Taksi Helsinki, Taksi Helsingi vai Taksi Helsin: erehdys voi tuntua kukkarossa isosti – ”Asiakkaan selvää harhaan johtamista”

Helsingissä taksia käyttävä saa olla tarkkana.

Yleisradiossa työskentelevää Jukka Nivaa kohtasi ikävä tilanne hänen ottaessaan taksin. Niva luuli istahtavansa luotettavan toimijan Taksi Helsingin auton kyytiin, sillä auton kattokuvussa luki Taksi Helsin.

– Pari tarrakirjainta oli tippunu pois, ajattelin. Olikin ihan joku muu firma kuitin mukaan. Ja matkakin makso oikeen reippaasti, Niva kirjoitti Twitter-tilillään.

Ilta-Sanomien tavoittama Niva ei halunnut täsmentää, minkälaisen taksimatkan hän ajoi, paljonko kyyti tavallisesti maksaa ja paljonko se maksoi nyt.

Myös Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen on törmännyt Taksi Helsinin autoihin.

Kantonen sanoo, että Helsingissä liikkuu myös Taksi Helsink -, Taxi Helsinki - ja Helsinki Taksi -merkinnöillä varustettuja autoja. Tekstit on kirjoitettu taksikupuun samalla fontilla ja samaan paikkaan kuin Taksi Helsingin autoissa.

Keskiviikkoiltana Helsingin päärautatieaseman Asema-aukion taksitolpalla yhden taksiauton kuvussa luki Taksi Helsingi.

Mukana kuvussa saattaa olla vielä erehdyttävästi numero, vaikka niin sanottujen villien taksiyhtiöiden autoissa ei auton numerointiin perustavaa tunnistejärjestelmää olekaan.

Lähinnä ulkomaalaisten pyörittämät villit taksiyhtiöt yrittävät jäljitellä Taksi Helsinkiä mahdollisimman paljon, sillä Taksi Helsinki on taksialalla toimija, johon ihmiset ovat tottuneet luottamaan.

Nopealla vilkaisulla sekoittumisen vaara on ilmeinen. Helsingin rautatieaseman asema-aukion taksitolpalla oli keskiviikkona taksi, jonka kuvussa luki Taksi Helsingi. Se on kuitenkin täysin eri asia kuin Taksi Helsinki.

Kantosta tilanne sapettaa suunnattomasti.

– Tämä on todella harmillista! Viikkotasolla kymmenet ihmiset luulevat nousevansa Taksi Helsingin kyytiin. Tämä on asiakkaan selvää harhaan johtamista, Kantonen sadattelee.

Kantonen kertoo lähetelleensä kirjeitä näihin eri taksiyhtiöihin, tuloksetta. Siviilioikeudellinen prosessi puolestaan on kankea ja hidas. Jos yksi yhtiö saadaan kuriin, sinä aikana on jo kaksi uutta tullut tilalle.

– Hyvin vaikea tässä on tehdä mitään, Kantonen harmittelee.

Ilta-Sanomien tavoittama Taksi Helsingin taksiautoilija on nähnyt ruohonjuuritasolta alan villin menon. Hän ei halua esiintyä artikkelissa omalla nimellään asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Taksiautoilijan mukaan auton katolla olevaan taksikupuun ei kannata luottaa enää ollenkaan. Siinä voi hänen mukaansa lukea harhaanjohtavasti ihan mitä sattuu.

Kaikissa Taksi Helsingin ja Lähitaksin autoissa on vakimallinen kylkiteippaus, josta autot tunnistaa helposti.

– Näyttää siltä, että kupu jäljitellään mahdollisimman samanlaiseksi, hän sanoo.

Varma keino erottaa järjestäytynyt auto villin taksiyhtiön autosta ovat isot teippaukset auton kyljissä. Taksi Helsingin ja Lähitaksin autot teipataan keskitetysti, eli teippaus on jokaisessa autossa samanlainen.

Taksiautoilija sanoo, että erehdyksessä väärään autoon istuvaa saattaa perillä odottaa ikävä yllätys: hinta voi olla aivan eri kuin oletettu.

– Hintatiedot on toki oltava esillä auton ikkunassa, mutta harvapa niitä katsoo. Lisäksi siellä voi olla esimerkiksi maininta, että minimitaksa on 25 euroa. Se on kova hinta vaikka parin kilometrin matkasta, taksiautoilija sanoo.

Hän sanoo törmänneensä kerran tapaukseen, jossa Pasilan asemalta villiin taksiin noussut asiakas jäi autosta pois heti sillan toisessa päässä auton tultua Länsi-Pasilan puolelle – taksamittari oli juossut siihen malliin.

– Vein hänet lopulta siitä Maunulaan. Matka sillan yli maksoi saman verran kuin loppumatka Maunulaan. Alkuperäisellä taksalla 3–4 kilometrin matkalle olisi tullut hintaa 40–50 euroa, taksiautoilija kuvaa.

Taksiautoilija kertoo, että villit taksiyhtiöt ovat käytännössä kokonaan ulkomaalaisten, lähinnä Lähi-idästä ja Pohjois- ja Itä-Afrikasta tulleiden pyörittämiä.

Hän sanoo seuranneensa lähinnä huvittuneena, kun uusia villejä taksiyhtiöitä nousee kuin sieniä sateella, vaikka samaan aikaan suomalaistoimijat ovat isoissa vaikeuksissa.

– Kun katsoo kyytien määrää, niiden keskihintaa, autojen lyhennys- ja vakuutusmaksuja ja eläkemaksuja, niin toiminta ei voi mitenkään olla kannattavaa. Se on puhdasta matematiikkaa. Samaan aikaan kymmenet elleivät sadat suomalaisyrittäjät ovat lopettaneet kannattamattomina, kun he ovat toimineet rehellisesti.

Mitä tilanteelle pitäisi sitten tehdä?

Kantonen toivoo ensisijaisesti tehokkaampaa viranomaisvalvontaa.

– Jos me saisimme päättää, taksialaa hallinnoivalla Traficomilla olisi operatiivisia taksitarkastajia, joiden toimivalta yltäisi kaikkiin taksiyhtiöihin. Nyt Taksi Helsingillä ja Lähitaksilla on omat taksitarkastajat, joiden toimivalta ei ulotu muualle. Eli valvontaa, kiitos! Se toivotettaisiin tervetulleeksi, Kantonen sanoo.

Asiakkaan kannalta taksiautoilija toivoo puomitettuja taksitolppia, joiden puomit aukeaisivat vain luotettaville ja asiansa läpinäkyvästi hoitaville taksiyhtiöille. Tällaisia on käytössä jo muun muassa Länsisatamassa sekä Viking Linen terminaalissa Katajanokalla.

– Olen kuullut, että sellainen olisi tulossa Asema-aukiollekin. Eihän se villejä takseja poistaisi, siirtäisi ne toki muualle. Mutta ainakin ne saataisiin erotettua porukasta, taksiautoilija sanoo.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla eri taksiyhtiöiden autot ovat omissa jonoissaan. Niistä asiakas voi sitten valita mieluisensa.

Taksia käyttävälle asiakkaalle kuljettajalla on selvä neuvo.

– Asiakkaalla on oikeus valita autonsa. Ei ole pakko ottaa jonon ensimmäistä autoa. Jos haluaa luotettavaa, ammattitaitoista ja takuuhintaista palvelua, kannattaa valita luotettavan taksiyhtiön auto. Kaikki muut autot ovat omalla riskillä – riippumatta siitä, miten hieno auto on, taksiautoilija sanoo.

Kantonen lisää, että jos mahdollista, taksi kannattaa tilata puhelimitse tai mobiilisovelluksella. Silloin saa varmasti sen yhtiön taksin, jonka haluaa.