Ruumiinaukkoihin tunkeutuva sääskilaji leviää Suomessa

Perhossääskestä on tehty havaintoja ympäri Etelä-Suomea, viimeksi turkulaiselta terveysasemalta.

Viemäreissä ja likavesissä viihtyvä perhossääski (Clogmia albipunctata) on pikkuhiljaa vallannut lisää elintilaa Suomessa.

Asia nousi jälleen tapetille, kun Turun Sanomat uutisoi perhossääskiä löytyneen Turun keskustan terveysaseman kahden potilashuoneen viemäristä viime kesänä.

Terveysasemalta otettiin yhteyttä hyönteistutkija Jukka Salmelaan, ja paikalla kävi tuholaistorjuja. Sen jälkeen paikalla on tehty havainto yhdestä hyönteisestä, mutta eri tilasta.

Täysin poikkeuksellisesta löydöstä ei ole kyse. Alkuperältään laji on trooppinen, mutta sittemmin siitä on tullut myös lauhkean vyöhykkeen asukki. Laji on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana levinnyt Välimeren rannoilta Keski-Eurooppaan.

Ensimmäinen havainto Suomessa tehtiin vuoden 2018 lopussa. Ilta-Sanomat uutisoi tuolloin perhossääsken löytyneen kotkalaisen ravintolan vessasta. Niitä on kuitenkin saattanut olla Suomessa jo vuosia aiemmin.

– Tuholaisfirmassa työskentelevällä kaverilla oli valokuva jo vuodelta 2015. Hän ei enää muistanut tarkasti, mistä se on, mutta jostain Kymenlaakson seudulta kuitenkin, Jukka Salmela kertoo Ilta-Sanomille.

Tutkija Jukka Salmelan mukaan perhossääski ei ole enää harvinainen löytö Suomessa, kuten vielä pari vuotta sitten.

Salmela on saanut jo ennen kesää havaintoja lajista muualtakin Turusta, mutta myös eri puolilta Etelä-Suomea.

– Näyttäisi, että laji on saavuttanut aika vankan jalansijan Suomessa. Havaintoja on Turusta, Tampereelta, Helsingistä ja Imatralta. Kesällä henkilö oli havainnut näitä Helsingin päärautatieaseman vieressä bussipysäkillä. Laji pystyy siis kesäaikana ehkä lisääntymään ulkonakin tai ainakin lähtemään ulos lentoon. Mutta vaatii kyllä sisätilan, että se selviytyy ympäri vuoden.

Lajilla on ikävä maine, sillä sen yhteydessä puhutaan ns. myiasis-ilmiöstä. Se tarkoittaa, että sääsken hiukan alle 10 millin pituisia toukkia joutuu ihmisruumiin koloihin, kuten nenään, suolistoon tai muihin ruumiinaukkoihin.

– Kyse on silloin siitä, että ihminen on pessyt kasvonsa tai tehnyt alapääpesun vedellä, jossa näitä toukkia on. Ne liittyvät huonon hygienian olosuhteisiin. Esimerkiksi Egyptistä ja trooppisesta Afrikasta on tällaisia havaintoja. Se ei siis mitenkään aktiivisesti hakeudu meihin, Salmela sanoo.

Turun terveysaseman tapauksessa ei ole kyse huonosta hygieniasta. Salmelan mukaan perhossääsket voivat eksyä myös siivousintoilijan kotiin.

– Niitä voi olla hetkellisesti kenen tahansa sisätiloissa. Viemärin vesilukkoon kertyy orgaanista töhnää ja mikrobikasvustoa. Siellä on tasaisen märät olosuhteet, joissa tämä laji elää.

Onko aihetta huolestua, jos tapaa perhossääskiä omassa kylpyhuoneessaan? Miten tulisi toimia?

– Kiehuva vesi on hyvä ensiapu, ja toukat menehtyvät siihen. Tuholaistorjujalle ei tarvitse soittaa. Laitostyyppiset tilat ovat asia erikseen.

– Minun mielestäni tästä ei tarvitse olla Suomessa huolissaan. Vaikka näitä löytyisi kotoa, paniikkiin ei ole aihetta, Salmela sanoo.