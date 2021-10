Twitterissä levitetty taulukko vain sotkee keskustelua poliisin rahoituksesta, toteaa rikostoimittaja Rami Mäkinen.

Moni sosiaalisessa mediassa tiedonjanoaan tyydyttävä kansalainen on tällä viikolla törmännyt Twitterissä taulukkoon, jossa esitellään poliisin henkilöstömäärien kehitystä.

Aihe on ajankohtainen, sillä keskustelu poliisin rahoituksesta käy kuumana. Poliisi on ilmoittanut aloittavansa yt-neuvottelut ja rankat säästöt, jos sille ei myönnetä lisää rahaa valtion talousarviossa. Toiset kyselevät mihin poliisi on sille syydetyt rahat tuhlannut, kun ne eivät riitä.

Twitter-taulukko tarjoaa helpon vastauksen. Poliisin ylijohto tuhlaa rahat tietenkin itseensä! Taulukko näyttää tältä:

Taulukon mukaan Poliisihallituksen henkilöstö on muutamassa vuodessa kasvanut 85 prosentilla eli lähes kaksinkertaistunut. Poliisi siis sen kuin paisuttaa hallintoaan ja tilaa lisää palaverinisua, vaikka kentällä partioista on pulaa, jos niitä maaseudulla enää edes on. Eikö niin?

Paitsi ettei ole niin. Twitterissä levitetty taulukko on vähän niin kuin Twitter muutoinkin: Epäluotettava ja altis agitaatiolle.

Selitys taulukon +85%:lle on yksinkertainen. Valtaosa noususta selittyy sillä, että Poliisihallitukseen liitettiin vuonna 2016 uusia toimintoja, jotka ennen hoidettiin muualla – esimerkiksi sisäministeriössä – ja joiden mukana tuli uutta henkilöstöä.

Näitä uusia toimintoja ovat poliisin IT-keskus, materiaalikeskus ja tietopalvelukeskus. Niiden henkilöstömäärä on Poliisihallituksesta perjantaina pyytämieni tietojen mukaan yhteensä 126, joten ne selittävät valtaosan taulukon kasvusta.

Poliisin ylijohdon henkilöstö on paisumisen sijasta pysynyt suunnilleen samalla tasolla Poliisihallituksen koko kymmenvuotisen historian ajan. Ylijohdossa työskentelee nykyään 152 henkeä, kun kymmenen vuotta sitten luku oli 147.

Selkeää kasvua on vain operatiivisten kehittämishankkeiden henkilöstössä. Poliisin operatiivista toimintaa ja koko turvallisuussektorin kenttäjohtojärjestelmää kehittämässä on nykyään 76 henkeä. Kymmenen vuotta sitten vastaavissa hommissa oli 19 ihmistä.

Pienempi kasvu löytyy erillistoiminnoista, joita ovat ase- ja arpajaishallinto sekä turvallisuusalan valvonta. Nykyään siellä on 55 henkeä, vuosikymmen sitten 39.

Keskustelu poliisin rahoituksesta on tärkeä keskustelu. Sille ei ole eduksi takertua harhaanjohtaviin pohjatietoihin. Kohina peittää helposti alleen oikeita kysymyksiä, joita niitäkin riittää.

Paljonko resursseja syövät ikuisuuksiin venyvät tietojärjestelmien kehityshankkeet, entä poliisin kiinteistöt? Miten ovat vaikuttaneet lyhyessä ajassa toteutetut isot hallinnolliset myllerrykset kuten poliisilaitosten yhdistämiset nykyisiksi jättilaitoksiksi? Ja ydinkysymyksenä koko ajan: mitä poliisi tekee ja mitä haluamme sen tekevän.

Useimmat turhasta pöyristyjät ovat varmasti vain ajattelemattomia. Sosiaalisen median alustat kannustavat kärsimättömään reagointiin. Ikävä kyllä on heitäkin, jotka levittävät virheellisiä mielikuvia tahallaan omia päämääriään edistääkseen.