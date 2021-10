Syyttäjän mukaan kaksi rikollisryhmä Bandidos MC:n jäsentä järjesti Suomeen 11 kiloa kokaiinia – toinen tuomittu aiemmin murhasta

Toinen syytetyistä on tuomittu aiemmin elinkautiseen Bandidos-johtajan murhasta.

Helsingin käräjäoikeus alkoi perjantaina käsitellä laajaa huumausainerikosjuttua. Syyttäjä vaatii kahdelle miehelle ehdotonta vankeusrangaistusta törkeistä huumausainerikoksista, joista yksi on Hangon satamassa keväällä paljastunut kokaiinivyyhti.

Syyttäjän mukaan miehet ovat tehneet teon osana järjestäytyneen rikollisryhmä Bandidos MC:n toimintaa. Molemmat miehistä ovat olleet vangittuina kesäkuusta lähtien.

Juttu liittyy laajaan huumausainerikoskokonaisuuteen Hangon satamassa huhtikuussa. Saksasta saapuneesta ajoneuvoyhdistelmästä takavarikoitiin vajaat 11 kiloa kokaiinia. Takavarikkoa pidettiin yhtenä suurimmista kokaiinin takavarikoista Suomessa.

Syyttäjän mukaan miehet olivat sopineet kokaiinierän maahantuonnista ja vastaanottamisesta Suomeen. Heidän tarkoituksenaan oli syyttäjän mukaan myydä ja levittää kokaiinia.

– Teon kohteena on ollut suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta. Tekijöiden osalta teolla on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja tekoa on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä, syyttäjä toteaa haastehakemuksessaan.

Miesten epäillään yhdessä myös järjestäneen 200 gramman kokaiinierän kuljetuksen Bandidos MC:n kerhotilalle Tuusulaan. Syyttäjän mukaan toinen miehistä, 46-vuotias mies, sopi myös erään toisen henkilön kanssa noin 60 marihuanakilon maahantuonnista ja erän vastaanottamisesta ja levittämisestä Suomessa.

Kyseinen 46-vuotias mies sai vuonna 2015 yhdeksän vuoden tuomion liittyen Sörnäisten vankilasta johdettuun huumausainevyyhtiin.

Lisäksi hänellä on entuudestaan taustallaan myös pitkä elinkautistuomio murhasta, kun hän vuonna 2001 ampui yhdessä toisen miehen kanssa entisen Bandidos-johtajan tämän kodin pihalle.

Molemmat miehet ovat kiistäneet niin törkeät huumausainerikokset kuin rikollisryhmän osana toimimisen.

Syytettyinä on myös kolme muuta miestä. Heistä ensimmäistä syytetään törkeistä huumausainerikoksista. Hänen epäillään muun muassa osallistuneen 11 kilon kokaiinilastin kuljetukseen rekassaan Hankoon Suomeen.

Toista miehistä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta ja lievästä ampuma-aserikoksesta. Kolmatta syytetään avunannosta törkeään huumausainerikokseen.

Syyttäjän syytehakemuksen syytekohdista useita on salattu.