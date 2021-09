Jos sairastaan influenssan ja koronan samaan aikaan tai peräkkäin, vakavan taudin riski kasvaa, asiantuntijat arvioivat.

Asiantuntijat pohtivat, mitä tänä syksynä tapahtuu, kun yksi influenssakausi on jäänyt kokonaan väliin.

Mitä tapahtuu, jos sattuu sairastamaan koronavirusinfektion ja influenssan samaan aikaan? Tilanne voi olla hyvin vakava – ainakin rokottamattomalle.

Maailmalta raportoitiin alkuvuodesta 2020 Kiinan Wuhanin alueelta, Yhdysvalloista ja myös Euroopasta jonkin verran tapauksia, joissa ihmisillä oli samanaikaiset infektiot. Potilailla oli infektioiden yhteisvaikutuksesta paljon erittäin vakavia taudinkuvia.

– Koronan ja influenssan yhdistelmä voi aiheuttaa erittäin vakavan sairastumisen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoi IS:lle jo vuosi sitten.

Tautitapauskertomusten mukaan riski rajuun tautiin on moninkertainen verrattuna siihen, että sairastaisi vain joko koronan tai influenssan.

– On vaikea sanoa, mikä on kummankin viruksen rooli, mutta kansainvälisten raporttien yhteenvetona oli, että silloin on iso vakavan taudin riski, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo.

Kevättalven 2020 jälkeen ei esimerkkejä juuri ole. Sen jälkeen influenssaa ei ole ollut käytännössä missään päin maailmaa, kun yhteiskunnat ovat pysyneet kiinni ja kontaktit ovat olleet vähissä.

Lisäksi henkilökohtaiset tartunnanestämistoimet (kasvomaskit, etäisyydet, käsien pesu) ovat olleet tehokkaassa käytössä.

Hyvä käsihygienia on paras keino välttää influenssa.

– Nyt on liikkeellä vähän rajumpi koronaviruskanta (deltavariantti), joten oletuksena on, että yhteisvaikutus voi olla vieläkin voimakkaampi, Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen pohtii.

Järvinen sanoo, että ongelma ei ole pelkästään se, jos infektiot tulevat samaan aikaan. Myös peräkkäiset infektiot voivat olla hyvin ikäviä ja vakavia.

– Kun ensimmäinen infektio rikkoo limakalvon, se tekee ikään kuin tietä toiselle virukselle ja altistaa seuraavalle infektiolle, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan oman lisäkysymyksensä tuo sekin, mitä nyt tapahtuu, kun yksi influenssakausi on jäänyt kokonaan väliin. Influenssa-aalto ei lähtenyt syksyllä 2020 kiertämään maailmaa vanhaan tapaan.

Asko Järvinen sanoo, että influenssavirus tulee vääjäämättä Suomeen mutta milloin – sitä ei kukaan osaa sanoa.

Iskeekö influenssa nyt voimallisemmin, kun ihmisten vastustuskyky on yhden välivuoden jälkeen alentunut?

– Emme tiedä viruskantaa, joka tänne tulee. Emmekä tiedä ajankohtaa, jolloin se tulee. Korona ei katoa mihinkään, ja nyt kun yhteiskuntia avataan, influenssalle on tie auki. Influenssavirus löytää tiensä Suomeenkin ilman muuta, sen poissa pitämiseksi auttaisi vain täydellinen eristäytyminen Australian ja Uuden-Seelannin malliin, Järvinen sanoo.

Järvinen sanoo, että tällä hetkellä sairaalahoitoon joutuvista koronapotilaista lähes kaikki ovat rokottamattomia yli 40-vuotiaita tai sitten potilaita, joilla on jokin syy alentuneeseen immuniteettiin.

– Samat ryhmät ovat todennäköisesti altteimpia myös influenssavirukselle, Järvinen lisää.

Nohynek muistuttaa, että havaitut tuplainfektiot tapahtuivat aikana, jolloin koronarokotteita ei vielä ollut.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan Suomeen on hankittu noin kaksi miljoonaa influenssarokoteannosta.

– Nyt molempiin – sekä koronaan että influenssaan – on pätevä suoja olemassa. Eli kannattaa suojata itsensä rokotuksin, Nohynek sanoo.

Rokotuksella voi suojautua sekä influenssaa että koronaa vastaan.

THL suosittelee influenssarokotuksen ottamista riskiryhmille eli yli 65-vuotiaille, raskaana oleville, erilaisia perussairauksia sairastaville ja alle 7-vuotiaille lapsille. Rokotusta suositellaan myös riskiryhmäläisten kanssa asuville sekä heitä säännöllisesti tapaaville.

Järvinen korostaa, että koronarokotus ei suojaa influenssalta.

– Se kuitenkin suojaa vaikeaa koronatautia vastaan erinomaisen hyvin.

Vaikka rokotukset eivät infektioita kokonaan estäisikään, ne hyvin todennäköisesti lieventävät taudin vakavuusastetta oleellisesti.

Maailmalta on kuitenkin esimerkkejä, että influenssa ja korona ”eivät viihtyisi” samanaikaisesti samoissa paikoissa.

Esimerkiksi Suomessa influenssakausi loppui dramaattisesti keväällä 2020, kun koronavirusepidemia alkoi kiihtyä. Myöskään Etelä-Amerikassa ei ole ollut edellisvuosien kaltaista voimakasta influenssa-aaltoa. Influenssa ikään kuin hiipui ja korvautui koronaviruksella.

Influenssa voi painaa sairastuneen jo yksistäänkin pedin pohjalle. Jos siihen päälle tulee vielä koronavirus, seuraukset voivat olla vakavat.

Jonkin verran merkitystä voi olla myös sillä, että ensimmäisenä elimistöön tuleva virusinfektio saa aikaan viruspuolustuksen nousun, joka jossain määrin torjuu muita viruksia ja estää niitä tarttumasta.

Yleisesti kuitenkin tiedetään paljon tapauksia, jossa samalta potilaalta on löydetty kahta eri hengitystieinfektiota aiheuttavaa virusta samanaikaisesti, esimerkiksi influenssa A- ja adenovirusta.

Ei siis voi mitenkään sulkea pois, etteikö ihminen voisi sairastua influenssa- ja koronavirukseen samaan aikaan.