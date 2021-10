Jyrki Lehtolan kolumni: Iloa ja raivoa Mannerheimintiellä – ”Syyskapinasta on tulossa rapujuhliin verrattava traditio”

Elokapinan rumpuryhmä ei luonut tunnetta uhasta, vaan siitä, että hipeillä on suuri vastuu tästäkin tyhmyydestä, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Nuoruus on luhistuva kasa hulluja unelmia: sitä kun toivotaan, että Mannerheimintien kaveritapaamisesta seuraa ilmastohätätilan julistaminen ja teollisen kehityksen pysähtyminen.

Aikuisuus on kasvava kasa pettymyksiä, joita on yhä vaikeampi käsitellä, ja siksi aikuinen näyttää keskisormea Mannerheimintien nuorille. Ymmärrettäväähän se on, sillä aikuinen olisi voinut ajaa tuolloin autoaan ja joutunut kiertämään Mannerheimintien yhden pätkän niin, että ajomatkaa olisi tullut 500 metriä enemmän, tuollaisesta aikuisen pää hajoaa.

Elokapina kuuluu kansainväliseen Extinction Rebellion-ympäristöliikkeeseen, jota aikuiset kutsuvat terroristijärjestöksi. Extinction on englantia ja tarkoittaa tuhoa ja sukupuuttoa. Elo on suomea ja tarkoittaa extinctionin vastakohtaa.

Ja leppoisalta eloltahan se näytti keskiviikkona, kun hyvin syötetyt nuoret suorittivat Mannerheimintiellä Koijärvi-hommagen asettelemalla itsensä kiltisti kansalaistottelemattomuuden traditioon. Vähän kuin olisivat hilluneet aseman liepeillä, mutta poliisit huolehtimassa, etteivät sekakäyttäjät ja muut vihaiset keski-ikäiset hyökkää kimppuun.

Elokapinan kylteissä ilmaistiin tiivistetysti se, minkä tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi YK:ssa, Paleface esiintyi, se on kyllä kiva, runoilijan lahjat sellaiset, että tyhmempikin ymmärtää, mitä tarkoittaa.

” Talvikapina voi ehkä jäädä väliin, ellei ilmastokatastrofi lämmitä.

Paljon oli tuttuja paikalla, halailtiin, suudeltiin, tanssittiin. Elokapinan rumpuryhmä ei luonut tunnetta uhasta, vaan siitä, että hipeillä on suuri vastuu tästäkin tyhmyydestä. Yksi nuori kertoi, että riippuu omista fiiliksistä, kauanko jaksaa paikalla olla, ja niinhän se on, planeetan tuho, fiiliskysymys.

Mielenosoituksen nimikin, Syyskapina, kertoi, että kapinasta on tulossa nasujaisiin tai rapujuhliin verrattava traditio. Talvikapina voi ehkä jäädä väliin, ellei ilmastokatastrofi lämmitä, mutta Kevät- ja Kesäkapinassa juhlitaan senkin edestä, kun pian pitää varmaan mennä töihin ja aloittaa matka kohti pettymyksiä.

Niitä pettyneitä aikuisiakin oli paikalla. Niille elokapina on minän kasvuun liittyvä projekti, vähän kuin kirjapiirin ja Tukholman risteilyn risteytys; sellainen, että se, mikä ei tapa, se voimaannuttaa, Minna Canthkin varoitteli nukkuvasta, puolikuolleesta elämästä, Mannerheimintie oli sen vaihtoehto.

Kaikki tuo oli ulkopuolisiksi jääneille aikuisille liikaa.

Osa niistä tuuletti keskisormeaan Mannerheimintiellä ja muut sormiaan näppäimistöllä. Ne kutsuivat elonuoria terroristeiksi, äärijärjestöön kuuluviksi idiooteiksi ja häiriintyneiksi yhteiskuntarauhan uhkaajiksi.

Kaikki hyvin valtakunnassa. Nuoret viettävät terveellistä ulkoilmaelämää osallistumalla kasvuprosessinsa yhteiskunnalliseen vaiheeseen. Aikuiset istuvat sisällä ja osallistuvat rappeutumisprosessinsa yhteiskunnalliseen vaiheeseen.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.