THL: Suomessa on todettu 663 uutta koronatartuntaa

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa koko epidemian aikana 141 552 kappaletta.

Suomessa on raportoitu 663 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 954 tartuntaa, mikä on 859 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 141 552.