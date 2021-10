Näin ”vapauden päivä” näkyi Helsingissä – Taija, 22, puki sanoiksi tunteen, johon monen on helppo samaistua

Taija ja Vilma odottavat, että opiskelijatapahtumiin pääsee taas kahden vuoden jälkeen.

Suomen liput hulmuavat juhlavasti kuin julistaen, että uusi aika on täällä. Monissa maissa on puhuttu vapauden päivästä, kun koronarajoituksia on riisuttu roisilla kädellä.

Liput juhlistavat oikeasti Suomen ensimmäistä naisministeriä Miina Sillanpäätä ja kansalaisvaikuttamista, mutta väpättävät liput tuovat juhlavan taustan kävelykierrokselle.

Miina Sillanpään päivä merkitään vuonna 2023 kalentereihin vakiintuneena liputuspäivänä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi torstaina, että jatkossa maskia voi käyttää oman harkinnan mukaan etenkin, jos on ottanut molemmat rokotukset.

Sumuisen sateisena perjantaiaamuna Helsingin keskustassa ei näy maskirovioita tai ihmisryysiksiä. Illalla tilanne voi olla toinen, sillä tanssi- ja laulukielto ovat mennyttä, ja karaokemikkiin voi tarttua kuin ennen vanhaan. Ravintolat saavat olla auki tunnin entistä myöhempään. Anniskelu loppuu keskiyöllä.

Aamupäivällä keskustan Anna K. -karaokebaarista ei vielä kaiu laulua.

Stockmann kertoo yhä ovillaan, että tavaratalossa edellytetään maskin käyttöä.

Poikkeusolot alkoivat maaliskuussa 2020 juuri ennen Stockmannin Hulluja päiviä. Alennusviikot päädyttiin järjestämään ainoastaan verkossa. Niin tehtiin toistamiseenkin, mutta nyt tarjoustuotteita saa keltaisista laareista ja keskustan ikoniseen tavarataloon virtaa ihmisiä.

Vajaan minuutin aikana Stockan kellon alta sisään käy kolme ihmistä ilman maskia ja 22 ihmistä maski kasvoillaan. Ovilla kerrotaan yhä, että maskia edellytetään. Sisällä näkee koko tutuksi käyneen valikoiman: on sinistä, valkoista ja mustaa kirurgista, paksua FFP2:sta, erikuosisia kangasmaskeja ja jokunen visiiri. Maskitta näkyy väkeä lähinnä kahviloiden pöydissä ja lastenvaunuissa.

– Täytyy pistää käsi eteen! Tai hiha, äiti sanoo nopeasti, kun parivuotias lapsi yskähtää.

Lähes kaikki Stockmannilla asioivat pitivät maskin kasvoillaan.

Alakerrassa Food Market Herkun kassoille on pitkät jonot, joista helsinkiläinen Raija, 66, on jo selvinnyt. Hänellä on mustavalkoraidallinen kirurginen maski, eikä hän aio vielä luopua maskinkäytöstä bussissa, metrossa tai kaupoilla ihmistungoksessa.

Maskeista ei ole kiire eroon, mutta kulttuurin pariin tekee jo mieli, eläkkeellä oleva Raija kertoo.

– On oopperassa ja leffassa käyty ja teatteriliput ostettu. Hyvä että yhteiskunta alkaa avautumaan.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston eli avin kokoontumisrajoitukset ovat lokakuun myötä päättyneet, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi teattereihin ja konsertteihin saa ottaa salin täydeltä väkeä. Avin rajoitukset olivat koko Suomen viimeiset. Anniskeluravintoloiksi luettavissa paikoissa sisään pääsee yhä vain 50 prosenttia koko kapasiteetista. Hallitus vastaa ravintolarajoituksista.

Yliopistolla saksaa opiskelevat kirkkonummelainen Taija Ursin, 22, ja helsinkiläinen Vilma Kujala, 22, odottavat erityisesti, että opiskelijatapahtumiin pääsee taas ensi viikolla. He aloittivat opintonsa syksyllä 2019, ja juuri kun he tammikuussa saivat haalarinsa, loppuivat tavalliset opiskelijariennot.

Hulluille päiville kiertelemään tulleet ystävykset kertovat panneensa tyytyväisinä merkille, että melkein kaikki käyttävät yhä maskeja. He ovat iloisia rajoitusten kevenemisestä.

– Aika ristiriitainen tunne. Haluan itse vielä käyttää maskia ja elää turvallisesti. Samalla olen tosi iloinen siitä, että pääsee tekemään niitä asioita, joita ei ole melkein kahteen vuoteen päässyt tekemään. Etenkin opiskelijatapahtumat ovat iso juttu, koska ei ole melkein koko opintojen aikana päässyt tekemään mitään, Vilma kertoo.

– Olen tosi iloinen, koska en oikein jaksa näitä rajoituksia, Taija kertoo.

Suunnitelmia vapaampaan elämään on laadittu.

– Mä haluan baariin, Taija sanoo ja nauraa.

– En mä totakaan voi kieltää. Ehkä vielä enemmän odotan keikkoja, joille on ollut kaksi vuotta liput, Vilma sanoo.

Horisontissa odottavat isot kulttuuritapahtumat ja Flow-festivaali ja J. Karjalaisen keikka, joiden liput on hankittu kauan sitten. Viikonloppuna Taija ja Vilma suuntaavat töihin.

Ulkona monet ovat vetäneet maskin leuan alle. Muutamat roikkuvat korvissa. Kampin keskuksen ulko-ovella monet kaivavat taskustaan maskin ja pujottavat sen korviensa ympäri. Vajaan minuutin aikana sisään astelee 13 ihmistä maski kasvoillaan ja 9 paljaskasvoista.

Kauppakeskuksessa monella ei ole maskia, mutta metrolaiturille laskeutuessa tulee vastaan lähes ainoastaan verhottuja kasvoja. THL suosittelee, että julkisessa liikenteessä käytetään vielä maskeja etenkin ruuhka-aikaan ja kun etätyösuositus lokakuun puolivälissä loppuu.

– Suosituksen ydin on, että maskin käyttöä suositellaan sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Maskin käyttöä pitää jokaisen henkilön itse harkita, Otto Helve sanoi tiedotustilaisuudessa.

Jatkossa maskeja ei enää suositella käytettävän kouluissa, sillä tartuntariskejä pidetään kouluissa hyvin pieninä. Kun katsoo aidan läpi Ressun lukioon, on kasvoilla yhä maskit.

Edessä on siirtymä maskittomaan aikaan. THL arvioi, että torstaina kerrottu maskisuositus on aiempaa lyhytkestoisempi.

Rautatieaseman edessä seisovat kivimiehet saivat elokuussa 2020 ylleen kangasmaskit, jotka on yhä vedetty kivisten päiden ympäri.

Kivimiehet ovat pitäneet valkoisia kangasmaskeja jo yli vuoden.

Parhaimmillaan Tennispalatsissa menee kaksi Bond-näytöstä samaan aikaan.

Tennispalatsi on hiljainen, mutta henkilökunta ennustaa, että illalla elokuvateatterissa on tunnelmaa. Bond-filmi 007 No Time To Die tuli pitkän odotuksen jälkeen valkokankaille torstaina.

Kahden päivän ajan Tennispalatsissa ei näytetä muita elokuvia, mutta henkilökunta ei epäile, etteikö katsojia löytyisi. Bond-elokuvat ovat suurtapahtumia elokuvamaailmassa. Työntekijä muistelee, miten Taru Sormusten herrasta -ensi-iltojen aikaan jonot kiemurtelivat salissa.

Vielä on tyhjää, mutta edessä on vilinää.

Kivaa! työntekijä sanoo.