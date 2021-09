Elokapina-liikettä tukevaa Elonvaalijat ry:tä epäillään rahankeräys­rikkomuksesta. Yhdistys ei katso toimineensa lainvastaisesti.

Poliisi tutkii ilmastoliike Elokapinaa tukevaa yhdistystä Elonvaalijat ry:tä rahankeräysrikkomuksesta. Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Matti Suominen vahvistaa asian Ilta-Sanomille.

– Epäilemme, että rahaa on kerätty rahankeräyslain kuudennen pykälän vastaisesti eli lainvastaiseen tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavaan toimintaan, Suominen kertoo.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Suominen ei kommentoi tarkemmin keskeneräistä tutkintaa. Hänen mukaansa tällä hetkellä selvitetään muun muassa kuinka paljon rahaa on kerätty. Poliisi on Suomisen mukaan saanut asiaa koskien rikosilmoituksia, mutta toteaa poliisin myös ”seuraavan asioita itsekin”. Suomisen mukaan keräyksistä on ilmoitettu poliisille asianmukaisesti.

Rikosnimike tarkentuu tutkinnan edetessä. Rahankeräysrikkomuksesta tuomitaan sakkoihin, ja vakavammasta rikoslaissa määritellystä rahankeräysrikoksesta maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Suomisen mukaan molemmissa tapauksissa tavanomaisin tuomio on sakkorangaistus.

Nyt tutkinnassa olevat rahankeräykset liittyvät pienkeräyksiin, joista täytyy ilmoittaa poliisille vähintään viittä arkipäivää aiemmin. Pienkeräyksenä järjestettävällä rahankeräyksellä saa kerätä enintään 10 000 euroa kahdesti kalenterivuodessa, ja sen järjestäminen saa kestää enintään kolme kuukautta.

Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen kertoi aiemmin Talouselämälle, että tutkinnassa selvitetään myös, ovatko kerätyt summat pysyneet pienkeräyksestä säädettyjen rajojen puitteissa. Suominen ei halunnut kommentoida tutkinnan yksityiskohtia IS:lle.

Rikosepäilystä huolimatta poliisi ei ole jäädyttänyt yhdistyksen varoja. Kopperoinen kertoi Iltalehdelle kieltäneensä varojen jäädyttämisen keskiviikkona alkaneen mielenosoituksen vuoksi, koska ”poliisilaitoksen on toimittava yhtenä laitoksena”.

Suominen kertoo keskustelleensa asiasta Kopperoisen kanssa hyvässä hengessä ja olevansa tämän kanssa samoilla linjoilla. Suomisen mukaan päätöksestä ei ole haittaa tutkinnalle, ja se on tehty kokonaisarvion pohjalta. Ilta-Sanomat ei tavoittanut Kopperoista kommentoimaan asiaa.

Ympäristöliike Elokapina tukki Mannerheimintien keskiviikkona 29. syyskuuta järjestämässään mielenilmauksessa. Poliisi päätti mielenosoituksen olennaisesti laittomana, koska mielenosoittajat eivät suostuneet siirtymään heille osoitettuun paikkaan.

Elonvaalijoiden varapuheenjohtaja Lauri Kangassalo vastasi Ilta-Sanomien esittämiin kysymyksiin sähköpostitse.

Kangassalon mukaan yhdistys ei katso toimineensa lainvastaisesti varain­hankinnassa. Hänen mukaansa keräyksistä on ilmoitettu poliisin vaatimalla tavalla ja ne on keskeytetty ennen maksimisumman täyttymistä. Kangassalon mukaan kahdella pienkeräyksellä on kerätty rahaa noin 20 000 euroa.

Lisäksi yhdistys on kerännyt lahjoituksia jäseniltään ja vastaanottanut lahjoituksia noin 1 000 euron edestä ihmisiltä, jotka ovat omatoimisesti ottaneet yhdistykseen yhteyttä.

– Luimme meihin kohdistuvasta tutkinnasta ensimmäisen kerran lehdestä, eli emme osaa ottaa kantaa siihen, mistä poliisi meitä tarkalleen ottaen epäilee, Kangassalo sanoo.

Yhdistyksellä on Iltalehden ja Talouselämän mukaan myös vireillä rahankeräys­lupa­hakemus Poliisihallituksen arpajaishallinnossa. Iltalehden mukaan yhdistys kertoo hakemuksessaan käyttävänsä lahjoitusvaroja etupäässä Elokapinan mielenosoitusten kuluihin sekä verkkopalveluista, kuten verkkotunnuksista ja palvelintilasta, maksamiseen. Ainakin elokapina.fi-verkkotunnus on IS:n selvityksen mukaan rekisteröity yhdistyksen nimiin.

Kangassalon mukaan yhdistyksen keräämillä varoilla tuetaan Elokapinan laillista toimintaa. Niillä on muun muassa rahoitettu Elokapinan tapahtumien markkinointia ja katettu tapahtumissa esiintyneiden muusikoiden Teosto-maksuja.

– Olemme viestineet Elokapinalle selkeästi, että kerätyillä varoilla tehtyjä hankintoja ei voi käyttää laittomiin tarkoituksiin, Kangassalo sanoo.

Elonvaalijat ry on rekisteröity yhdistysrekisteriin 14. elokuuta 2019. Sen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus on edistää tutkimukseen perustuvan ympäristötietoisuuden ja -ymmärryksen leviämistä.

Verkkosivuillaan se kertoo tukevansa Elokapinan toimintaa muun muassa hallinnoimalla henkilörekisterejä ja mahdollistamalla luvanvaraisen varainkeruun. Sen mukaan yhdistyksellä ei ole valtaa Elokapinan päätöksenteossa eikä se osallistu Elokapinan toiminnan suunnitteluun.

Poliisi otti keskiviikkoiltana järjestetyssä mielenilmauksessa kiinni 141 Elokapinan mielenosoittajaa, jotka vastustivat poliisin poistumiskäskyä.

Elonvaalijat jakaa saman postiosoitteen Voima-lehteä kustantavan Voima Kustannus Oy:n kanssa. Voima Kustannuksen toimitusjohtaja Teemu Matinpuro kertoo Ilta-Sanomille, että Elonvaalijoiden posti on ohjattu heidän osoitteeseensa yhteisestä sopimuksesta yhdistyksen pyynnöstä.

Samaan osoitteeseen tulee Matinpuron mukaan myös monen muun yhdistyksen postit. Matinpuron mukaan Voima Kustannuksella ei ole mitään muuta suhdetta Elonvaalijoihin tai Elokapinaan eikä yritys kannata laitonta toimintaa.

Samaa sanoo Kangassalo. Hänen mukaansa Voima Kustannuksen kanssa on sovittu syksyllä 2020, että yhdistyksen nimellinen postiosoite voi olla väliaikaisesti samassa osoitteessa, koska yhdistyksellä ei ole omia toimitiloja.

– Ilmaista postiosoitetta lukuun ottamatta Voima Kustannus Oy ei tue meitä taloudellisesti, eikä hallituksen tai yhdistyksen jäsenillä ole suoria kytköksiä kustannusyhtiöön.