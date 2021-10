Asiakirja paljastaa: Näin THL perusteli näkemystään ravintoloiden rajoituksista

THL:n mukaan ravitsemisliikkeitä koskevien rajoitusten täysi purkaminen ei vielä ole perusteltua. Rajoitusten ennenaikainen lieventäminen aiheuttaa riskin, että epidemiatilanne ei parane tai saattaa jopa heiketä nykyisestä.

Suomi on lähtenyt avautumaan koronan jälkeen, mutta tämä ei ole tapahtunut ongelmitta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastusti ravintoloiden avaamista. Näin kertoi THL:n johtaja Mika Salminen Ilta-Sanomille perjantaina.

Salmisen mukaan THL ei ollut tyytyväinen päätökseen.

– Suoraan sanottuna ravintolarajoituksia on lähdetty tartuntojen torjunnan näkökulmasta purkamaan ennenaikaisesti ja ehkä vähän riskilläkin vapautettu. Ne olisivat saaneet jäädä vielä voimaan vähän pidemmälle, hän kertoi IS:lle.

Sama asia käy hyvin selvästi käy ilmi myös THL:n lausunnosta sosiaali- ja terveysministeriölle (STM).

IS sai lausunnon tietopyynnöllä.

THL antoi sosiaali- ja terveysministeriön määräyksen mukaisesti lausunnon alueellisesta covid-19-epidemian vaiheesta ja tehdyistä toimenpiteistä.

Hallituksen hybridistrategian mukaanhan Suomessa luovutaan valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen arvioi jo aiemmin perjantaina, että tällä vauhdilla tavoitteeseen päästään 3–4 viikossa. Sama käy ilmi THL:n lausunnosta.

THL kiinnittää juuri tähän huomiota lausunnon osassa, jossa se kertoo rokotusohjelman edistymisestä.

– Suomessa koronarokotusten kohderyhmästä eli 12 vuotta täyttäneistä oli 29.9. mennessä 69 % saanut toisen rokoteannoksen ja 84 % ensimmäisen rokoteannoksen, THL kertoo lausunnossa.

Lausunnossa todetaan, että yli 40-vuotiaassa väestössä on yhteensä saavutettu yli 80 %:n kahden rokoteannoksen kattavuus, ja kussakin yli 40-vuotiaiden 5-vuotisikäryhmässä yli 80 % on ottanut ensimmäisen rokotusannoksen.

– Nuorilla ja nuorilla aikuisilla (16–39-vuotiaat) rokotuskattavuus on toistaiseksi alhaisempi: ikäryhmästä 51 % on ottanut kaksi rokoteannosta ja 75 % on ottanut ensimmäisen annoksen. 12–15- vuotiaista 67 % on ottanut ensimmäisen rokoteannoksen. THL:n arvion mukaan 12 vuotta täyttäneen väestön 80 % rokotekattavuus voidaan saavuttaa lokakuun loppuun mennessä.

THL:n mukaan ravitsemisliikkeissä tapahtuneiden tartuntojen määrä on pysynyt viimeisten viikkojen aikana alhaisena, mikä on todennäköisimmin seurausta niihin kohdistuvista rajoituksista.

– Ravitsemisliikkeisiin liittyvien altistumistilanteiden määrän arviointi on haasteellista. Altistuneiden todellisen määrän arvioidaan olevan raportoitua määrää huomattavasti suurempi, sillä pienempiä altistustilanteita on paljon ja hyvin usein altistuneiksi voidaan nimetä tai tunnistaa vain oman seurueen jäsenet eikä muita, toisilleen tuntemattomia asiakkaita, THL kertoo lausunnossaan.

Sama koskee THL:n mukaan myös ravitsemisliikkeissä tapahtuneiden tartuntojen määrää, joka on todennäköisesti aliarvio johtuen sekä raportoinnin puutteesta että siitä, että tartunnan lähde jää nykyisellään yli kolmanneksessa tapauksista selvittämättä.

Tiukin kanta näkyy lausunnon johtopäätöksissä.

– Rokotuskattavuuden antama suoja ei siksi ole vielä sillä tasolla, että tartuntojen torjuntatoimista voitaisiin kaikilta osin luopua. Tavoitteena on estää tartuntojen laaja leviäminen vakavamman sairastumisen riskissä oleviin rokottamattomiin ikä- ja riskiryhmiin, THL toteaa.

– Laitoksen arvio on, että ravitsemisliikkeitä koskevien rajoitusten täysi purkaminen ei vielä ole perusteltua, ottaen huomioon erityisesti alkoholimyyntiin keskittyvien ravitsemisliikkeisiin liittyvä merkittävä tartunnan riski, ja keski-ikäisten sekä nuorten aikuisten yhä väestötasolla liian matala rokotussuoja. Rajoitusten purkaminen voi olla perusteltua, kun näiden väestöryhmien rokotuskattavuus on noussut tarpeeksi korkeaksi.

Rajoitusten purkamisessa tuleekin THL:n mukaan edelleen ottaa huomioon alueellinen epidemiatilanne sekä välttää eri rajoitustoimien samanaikaista purkamista.

– Rajoitusten ennenaikainen lieventäminen aiheuttaa riskin, että epidemiatilanne ei parane tai saattaa jopa heiketä nykyisestä. Tätä myötä muista rajoitustoimista, kuten lapsiin ja nuoriin kohdistuvista rajoituksista luopuminen, jonka tulisi olla ensisijaista, viivästyisi.