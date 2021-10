Näin Helsingissä juhlittiin rajoitusten purkua: ”Neljäs skumppa tilattu”

Snellmaninkadun Pataässässä oli jo iltaseitsemältä käynnissä rempseä karaoketunnelma.

Perjantai-iltana Helsingin karaokebaareista kajahtelee hilpeää laulunluritusta, sillä edellisenä yönä valtioneuvosto on purkanut epidemiaperusteisen tanssi- ja laulukiellon.

Snellmaninkadun Pataässän pöydässä istuva nainen myöntää tunteneensa syvää kaipuuta normaaliaikojen ravintolakulttuuriin. Rajoitukset varjostavat sekä vapaa- että virka-aikaa – hän on itse alalla työssä.

– Tämähän on ollut aivan helvettiä, hän summaa.

Iltaseitsemän tienoilla ravintolan tiloissa oleskelee parikymmentä asiakasta. Ilmaa verhoaa savukoneen harmaa vaippa, neonvalot välkkyvät juomalasien pinnoilla. Parrakas mieshenkilö arvelee illan osoittautuvan vauhdikkaaksi.

– Neljäs skumppa tässä on jo tilattu. Kyllä tämä tästä lähtee.

Arska ja Harri skoolasivat ravintola Pataässän tiskillä.

Kuohuviiniä samassa seurueessa nautiskeleva herra paljastaa laulaneensa aiemmin Mikko Kuustosen kappaleen Kaktusviinaa. Baarielämässä mies ei koe havainneensa perjantaina suuria muutoksia, vaikka naapuripöydän naisseurueeseen musiikkiesitys näytti tehneen vaikutuksen.

– Kovasti ovat kyselleet perääni. Muita muutoksia en ole huomannut, mies kehaisee.

Syömään menossa ollut työporukka Säätytalon portailla.

Keskustan katukuvassa merkkejä rajoitusten höllentymisestä ei juuri esiinny, ja ihmismäärät ovat perjantai-iltaan nähden pieniä. Suurin kuhina käy ravintola Heidi’s Bier Barin edustalla, jolle näyttää jo muodostuneen perinteisen pituinen baarijono.

Jonossa seisova Sini tunnustaa aprikoineensa, miltä aamuviiteen asti juhliminen ilman rajoituksia nykyään tuntuisi. Tanssi- ja laulukiellon päättymistä hän on joka tapauksessa odottanut.

– Kyllähän se aika rankka ajatus on, että jatkaisi viiteen asti. Nyt on tottunut lähtemään viimeistään yhdeltä, ja silloin jo meinaa vähän väsyttää.

– Tänään pitää muistaa se, että anniskelu jatkuu taas tunnin pidempään, eli ei voi ihan samaa tahtia kitata. Yleensä ennen pilkkua tulee juotua aika paljon.

”Kyllähän se aika rankka ajatus on, että jatkaisi viiteen asti”, arvioi Heidi’s Bier Bariin suunnannut Sini rajoitusten jälkeistä aikaa.

Yrjönkadulta Ilta-Sanomat suunnistaa Annankadulla sijaitsevaan Bar Looseen, jossa esiintyvät illalla metalliyhtyeet Tyrantti ja Nightstryke. Jälkimmäisen jäsenet valmistautuvat esitykseen oluttuoppien äärellä ravintolan terassilla. Bändin arkeen rajoitusten purkamisen vaikutus on ratkaiseva.

– Keikkojen järjestäminen on paljon varmempaa nyt. Ei ole enää sitä, että järjestetään keikka ja sitten saatetaankin perua se pienellä varoitusajalla, yhtyeen jäsen Vilppu sanoo.

Lonkeroa viereisessä terassipöydässä siemaileva Joonas toteaa olevansa rajoitusten poistumisesta otettu. Miehen edellisestä keikkaelämyksestä on kerennyt kulua vuoden päivät.

–Tärkeintä on, että live-musiikki saa pauhata. Se on minulle yksi elinehto. Tuntuu tämä ihanalta.

Vilppu, Antti, Max, Juho ja Oona ravintola Loosen edessä.

Santeri, Joonas ja Olli-Pekka Loosen terassilla.

Morris, Emil, Robin, Oliver, Jasmin, Erica ja Anton iloisissa tunnelmissa keskustassa.

Perjantaina Helsingissä poistuivat myös elokuvateattereiden yleisörajoitukset. Tennispalatsin ohjelmiston muodostavat yksinomaan James Bond -elokuva 007 No Time to Dien esitykset.

Miehensä kanssa näytökseen saapunut Meri on ilahtunut päästessään katomaan uutta Bondia. Varsinkin miehelle elokuvaelämys on ollut naisen mukaan suuri odotuksen aihe.

– Olemme kyllä käyneet muutenkin elokuvissa. Nyt tietysti on hyvä, että kaikki pääsevät. Siinä on ihan eri fiilis, Meri sanoo.

Uutta Bondia katsomaan saapunut Meri kertoi tunnelmien olevan hyvät.

Hallitus on luvannut poistaa kaikki rajoitukset, kun 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi covid-19-rokotetta. Tällä hetkellä Suomen rokotekattavuus on noin 70 prosenttia.