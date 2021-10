Missä on 22-vuotias Karoliina? Poliisi pyytää vihjeitä

Karoliina Lehtonen katosi aiemmin tällä viikolla Helsingissä.

Karoliina Lehtonen on poliisin mukaan kadonnut kotoaan Helsingin Pikku Huopalahdesta tiistaina 28.9. noin kello 5 aamulla.

22-vuotias Lehtonen on 172 senttiä pitkä ja erittäin hoikka. Katoamishetkellä hänellä on ollut yllään vaaleanruskea poolopaita ja maastokuvioiset legginssit sekä jalassaan karvareunuskengät. Lehtonen on katoamisensa jälkeen liikkunut ainakin Pikku Huopalahden alueella ja merenrannan lähettyvillä.

Poliisi pyytää ilmoittamaan hätänumeroon 112, mikäli Karoliina Lehtosesta tehdään akuutteja havaintoja. Mahdolliset vihjeet Lehtosen liikkeistä tai olinpaikasta katoamisen jälkeen pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi.

Asiassa ei epäillä rikosta.