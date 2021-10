Tällaisissa vankilaoloissa Koskelan murhasta tuomitut odottavat hovioikeuden käsittelyä

Kerran päivässä vangeilla on tunnin vapaaehtoinen ulkoilu.

Syyskuun alussa Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kolme tekoaikaan 16-vuotiasta poikaa vankeusrangaistuksiin ikätoverinsa murhasta. Julma henkirikos tapahtui Helsingin Koskelassa viime joulukuussa.

Kaikki kolme siinä mukana ollutta poikaa tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä murhasta. Rangaistukset käräjäoikeus mittasi hieman eri tavoin kullekin. Oikeus arvioi poikien syyllisyyttä pääosin heidän käyttämänsä väkivallan määrän perusteella. Yksi pojista sai noin kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen. Toiselle pojalle tuomittiin noin yhdeksän vuotta ja kolmannelle noin kahdeksan vuotta vankeutta.

Kaikki kolme ovat ilmoittaneet tyytymättömyyttä tuomioon. Heillä on aikaa valittaa tuomiosta maanantaihin 4. lokakuuta saakka.

Koska käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen, poikien lopullinen sijoitusvankila ei ole tiedossa. IS kertoi syyskuun alussa, että tuolloin kaikki tuomitut passitettiin Vantaan vankilaan. Ei ole varmuutta siitä, ovatko kolme tuomittua tällä hetkellä Vantaan vankilassa, vai onko heitä siirretty sittemmin muualle.

Vantaan vankilan apulaisjohtaja Heidi Meling ei kommentoi tai vahvista yksittäisten vankien asioita tai mahdollista sijoittumista Vantaan vankilaan, vaan hän avaa nuorten osaston toimintaa yleisellä tasolla.

Vantaan tutkintavankilassa vangit ovat vankeudessa esitutkinnan aikana tai keskeneräisen oikeusprosessin aikana lainvoimaista tuomiota odottaessaan.

Meling sanoo, että Vantaan tutkintavankilan kuusipaikkaisella nuoriso-osastolla on tällä hetkellä vain alaikäisiä vankeja. Jos osastolla on tilaa, niin osastolle voidaan sijoittaa myös täysi-ikäisiä alle 21-vuotiaita.

– Vantaan tutkintavankilan nuoriso-osastolla on kuusi selliä. Tällä hetkellä osasto on täynnä, ja vankeina on vain alle 18-vuotiaita vankeja. Normaalitilanteessa nuoriso-osaston ikäraja on 21 vuotta.

Alaikäisten vankien ikäraja on 15–17 vuotta. Kun vanki täyttää 18 vuotta, puhutaan nuoresta vangista.

Melingin mukaan pääsääntö ja lain velvoite on, että alle 18-vuotias on pidettävä erillään aikuisista vangeista, jollei hänen etunsa vaadi muuta. Velvoitteesta voidaan poiketa, jos se on alaikäisen edun mukaista.

Jos alaikäinen osallistuu toimintaan yhdessä täysi-ikäisten vankien kanssa, tulee toiminta järjestää henkilökunnan valvonnan ja ohjauksen alaisena.

– Kanttiinissa ja kirjastossa heidät käytetään erikseen. Periaatteessa alaikäinen voi osallistua aikuisen kanssa yhteiseen toimintaan, kunhan se on valvottua. Ilman valvontaa alaikäiset ja aikuiset vangit eivät saa olla keskenään tekemisissä.

Tutkintavankeuslain mukaan alle 21-vuotiaana rikoksensa tehneiden nuorten tutkintavankeutta toimeenpantaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota vangin iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin.

Meling sanoo, että alaikäiset vangit ovat erityisryhmä, joiden vankila-arjessa on enemmän ohjattua toimintaa kuin aikuisten niin sanotuilla normiosastoilla. Myös henkilökuntaa on läsnä enemmän.

– Tällä hetkellä nuoriso-osastolla on kaksi erityisohjaajaa, ja sen lisäksi vankilassa työskentelee paljon muuta henkilökuntaa. Oma henkilökuntamme opettaa nuorille erilaisia arjen taitoja. Opetellaan ruoanlaittoa, kädentaitoja, kierrätystä, rahankäyttöä.

– Nuorille on ostopalveluna oma psykologi, joka käy kerran viikossa.

Kerran päivässä vangeilla on tunnin vapaaehtoinen ulkoilu. Lisäksi on mahdollista päästä liikunta- tai kuntosalille. Kirjasto-oikeus vangeilla on kerran viikossa. Vangit huolehtivat itse selliensä siisteydestä, ja yhteistiloja siivotaan kerran viikossa.

Toisin kuin vankeusvangit, tutkintavangit eivät ole velvollisia osallistumaan vankilan järjestämään tai hyväksymään toimintaan.

– Kaikki toiminnot ovat sellaisia, että tutkintavankeusvaiheessa niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Emme voi ketään pakottaa esimerkiksi psykologille, jos hän ei sitä halua.

– Tutkintavankeuslaki eroaa vankeuslaista siinä mielessä, että tutkintavangilla ei ole vielä minkäänlaista osallistumisvelvollisuutta. Tämä koskee sekä nuoria että aikuisia vankeja. Kun henkilö on vankeusvankeudessa, vangilla on velvollisuus osallistua. Tuolloin hänelle on tehty jo rangaistusajan suunnitelma, jossa arviointikeskus on arvioinut niitä tarpeita, mitä kukakin vanki tarvitsee. Tutkintavankeusvaiheessa vangilla ei ole rangaistusajan suunnitelmaa.

Oppivelvollisuuden suorittaminen koskee kuitenkin myös tutkintavankeja. Päivittäistä opiskelua vankilassa ei järjestetä, vaan ulkopuolinen opettaja käy tarvittaessa vankilassa pari kertaa viikossa. Vangeille myös annetaan sellitehtäviä.

– Jos oppivelvollisuus on kesken, niin opintoja pitää suorittaa. Vankilapaikkakunnan opetustoimi on velvollinen järjestämään opetusta vankilaan. Vankien tilanteen mukaisesti sopeutetaan opetus.

Sellivarustus on alaikäisillä sama kuin aikuisillakin vangeilla: Sänky, tv, radio, kirjoituspöytä ja tuoli, sekä oma wc.

Osastolla on lisäksi pieni yhteistila, jossa voi viettää vapaa-aikaa, ja jossa nuoret voivat tavata valvotusti toisiaan. Tilassa on keittiö kokkaamista varten sekä pelimahdollisuuksia.

– Sellien ovet aukeavat arkisin seitsemältä ja viikonloppuisin kahdeksalta. Päiväjärjestyksen mukaan osasto suljetaan kello 16.30, mutta tämän jälkeen on vielä lyhyt aukiolo myöhemmin illalla niin sanotuille iltatoimille. Iltaisin ovet ovat pääsääntöisesti kiinni.

Korona-aikana vankien tapaamisoikeuksia rajoitettiin rajusti, mutta tällä hetkellä lauantaisin ja sunnuntaisin on tapaamisajat, jolloin vangit voivat tavata valvotusti läheisiään pleksin takaa.

– Kolme tuntia kestäviä valvomattomia tapaamisia lähiomaisten tapaamiseen pitää anoa erikseen. Mahdollisuus valvomattomaan tapaamiseen tulee vangille noin kerran kuussa vankien määrästä riippuen.

Vangit voivat myös kirjoittaa ja saada kirjeitä. Melingin mukaan osastolta on mahdollista soittaa omalla kustannuksella. Skype-tapaamisia on erikseen anottava.