon väkeä. Kai te huomasitte, että täällä täytyy pitää sellaiset välit kuin esillä olevan toiminnan laatu edellyttää. No, me arkkipiispan kanssa sovittiin, että me emme toimi täällä niin, että se edellyttäisi tulkkiviestintää, Niinistö heitti.

Sen jälkeen keskustelussa sukellettiin vakavampiin aiheisiin. Arkkipiispa Luoma kysyi Niinistöltä, onko toivolle enää sijaa.

– Huolestuneet mielet tuppaavat ottamaan esille ikäviä asioita. Täytyy kuitenkin muistaa, että paljon on hyvin, Niinistö sanoi.

Presidentti Niinistö saapui auditorioon yhdessä arkkipiispa Luoman ja puolisonsa, messujen ohjelmajohtaja Jenni Haukion (takana) kanssa.

Niinistö muistutti, että pandemian aikana on huolestuttavasta tilanteesta huolimatta noussut esiin paljon positiivista: ihmiset pyrkivät auttamaan toisiaan kyläyhteisöajattelun hengessä, valtiot jakoivat tietoa toisilleen ja rokotteita pystyttiin kehittämään nopealla tahdilla.

Niinistö on profiloitunut ilmastonmuutoksen torjunnan puolestapuhujana, ja myös tällä kertaa ilmastokriisi oli yksi keskustelun teemoista.

Aihe on ajankohtainen siksikin, että samaan aikaan Niinistön puhuessa mieltään ympäristön puolesta osoittava Elokapina ja autoilijoiden asemaa puolustava Torviprotesti kohtasivat Helsingin pääkadulla Mannerheimintiellä.

– Professori Eero Paloheimo käytti termiä ihmisvelvollisuudet, nimenomaan tulevaisuuteen suuntautuvina, jokaisen yksilön velvollisuuksina. Ajatuksena on siis se, miten meidän jälkeinen maailma asettuu. Ilmastonmuutos on varmasti näkyvin niistä asioista, joihin jokaisen tulisi reagoida, Niinistö pohti.

Ilmastonmuutos oli keskustelun yksi keskeisistä teemoista.

Luoma kysyi, miksi ilmastonmuutoksia koskevien poliittisten päätösten tekeminen on osoittautunut kansainvälisesti haastavaksi ja onko mitään toivoa muutoksesta.

Niinistön mukaan päättäjien lisäksi tiedeyhteisöllä ja tavallisilla kansalaisilla on tärkeä rooli asiassa.

– Tiede pystyi yhteistoimintaan ja ratkaisuihin pandemian aikana paljon nopeammin kuin poliittinen päätöksenteko. Uskon, että myös ilmastoasioissa tiedeyhteisössä vallitsee ilmapiiri, jossa luovutetaan tietoa ja kehitetään sitä yhdessä, Niinistö sanoi.

– Valtion päämiehet eivät tahallaan kehitä ristiriitoja, vaan ne tulevat paineena sisältä omalta väeltä. Tavallisten kansalaisten mielipiteillä on erittäin tärkeä vaikutus, koska siellä syntyy paine ja toisaalta vaikutus poliittisiin toimijoihin.

Niinistö myös kertoi uskovansa, että valtion päämiesten vuoropuhelu voisi toimia paremmin epämuodollisissa keskusteluissa. Hänen mukaansa tarvetta olisi nyt ei ainoastaan kahdenvälisille, vaan useampia osapuolia osallistavalle keskustelulle.

– Pitäisi pyrkiä eroon siitä ajattelusta, että tämä on suoritus. Lisäluottamusta voisi rakentaa sillä, että ei nosteta pöydälle sitä, mistä ollaan eri mieltä vaan se, mistä ollaan varmuudella samaa mieltä. Se on äärimmäisen tärkeää.

– Tämän hetkinen voimakas ajuri ja yhteinen vihollinen on ilmastonmuutos, johon kaikki törmäävät väistämättä. Jos useampi huomaa olevansa voimaton yksin, ehkä siinä syntyy mahdollisuuksia päästä eteenpäin, hän sanoi.