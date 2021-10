Kainuun sote houkuttelee väkeä koronarokotuksiin jakamalla tuhannelle ensimmäiselle rokotuksen ottajalle ämpärin Kajaanin Prismassa.

Kainuun sote houkuttelee väkeä koronarokotuksiin jakamalla ilmaisia ämpäreitä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä eli Kainuun sote kertoo asiasta Twitter-tilillään.

– Yritämme saavuttaa tärkeän tavoitteen eli nostamme rokotuskattavuutta. Jokainen piikki auttaa maalin pääsemisessä. Äärimmäiset keinot ovat siis käytössä, Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo Ilta-Sanomille.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Hän kertoo, että kampanja alkoi perjantaina kello 11 eikä vielä voida sanoa, kuinka moni on saanut rokotuksen tämän kampanjan aikana.

– Saimme ämpärit tuntemattomana pysyttelevältä lahjoittajalta. Vetoamme ämpäreillä marjastusviettiin. Vaikka ämpärien jaossa on hieman pilkettä silmäkulmassa, tavoite sinänsä on vakava. 50 vuotta täyttäneistä osa on vielä kokonaan rokottamatta, Koukkari sanoo.

Kainuun sote on järjestänyt jo aiemmin onnistuneita koronarokotuskampanjoita tuntemattomien lahjoittajien avulla rokotusinnon nostamiseksi.

– Materiaalista ja kulttuurista hyvää arvostaville rokotuksen ottaville jaettiin viikko sitten Kajaanissa kahvilippuja ja polttoainetta. Kajaanissa ja Sotkamossa on jaettu keilalahjakortteja. Näillä keinoilla on tavoitettu nuoria aikuisia, Koukkari sanoo.