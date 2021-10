Kaukopartiomies Eugen Wist, 23, katosi palatessaan salaiselta tehtävältä, mutta nyt hän pääsee kotiin – lue koko tarina

Kaukopartiomies Eugen Wist katosi Karjalankannaksella kesällä 1944. Vuosikymmenten mysteeri ratkesi vuosikymmenten jälkeen, kun jäänteet löytyivät taistelukentältä. Nyt sodassa kadonnut siunataan sankarihautaan.

Lappeen Marian kirkossa ja Lappeenrannan sankarihautausmaalla pidetään sunnuntaina 3.10. kolmen Karjalasta löydetyn sankarivainajan siunaustilaisuus. Ylikersantti Eugen Wist, sotamies Onni Paananen ja korpraali Alvi Jänönen lasketaan hautaan sotilaallisin kunnianosoituksin.

Eugen Wist (1920–1944) oli hämeenlinnalaisen Mika Wistin isoisän veli. Hän kertoo, että siunaustilaisuuden alla suvun parissa on helpotusta ja haikeutta. Tilaisuus on poikkeuksellinen, sillä suvussa ei ole elossa enää yhtään ihmistä, joka olisi tavannut Eugenin. Silti hän on ollut puheissa vuosikymmenten ajan – niin pitkään, kuin hänen kohtalonsa oli epäselvä.

– Eugenista on puhuttu aina, Mika Wist kertoo.

Eugen Wist oli Kannaksen poikia. Jatkosodassa hän palveli Erillinen Pataljoona 4:ssä eli Päämajan kaukopartioissa

Eugen oli kotoisin Uudeltakirkolta. Hänen kotinsa jäi rajan taakse. Jatkosodan aikana hän vietti paljon aikaa Lappeenrannassa, joten hänet päätettiin haudata sinne. Lisäksi sota-aikana Lappeenrannan hautausmaan vieressä toimi Osasto Vehniäisen toimisto. Kaukopartiomies Eugen Wist kuului juuri Osasto Vehniäiseen, josta jatkosodan aikana tuli yksi Erillinen pataljoona 4:n komppanioista.

Kyseinen pataljoona on hyvin tunnettu. Syvällä vihollislinjojen takana liikkuneet Päämajan kaukopartiomiehet oli koottu siihen.

Kun puna-armeijan suurhyökkäys vyöryi Kannaksen halki kesäkuussa 1944, oli suomalaisten neljän miehen kaukopartio jättäytynyt linjojen taakse tarkkailemaan liikennettä Koiviston suunnalla. 23-vuotias ylikersantti Eugen Wist johti partiota.

Vajaan viikon jälkeen partion radio oli mennyt epäkuntoon, jolloin suomalaiset lähtivät etenemään venäläisten valtaamien alueiden halki kohti omia linjoja. Karisalmen tiellä 29.6. partio joutui tulitaisteluun, jolloin alikersantti Tauno Suoranta ja sotamies Kaarlo Piiparinen joutuivat muista eroon. Myöhemmin Suoranta pääsi omalle puolelle, mutta Piiparinen joutui sotavangiksi.

Eugen Wist ja Toivo Leino lähtivät partion hajotessa etsimään parivaljakkona omaa reittiä ja suunnistivat kohti etulinjaa taistelun äänien perusteella. Vaellus kesti useita päiviä, mutta lopulta he pääsivät Noskuanselän rantaan Antrean seuduilla. Iltayöstä 5.7. he jättivät varusteensa, riisuivat vaatteensa ja lähtivät uimaan järven yli. Toisella puolella piti olla suomalaisten asemat. Miehet uivat pitkän lenkin pieneen saareen. Rannalla odotti karu yllätys.

Vaikka saari oli rintamalinjojen välissä, siellä sattui olemaan venäläisten partio. Vihollinen avasi konepistoolitulen, jossa Wist kaatui ja Leino jäi vangiksi. Eugen Wistin ruumis jäi kentälle. Virallisesti hänet merkittiin kadonneeksi.

Eugen Wistin nimi on tuttu Esa Anttalan seikkailuromaanista Hopeaa rajan takaa, josta Mikko Niskanen teki 1960-luvulla ikimuistoisen elokuvan. Elokuvassa Ese Wistiä esitti Jaakko Pakkasvirta. Tarina perustuu tositapahtumiin.

Talvisodan jälkeen Herman Wistin hopeatehdas jäi Uudenkirkon Kaipialan kylään. Sinne jäi myös kilotolkulla hopeaa, joita Hermanin poika Eugen Wist ja hänen lapsuudenkaverinsa Urpo Lempiäinen (Esa Anttala) päättivät lähteä välirauhan aikana hakemaan. Kaksikon aikeet paljastuivat Suomen sotilastiedustelulle, jotka värväsivät nuoret miehet palvelukseensa. Heistä tehtiin Toivo Paavilaisen kanssa kolmimiehinen partio, joka kävi siviilivaatteisiin pukeutuneena Kannaksella juuri ennen jatkosodan syttymistä kesäkuussa 1941.

Eugen Wist (vas.) ja Urpo Lempiäinen, joka tunnetaan paremmin kirjailijanimellä Esa Anttala.

Virallisesti matkan tarkoituksena oli tiedustelu, mutta he toivat repuissa noin 40 kiloa Wistien hopeaa. Kun sota alkoi, heidät värvättiin päämajan kaukopartiomiehiksi. Eugen Wist ehti tehdä useita kaukopartiomatkoja sodan aikana.

MIKA Wist kertoi helmikuussa IS:n haastattelussa, että Eugenin tarkka kaatumispaikka oli pitkään epäselvä. Noskuanselällä on useita saaria, eikä se oikea ollut tiedossa. Kirjallisuutta ja arkistolähteitä penkomalla hän onnistui jo 1990-luvulla rajaamaan alueen kahteen pieneen saareen. Sitten ratkaiseva vihje löytyi Jalkaväkirykmentti 5:n 7. komppanian sotapäiväkirjasta. Kyseinen yksikkö oli vastarannalla siinä kohdassa, johon Eugen Wist ja Toivo Leino yrittivät uida.

– Suomalaiset olivat ampuneet saariin tykistökeskityksen kuultuaan tulitusta. Sitten paikalla oli käynyt partio, joka oli löytänyt alastoman ruumiin. He olivat luulleet sitä venäläiseksi, Wist kertoi löydöstään.

Tästä poukamasta löytyi ensin patruuna. Parinkymmenen metrin päästä tehtiin myöhemmin luulöytö.

Kaukopartiomiehillä ei ollut mukanaan mitään, mistä heidät olisi voitu tunnistaa. Koska varusteetkin oli riisuttu pitkän uintimatkan vuoksi, ei ruumiissa ollut mitään, mistä sen olisi tunnistanut juuri suomalaiseksi. Myöskään venäläiset eivät hakeneet kaatunutta pois – hehän tiesivät hänet suomalaiseksi.

– Sotapäiväkirjassa luki, että alaston ruumis löytyi pienemmästä saaresta.

TUO saari on Pieni käräjäsaari. Se on noin 400 metriä kanttiinsa oleva saari, jossa on paksu aluskasvillisuus ja juurakoiden täyttämä humuskerros ennen hiekkaa. Vaikka saari jäi sodissa juuri rintamien väliin, ammuttiin sinne paljon. Siksi maasto on täynnä kranaatinsirpaleita, jotka piippaavat metallinpaljastimella haravoitaessa. Wist oli mukana neljällä etsintäreissulla, mutta mitään ei löytynyt.

Mika Wist etsi sukulaismiestään useilla reissuilla Venäjällä.

Eugen Wistin jäänteet löydettiin Noskuanselän saaresta.

Vuonna 2013 laki muuttui Venäjällä, eikä sinne voinut enää noin päin vain lähteä haravoimaan maastoa. Onneksi vuonna 2017 Wist sai yhteyden venäläiseen Karjalan Valli -etsintäryhmään, jonka kanssa etsintöjä pystyttiin jatkamaan.

Eräällä kerralla maastosta löytyi ampumaton patruuna, joka oli ilmeisesti pudonnut konepistoolista. Lopullinen läpimurto tapahtui kesällä 2019. Noin 20 metrin päästä patruunan löytöpaikasta paljastui luulöytö. Vuosikymmenet eivät olleet hävittäneet kaikkea. Jäännöksiä löytyi sen verran, että niistä voitiin ottaa dna-näyte.

Lopullinen varmuus tuli tammikuussa: ne olivat Eugen Wistin jäänteet. Hän ei jäänyt kadonneena kentälle.

Eugenilla ei ollut puolisoa eikä lapsia. Häneltä ei ole myöskään jäänyt kirjeitä eikä päiväkirjaa. Suvun piiriin on kuitenkin jäänyt kuva erittäin vauhdikkaasta ja iloluontoisesta karjalaispojasta.

– Hän oli kiinnostunut voimailusta ja nyrkkeilystä. Hän ajoi myös moottoripyörällä, jolloin ilmeisesti kylän kanat saivat olla varuillaan, Wist kertoo.

Kerran nuorena poikana Eugen oli jo ollut kaverinsa kanssa matkalla kalastusalukselle Norjaan, mutta isänsä oli saanut hänet kiinni Viipurin satamassa ja tuonut korvasta pidellen kotiin. Vauhti ja vaaralliset tilanteet tuntuivat siis viehättävän, mutta kaukopartiomiehenä piti sen sijaan pitää pää kylmänä.

Fakta Sankarivainajien siunaustilaisuus Lappeenrannassa Venäjältä löydettyjen sankarivainajien siunaustilaisuus Lappeenrannassa vuonna 2013. Hautajaiset alkavat siunaustilaisuudella Lappeen Marian kirkossa kello 12. Siunauksen toimittaa kenttäpiispa Pekka Särkiö. Sankarihautajaiset lähetetään livestriiminä Lappeenrannan seurakuntayhtymän YouTube-tilillä.

Hautajaisten sotilaalliset elementit sisältävät kielekkeisen valtiolipun ja kunniaosaston haudalla sekä kunnialaukaukset arkkuja hautaan laskettaessa.

Utin Jääkärirykmentin NH90- helikopteri suorittaa sankarivainajien kunniaksi ylilennon noin kello 12.45 sään salliessa.

Sankarivainajien arkunkantajina toimivat Maasotakoulun ja Utin jääkärirykmentin varusmiehet sekä reserviläiset. Kunniaosasto koostuu Utin Jääkärirykmentin varusmiehistä, jotka saavat tiedustelukoulutuksen.

Utin Jääkärirykmentti vaalii Erillinen pataljoona 4:n perinteitä. Tällä halutaan symboloida erityisesti sankarivainaja Wistin toimintaa kaukopartiomiehenä sodan aikana.

Sankarihautajaisten järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry, Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat ja Puolustusvoimat.

