Lämmin ilma on valunut pohjoiseen naapurimaiden kautta.

Päivän korkeimmat lämpötilat mitattiin Utsjoen Nuorgamissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Nuorgam on Suomen pohjoisin kylä.

Nuorgamissa mitattiin tänään 17,5 asteen lämpötila. Eilisen 18,2 asteen lukemiin ei kuitenkaan ylletty.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Juha Tuomalan mukaan lämmin ilma on valunut pohjoiseen Ruotsin ja Norjan kautta. Kahtena päivänä on ollut myös selkeää, minkä vuoksi aurinko on päässyt lämmittämään.