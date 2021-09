”Viimeiset muutamat prosentit tuntuvat täyttyvän hitaasti.”

Ratinan massarokotuspiste toimii vielä ensi viikolla, nyt on aika ottaa rokote, jotta päästään uuteen normaaliin, hoitotyön päällikkö Birgit Aikio hoputtaa.

Tampereen terveysviranomaiset ovat huolissaan siitä, että moni jättää käymättä koronarokotuksessa. Paluu uuteen normaaliin karkaa samalla asukkailta kauemmaksi.

Kesän jälkeen Tampere oli koronarokottamisessa maan kärjessä, nyt tahti on hiljentynyt. Aikoja ja rokotteita on paljon vapaina Ratinan massarokotuspisteessä.

– Tavoitteena on 85 prosentin rokotuskattavuus, emme tule pääsemään siihen, hoitotyön päällikkö Birgit Aikio sanoo.

Suomen virallinen tavoite on 80 prosentin rokotuskattavuus. Silloin 12 vuotta täyttäneistä 80 prosenttia olisi saanut kaksi annosta koronarokotetta.

Aikio sanoo, että Tampere pääsee 80 prosentin kattavuuteen, mutta 85:tä prosenttia tulee tavoitella.

– Kuten nähdään edelleen, meillä on tartuntoja ja ihmisiä joutuu sairaalahoitoon vakavan koronavirusinfektion takia. Pitää tavoitella parempaa rokotuskattavuutta.

Aikio sanoo, että viimeiset muutamat prosentit tuntuvat täyttyvän hitaasti.

Ensi viikko on Tampereella kriittinen. Silloin on vielä avoinna Ratinan massarokotuspiste, jonne on voinut tulla vaikka ilman ajanvarausta. Sen jälkeen rokottaminen siirtyy terveysasemille, mikä tuskin lisää vauhtia rokottamiseen.

– Nyt on helppo tulla keskustaan, Ratina on auki joka päivä 8–20 ja viikonloppuisinkin. Terveysasemat ovat auki kello 8–16.

Suomalaisten rokotuskattavuudessa päästään tavoitteeseen, uskoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio.

– Kyllä me varmasti siihen päästään. Millä aikavälillä, se on eri asia.

Tavoitteena on ollut 80 prosentin rokotuskattavuus. Kontio uskoo, että tavoite täyttyy lokakuun lopussa.

– Se riippuu hirveästi siitä, millä tahdilla ihmiset ottavat rokotteita.

Kontio katsoo tilastoista, että Tampere on rokottanut ihmisiä valtakunnallista tahtia. Kaksi rokotusta on saanut vajaa 70 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Ensimmäisen koronarokotteen ottajia koko maassa on 83,8 prosenttia rokotettavista. Kahden annoksen ottajia on 69,7 prosenttia.

Ahvenanmaalla on korkein kattavuus kahden annoksen osalta: 78 prosenttia.