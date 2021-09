Reijo Ruokasen kolumni: Ympäristö­ystävällisyys on laatua

Suomalaisuus on hyvä myyntivaltti, mutta se ei pitkän päälle riitä, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Muuttoihin erikoistunut kuljetusyhtiö Niemi vaihtaa kalustonsa päästöttömiin vuoteen 2030 mennessä.

Niemeen verrattuna valtavan kokoinen Posti muuttaa kaiken kuljettamisensa päästöttömäksi kymmenessä vuodessa. Kaukolämpöyhtiöt poraavat reikiä kilometrien syvyyteen voidakseen tuottaa energiaa mahdollisimman pienillä päästöillä. Vähittäiskauppa kertoo pyrkivänsä hävikin vähentämiseen ja – tietysti – hiilidioksidipäästöjen alentamiseen.

Samanlaisia ilmoituksia päästöjen vähennysaikeista tulee viikoittain.

Mikään ei ole helpompaa kuin itsetietoisesti hymähdellen kuitata kaikki nuo hankkeet hömpöttelyksi ja teeskentelyksi. Itsekin olen helposti lyönyt viherpesun leimaa toimille, joilla yritykset pyrkivät pienentämään hiilijalanjälkeään.

Olen joutunut muuttamaan mieltäni. Sattuu, kyllä, mutta ei ikävästi.

Yritysten johto on pääosin ymmärtänyt, että viherpesu tuo vain ikävyyksiä. Sen sijaan vastuullinen toiminta voi tuoda lisää liikevaihtoa. Vastuuton mellastus taatusti pienentää yrityksen menestystä.

Asennemuutos Suomen elinkeinoelämässä on ollut ällistyttävän nopea. Vielä muutama vuosi sitten suomalaisten laivojen rikkipäästöjen rajoitusta pidettiin julmana iskuna varustamoiden mahdollisuuksille säilyä hengissä. Itse vastustin rajoituksia, koska ne eivät koskeneet kaikkien kilpailijamaiden aluksia. Me vastustajat olimme pelkoinemme väärässä. Suomalainen laivaliikenne ei kärsinyt rikkipäästöleikkurista yhtään.

” Suomalainen ostaa ruokansa yleensä hinnan perusteella, mutta suunta on kääntymässä.

Yrityksissä ymmärretään, että vastuullisuus ja pyrkimys hiilineutraaliuteen mahdollistaa kasvun. Erikoista on, että maataloudessa asiaa ei hoksata.

Suomalainen ostaa ruokansa yleensä hinnan perusteella, mutta suunta on kääntymässä. Yhä useampi on valmis maksamaan laadusta. Ympäristöystävällisyys on laatua.

Kepu ja MTK ponnistelevat kaikin voimin sitä vastaan, että maatalouden päästöille asetettaisiin vähennystavoite. Harmikseen ne joutuvat huomaamaan, että päätösvalta on viime kädessä kuluttajalla.

Suomalaisuus on hyvä myyntivaltti, mutta se ei pitkän päälle riitä. Lähivuosina yhä useampi kuluttaja alkaa kysellä ruoan hiilijalanjäljen perään ihan samalla tavalla kuin he tarkkailevat yritysten vastuullisuuttakin. Siinä olisi erinomainen mahdollisuus suomalaiselle maataloudelle erottua ulkomaisista kilpailijoista ja samalla ehkä hieman kasvattaa kaupanteon katteitakin.

Muutaman vuoden kuluttua useimpien elintarvikkeiden tuoteselosteesta löytyy myös hiilijalanjäljen koko. Sitä kepu ja MTK eivät voi mitenkään estää.

Mikä harmi, jos ulkomainen ruoka osoittautuu silloin kotimaista vastuullisemmin tuotetuksi. Se näkyy heti viljelijöiden lompakossa.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.