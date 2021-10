Iäkkäällä miehellä on mukanaan kävelykeppi.

Helsingin Herttoniemessä on kateissa 90-vuotias mies, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä. Vanhus on kadonnut osoitteesta Siilitie 11.

Poliisin mukaan mies on pituudeltaan noin 170 senttiä ja hän on hoikkavartaloinen. Yllään hänellä on beige takki, mustat housut, musta lippis sekä mukanaan hänellä on kävelykeppi.

Kaikki havainnot pyydetään ilmoittamaan yleiseen hätänumeroon 112.