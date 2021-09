Määräajan noudattaminen on tärkeää, jotta oleskeluoikeus säilyy.

Britannian kansalaisten on haettava Suomessa erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta syyskuun loppuun mennessä. Suomessa asuvien brittien on jätettävä hakemus viimeistään tänään, jos he aikovat jatkaa laillisesti oleskelua Suomessa syyskuun jälkeen.

Vaatimuksen syy on brexit eli Britannian tammikuun lopussa toteutunut eroaminen EU:sta. Brexit-lupaa Suomessa hakevat vain ne britit, jotka ovat asuneet Suomessa jo ennen siirtymäkauden päättymistä. Siirtymäkausi päättyi vuoden 2020 lopussa.

Brexitin myötä briteistä tuli niin sanottuja kolmannen maan kansalaisia. Suomessa arvioidaan olevan noin 5 000 Britannian kansalaista. EU:hun kuulumattoman maan kansalainen tarvitsee oleskeluluvan yli 90 päivää kestävää Suomessa oleskelua varten.

Brexit-lupien hakuaika alkoi vuoden 2020 lokakuussa. Maahanmuuttoviraston (Migri) mukaan riittää, että hakemus on jätetty määräaikaan eli 30. syyskuuta mennessä. Hakemuksen voi tehdä Enter Finlandin verkkosivuilla. Kyseistä verkkosivua päivitetään kello 17 eteenpäin, joten hakemus kannattaa jättää ennen sitä.

Migrin mukaan brexit-hakemusten yleinen käsittelyaika on kuusi kuukautta, mutta hakemusten ruuhkautumisen takia käsittely voi kestää enimmillään 10–14 kuukautta.