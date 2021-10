Virkatodistuksella hoituu moni asia, mutta kokonaan byrokratiaa ja paperiruljanssia ei kuitenkaan saa pois.

Kun puoliso tai lähiomainen menehtyy, hoidettavia asioita on paljon – samoin byrokratiaa.

Moni Ilta-Sanomien lukija on kertonut, että kuolleen puolison tai lähiomaisen asioiden hoito on todella vaikeaa.

Ongelmia on koitunut esimerkiksi monenlaisten sopimusten ja tilausten irtisanomisissa, ja myös loputtomalta tuntuvien valtakirjojen ja todistusten hankkiminen on turhauttanut.

Voiko byrokratiahelvetiltä välttyä? Ilta-Sanomat kertoo, mitä kaikkea täytyy läheisen kuollessa ottaa huomioon ja minkälaista puhelin- tai paperiruljanssia se vaatii.

1. Kuolemasta ilmoittaminen

Jos kuolemantapaus sattuu muualla kuin sairaalassa tai hoitolaitoksessa, kuolemasta pitää ilmoittaa heti lääkärille tai poliisille.

Viranomainen ilmoittaa henkilön kuolemasta eteenpäin väestötietojärjestelmään. Sitä kautta tieto kuolemasta välittyy eri viranomaisille, Kelaan, pankkeihin ja eläkevakuutusyhtiöihin.

Sairaalassa tai hoitolaitoksessa kuolleesta menee nopeasti tieto väestötietojärjestelmään.

Jos vainajalle ei tarvitse toimittaa oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta, kuolintodistus on valmis hyvin nopeasti. Ruumiinavaus pitkittää kuolintodistuksen saamista muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.

– Tieto ihmisen kuolemasta välittyy meille kyllä tehokkaasti ja se tieto on luotettavasti käytettävissä. Asioiden sujuvointi paranisi jo siten, jos eri toimijat tarkastaisivat kuoleman tietojärjestelmästä, niin paperista todistusta ei tarvittaisi, väestörekisteritietoja ylläpitävän digi- ja väestötietovirasto DVV:n ylijohtaja Timo Salovaara sanoi Ilta-Sanomissa 29. syyskuuta.

2. Virkatodistus

Virkatodistus on vainajan asioiden hoitamisessa tärkein asiakirja, Se on ote, jossa näkyvät henkilön nimi, kuolinpäivä sekä kuolleen sukuselvitys.

Jos vainaja on kuulunut evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon, virkatodistus tulee tilata omalta seurakunnalta. Jos vainaja ei ole kuulunut kirkkoon, silloin virkatodistus tilataan digi- ja väestötietovirasto DVV:ltä. Virkatodistuksen voi tilata pääsääntöisesti sähköisellä lomakkeella.

Virkatodistuksen sisältämä sukuselvitys ja kuolinpesän osakasluettelo tarvitaan mm. vainajan asioiden hoitamiseen sekä perillisten selvittämiseksi perunkirjoitukseen, joka täytyy lain mukaan pitää kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Virkatodistuksessa vahvistetaan, että perukirjaan tulevat oikeat henkilöt ja kaikki kuolinpesän osakkaat.

DVV:n keskimääräinen käsittelyaika perunkirjoituksen osakasluettelon ja sukuselvityksen vahvistamisessa on tällä hetkellä neljä viikkoa. Poikkeuksellisen hankalissa tapauksissa aikaa voi kulua kauemmin.

3. Pankkiasiat

Pankit saavat tiedon läheisen kuolemasta suoraan väestötietojärjestelmästä. Läheisen kuolemasta voi tehdä ilmoituksen pankkiin myös kuolleen lähiomainen.

Kuolleen lähiomaisen joitakin pankkiasioita voi hoitaa jo ennen perunkirjoitusta, kun toimittaa edesmenneen omaisen virkatodistuksen pankkiin.

Virkatodistuksen voi toimittaa pankkiin sähköisesti tai joissakin pankeissa paperisena asiakirjana joko postitse tai suoraan konttoriin.

Sen jälkeen esimerkiksi Nordeassa voi maksaa kuolinpesän tililtä laskuja, luetteloida tallelokeron tai lopettaa tilin suoraveloitukset.

Kuolinpesän tililtä voi maksaa vainajalle tai kuolinpesälle osoitettuja laskuja (esimerkiksi yhtiövastikkeita, sairauskuluja, hautajaiskuluja jne.) jo ennen perunkirjoitusta.

Laskut voi Nordeassa maksaa yksikin kuolinpesän edustaja kuten leski, perillinen tai muu kuolinpesän asioista huolehtiva omainen heti, kun pankille on ilmoitettu kuolemantapauksesta. Kuolinpesän laskuja voi maksaa ilman virkatodistusta. Laskuja voi maksaa myös henkilö, joka ei ole kuolinpesän osakas.

Nordeassa laskujen maksamista varten voidaan avata kulutili, joka liitetään valtuutetun verkkopankkiin. Kulutilin avaaminen edellyttää suostumusta kaikilta ennen perunkirjoitusta tiedossa olevilta osakkailta. Heiltä tarvitaan valtakirja kulutilin avaamiseksi ja liittämiseksi valtuutetun verkkopankkiin.

Nordeassa vainajan laskujen maksamista varten avataan kulutili, joka liitetään asianhoitajan verkkopankkiin.

Osuuspankissa puolestaan laskujen maksu tapahtuu suoraan konttorissa.

Nordeassa vainajan tekemät maksupalvelu- ja suoramaksusopimukset pysyvät voimassa, ja ne pitää irtisanoa erikseen ylimääräisten kustannusten välttämiseksi. Sitä vastoin vainajan e-laskut, verkkopankkitunnukset, käyttöoikeudet tileihin sekä maksu- ja rinnakkaiskortit päättyvät automaattisesti. Myös henki- ja terveysvakuutukset päättyvät kuolinpäivänä.

Nordea lähettää perukirjaan tarvittavat tiedot vainajan tileistä ja muusta varallisuudesta automaattisesti vainajan viimeiseen kotiosoitteeseen.

Jos vainajalla on ollut pankissa tallelokero, sen sisällön luettelointia varten täytyy varata aika konttoriin.

Ensin tallelokeron sisältö inventoidaan, ja perukirjan valmistuttua perilliset voivat käydä tyhjentämässä tallelokeron ja jakaa omaisuuden.

Osuuspankki lähettää asiakkailleen vainajan osoitteeseen osanottokirjeen, jonka mukana tulevat myös tiedot vainajan asiakkuudesta, e-laskuista, suoramaksuista, mahdollisista sijoituspalveluista, toimintaohjeita ja valtakirjapohjan asioiden hoitamiseksi.

Nordeasta lähetetään vainajan kotiosoitteeseen läheisten avuksi ohjeistus, miten hoitaa vainajan asiointia. Nordea asiakaspalvelussa on lisäksi läheisen kuolemaan erikoistunut yksikkö, joka auttaa pankkiasioiden hoitamisessa surun keskellä.

Kun perunkirjoitus on valmistunut, vainajan pankissa olevan varallisuuden jaon voi aloittaa perillisten kesken. Perilliset voivat valtuuttaa yhden henkilön hoitamaan perinnönjaon. Tällöin tarvitaan valtakirjat muilta perillisiltä.

Pankin tarkastettua perukirjan tilien rahavarat voidaan jakaa osakkaille, myydä osakkeet ja rahastot, tyhjentää tallelokero ja lopettaa tilit.

Muiden pankkien toimintatavat ovat pääpiirteittäin samanlaisia, pankkikohtaisia eroja voi kuitenkin olla.

4. Vakuutusasiat

Myös vakuutusyhtiöt vaativat virkatodistusta, ennen kuin kuolinpesän vakuutusasioita voidaan hoitaa.

Lisäksi mm. LähiTapiola vaatii kopiot mahdollisesta testamentista ja mahdollisesta avioehtosopimuksesta.

Menehtyneen omat henkilövakuutukset – kuten tapaturma- ja matkustajavakuutus – päättyvät kuolinpäivään.

Omaisuusvakuutukset – esimerkiksi ajoneuvo- ja kotivakuutus – pysyvät voimassa, kunnes ne irtisanotaan tai kunnes vakuutettu omaisuus jaetaan tai myydään. Vakuutusten irtisanomiseen tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus valtakirjoin.

Autovakuutus ei katkea automaattisesti auton omistajan kuolemaan, vaan se täytyy erikseen irtisanoa. Vakuutuksen päättämiseen tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkeiden hyväksyntä.

Jos menehtyneellä oli henkivakuutus, josta maksetaan korvaus kuoleman johdosta, edunsaajan on täytettävä erillinen korvaushakemus.

Myös erilaiset säästö- ja sijoitussopimukset pysyvät voimassa kuoleman jälkeenkin. Jos niiden omistusoikeus halutaan siirtää osakkaiden nimiin tai lunastaa rahaksi, LähiTapiolalle pitää esittää lainvoimainen perukirja sekä kaikilta osakkailta valtakirja, kuka voi allekirjoittaa omistusoikeuden siirtoa koskevan toimeksiannon.

5. Tilausten ja sopimusten irtisanominen

Vainajan elinaikanaan tekemät sopimukset ovat sitovia. Ne ja niihin liittyvä laskutus eivät pääty automaattisesti kuolemaan, vaan ne täytyy erikseen irtisanoa.

Tämä koskee niin asunnon vuokra-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltosopimuksia, lehtitilauksia, puhelin- ja internetliittymiä kuin suoratoistopalvelujakin.

Jos vainajalle tulee sanoma- tai aikakauslehtiä, niiden tilaukset täytyy muistaa perua.

Näissä käytännöt ja eri asiakirjavaatimukset vaihtelevat toimialoittain ja yhtiöittäin, mutta tärkein asiakirja on virkatodistus. Sillä pystyy todistamaan, että tilauksen tai sopimuksen tekijä on kuollut ja että lähiomainen on valtuutettu hoitamaan kuolinpesän asioita.

Lisäksi pitää muistaa ilmoittaa kuolemasta mm. postille ja menehtyneen työnantajalle sekä irtisanoa jäsenyys eri yhdistyksistä ja sulkea sosiaalisen median tilit.

Päästäänkö byrokratiahelvetistä eroon?

Valitettavasti ei. Kokonaan byrokratiaviidakko ei lopu. Varsinkin pankki-, vakuutus-, ja sijoitusasioita hoitaessa valtakirjoja tarvitaan edelleen runsaasti, jos osakkaina on enemmän kuin yksi henkilö – niin kuin huomattavassa valtaosassa tapauksissa on.

Tällöin valtakirja tarvitaan jokaiselta kuolinpesän osakkaalta – ja jokaiseen toimeksiantoon erikseen. Jokaisella yhtiöllä on vielä oma valtakirjapohjansa, yhtä yleistä perusmallia ei ole.

Tiukat asiakirjavaatimukset ovat lakiin perustuvia. Asioiden hoitamiseen oikeutetut henkilöt täytyy pystyä varmistamaan, ja samalla turvataan kuolinpesän varat, ettei kukaan pysty tekemään väärinkäytöksiä.

Lisäksi joutuu tarvittaessa täyttämään erilaisia toimeksiantolomakkeita ja muita papereita, eli monista allekirjoituksista, useista valtakirjoista ja byrokratiahelvetistä ei päästä millään kokonaan eroon.

– Siinä ei yksittäisellä ihmisellä ole paljon sanansijaa. Joitakin pieniä variaatioita eri yhtiöiden välillä voi olla, mutta nämä ovat yleisiä lain vaatimia menettelytapoja, kuka saa edustaa vainajaa ja hoitaa hänen asioitaan, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä edustavan Finanssialan johtava asiantuntija Timo Tuominen sanoo.

Taustalla on se, että asioiden hoitamiseen oikeutetut henkilöt voidaan aukottomasti varmistaa ja tunnistaa ja voidaan turvata kuolinpesän varat, ettei kukaan pysty tekemään väärinkäytöksiä.