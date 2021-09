Näin maskisuositus muuttui – katso ohjeet eri paikoissa ja tilaisuuksissa

THL on aiemmin julkaissut taulukon eri tilanteiden riskipotentiaalista. Taulukkoa voi käyttää päätöksen tekemisen apuna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi torstaina muuttavansa Suomessa voimassa olevaan maskisuositusta. Ylilääkäri Otto Helve kertoi tilaisuudessa, että maskisuositus muuttuu aiempaa tilannekohtaisemmaksi.

– Suosituksen ydin on, että maskin käyttöä suositellaan sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Maskin käyttöä pitää jokaisen henkilön itse harkita.

Käyttöä kannattaa harkita varsinkin, jos ei ole saanut täyttä rokotussarjaa. Uusi maskisuositus koskee yli 12-vuotiaita. Sen voimassaolo on sidottu Suomen rokotekattavuuteen.

– Uudistunut suositus on aikataulutukseltaan todennäköisesti aiempaa lyhyempi.

Jatkossakin maskia suositellaan käytettäväksi matkalla koronavirustestiin ja sen tulosta odottaessa, jos on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella.

Maskia ei tarvitse käyttää ulkotiloissa paitsi tilanteissa, joissa syntyy pitkäkestoisia ruuhkia.

THL myös muistuttaa, että jokaisella on oikeus päättää maskin käytöstä itse, ellei laki velvoita muuhun.

Suositus ei koske terveyden- ja sosiaalihuollon, opetuksen tai varhaiskasvatuksen toimialoja eikä työyhteisöjä, joita varten on erilliset suositukset.

Tarvetta maskille siis arvioidaan tilanteen riskin mukaan. THL on aiemmin julkaissut taulukon, jossa tilaisuudet jaetaan eri tasoihin riskipotentiaalin mukaan. Riskitasot ovat matala, kohtalainen ja merkittävä. Taulukkoa voi käyttää oman harkinnan tukena, kun tekee päätöstä maskin käyttämisestä.

Koulut

Ylilääkäri Otto Helve kertoi torstain tiedotustilaisuudessa, että kouluissa tartuntariskit ovat hyvin pieniä ja siksi maskin käyttämistä ei jatkossa suositella kouluissa. THL:n riskitaulukon mukaan ala- ja yläkouluissa, korkeakouluissa, varhaiskasvatuksessa ja toisen asteen opetuksessa riski on hyvin vähäinen.

Kauppakeskukset ja muut julkiset tilat

THL:n mukaan muun muassa kauppakeskusten yleisissä tiloissa, päivittäistavarakaupoissa, toreilla, kampaamoissa ja muissa henkilö- ja hyvinvointipalveluita tuottavissa liikkeissä riski on vähäinen. Myös yleisissä saunoissa, uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastiloissa ja niiden pukuhuonetiloissa riski on vähäinen.

Tapahtumat

Merkittävän riskin tapahtumiksi THL nimeää esimerkiksi sisällä järjestettävät massakonsertit ja urheilukatsomot, joissa ei ole määrättyjä istumapaikkoja. Lisäksi tartuntariski on merkittävä ja tiiviissä yhteismajoitustiloissa. Pieni riski sen sijaan on messuilla, elokuvateattereissa, konserteissa ja katsomoissa, joissa istumapaikat on määritelty.

Työpaikat

Jatkossa työnantajat päättävät omasta maskisuosituksesta. Suositus voi olla voimassa esimerkiksi työpaikkojen yhteisissä tiloissa tai työskentelytiloissa, joissa joutuu olemaan lähellä muita henkilöjä. THL:n riskitaulukon mukaan esimerkiksi toimistoissa ja työpaikkojen sosiaalitiloissa riski on vähäinen.

Julkinen liikenne

Toistaiseksi THL suosittelee käyttämään maskia julkisessa liikenteessä varsinkin sen jälkeen, kun valtakunnallinen etätyösuositus päättyy perjantaina lokakuun 15. päivänä. THL:n riskitaulukon mukaan lähiliikenteessä riski on vähäinen ja kaukoliikenteessä kohtalainen. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti THL pitää maskisuosituksen kuitenkin voimassa julkisessa liikenteessä. THL suosittelee maskin käyttämistä varsinkin ruuhka-aikoina.

Harrastetilaisuudet

THL:n mukaan harrastajateattereissa ja muussa vastaavassa harrastustoiminnan tiloissa riski on matala. Joukkueurheiluun käytettävissä sisäliikuntatiloissa riski on kohtalainen.

Ravintolat

Merkittävän riskin paikkoja ovat tanssiravintolat, baarit, yökerhot ja karaokebaarit. Henkilöstö- ja ruokaravintoloissa riski sen sijaan on vähäinen.

Hengelliset tilaisuudet

THL:n riskipotentiaalitaulukon mukaan sisätiloissa järjestettävissä hengellisissä tilanteissa riski on kohtalainen. Ulkona järjestettävissä tilanteissa vähäinen.

THL on julkaissut jo aiemmin myös ohjeistuksen kahdesti rokotettujen maskinkäyttöön. Sen mukaan kahdesti rokotettujen on turvallista tavata muita täysin rokotettuja ilman maskia ja turvavälejä.

Isovanhemmat voivat tavata rokottamatonta lastaan ja tämän lapsia, jos lapsi ja lapsenlapset ovat terveitä, eivätkä kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin. Ohjeistus ei muutu.