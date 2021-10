THL: Suomessa on todettu 562 uutta koronatartuntaa

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 142 114.

Helsinki

Suomessa on raportoitu 562 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 116 tartuntaa, mikä on 527 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen takia sairaalahoidossa 122 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 24.

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden yhteismäärä on laskenut keskiviikosta neljällä ihmisellä. Tehohoidossa on yksi koronavirusta sairastava vähemmän kuin keskiviikkona.