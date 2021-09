Epäilty pahoinpitely aiheutti iäkkäälle isälle keuhkokuumeen ja sairauksien sarjan, joiden seurauksena hän myöhemmin kuoli.

Iäkkään isänsä surmasta ja äitinsä pahoinpitelystä epäillylle, poliiseja haulikolla uhkailleelle miehelle vaaditaan 10 vuoden vankeusrangaistusta Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

Rankin miehen tekosista on hänen yrityksensä tappaa pyörätuolissa ollut 79-vuotias isänsä polttamalla tämä elävältä. Syyttäjän mukaan mies oli kasannut pihalla pilkkeitä isänsä pyörätuolin alle ja tämän syliin ja saanutkin yhden puista osittain palamaan. Teko oli kuitenkin keskeytynyt poliisien paikalle tuloon.

Polttosurmayritystä oli edeltänyt sekä äidin että isän pahoinpitely. Äitiä mies oli lyönyt päähän, vetänyt hiuksista, kaatanut lattialle ja kuristanut tätä kaulasta käsillään ja jaloillaan.

Kun isä yritti tulla tilanteessa väliin, aikamiespoika pahoinpiteli tämänkin. Hän oli muun muassa kaatanut kiehuvaa vettä isänsä jaloille, josta tälle aiheutui vakavat palovammat.

Kun mies ei tekonsa tässä vaiheessa ollut vielä varma siitä, että palovammat johtavat isän kuolemaan, hän oli jatkanut tekoaan yrittämällä tappaa tämä elävältä polttamalla.

Syyttäjän näkemyksen mukaan miehen vakaana tarkoituksena on ollut surmata isänsä, tai ainakin hänen on täytynyt pitää tämän kuolemaa tekojensa todennäköisenä seurauksena. Ensisijainen syyte on tappo, vaihtoehtoisina syytteinä murhan yritys, törkeä pahoinpitely ja törkeä kuolemantuottamus.

Pahoinpitely aiheutti iäkkäälle, pitkäaikaissairaalle ja heikkokuntoiselle isälle keuhkokuumeen sekä sairauksien sarjan, joiden seurauksena hän kuoli vajaa kuukausi pahoinpitelyn jälkeen.

Miestä syytetään myös virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Kortittomana rattijuoppona mies ei ollut noudattanut häntä takaa-ajaneen poliisipartion pysähtymiskäskyä. Poliisien kiilattua hänet tien oheen, mies oli uhannut virkavaltaa ladatulla haulikolla. Käskytyksen jälkeen hän oli kuitenkin luovuttanut aseensa ja antautunut poliiseille.