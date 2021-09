Kysely: Yli puolet opettajista on harkinnut alan­vaihtoa – ”Kamelin selkä on katkennut”

Oppimis- ja hyvinvointivajeen umpeen kurominen kuormittaa opettajia.

Opettajat jaksavat työssään entistä huonommin, selviää Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) tuoreesta selvityksestä. Korona-aika on saanut yli puolet kyselyyn vastanneista opettajista pohtimaan alanvaihtoa.

OAJ selvitti opettajien ja esihenkilöiden korona-ajan kokemuksia edellisen kerran kesäkuun alussa. Tuolloin joka kolmas kyselyyn vastannut opettaja kertoi pohtineensa alanvaihtoa korona-aikana.

– Kesän alussa ajateltiin, että aika on ollut kuormittavaa, mutta kesä on edessä ja pääsee lepäämään. Syksyllä huomattiin kuinka paljon lisätyötä koronan seurauksena oikeasti on, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo STT:lle.

Korona-aikana kertyneen hyvinvointi- ja osaamisvajeen myötä opettajat ovat Luukkaisen mukaan menettäneet hallinnan tunteen työstään. Tänä syksynä tehdyssä kyselyssä jo 57 prosenttia kyselyyn vastanneista opettajista kertoi harkinneensa alanvaihtoa viimeisen vuoden aikana.

Korona-aikana kertyneeseen oppimisvelkaan havahtuminen on Luukkaisen mukaan pääsyy siihen, miksi yhä useampi opettaja on päätynyt harkitsemaan alanvaihtoa. Luukkainen pitää todellisena uhkana sitä, että Suomessa voi pian olla vaikeuksia löytää opettajia.

– Työmäärän jatkuvan nousun takia kamelin selkä on katkennut.

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:stä pitää OAJ:n uhkakuvia opettajapulasta liioiteltuina. Kuntien opetushenkilöstön vaihtuvuus on vuoden 2020 tietojen mukaan erittäin vähäistä.

– Jos opettajilla on sellainen tunne, että he ovat rasittuneita, ei se ainakaan näy missään vaihtuvuustilastoissa. Vain noin kolme prosenttia vakituisista opettajista vaihtaa pois alalta vuosittain, mikä on selvästi alle kuntasektorin keskiarvon, Freund sanoo.

Opettajasaatavuudessa on jo entuudestaan ollut jostain opettajaryhmistä alueittain pulaa. KT:n mukaan rekrytointiongelmia aiheuttavat lakisääteisten kelpoisuusehtojen joustamattomuus ja henkilöstömitoitukset.

– En sanoisi, että meillä on yleinen opettajapula, Freund toteaa.

Yleisintä alanvaihdon harkitseminen on kaikkein pienimpien lasten parissa työskentelevillä. OAJ:n kyselyyn vastanneista varhaiskasvatuksen opettajista 63 prosenttia kertoi harkinneensa alanvaihtoa.

Kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen Kuntaliitosta vahvistaa, että varhaiskasvatuksessa kärsitään työvoimapulasta erityisesti pääkaupunkiseudulla. Ongelma on laajentunut myös muualle Suomeen.

– Varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa, mutta se ei missään tapauksessa ole pelkästään kiinni alanvaihtoon liittyvistä kysymyksistä. Ei vain ole riittävästi opettajia saatavilla, Lahtinen sanoo.

Yksiselitteistä ratkaisua hänellä ei ole ongelmaan tarjota. Lahtisen mukaan varhaiskasvatuksen työntekijäpulaa voitaisiin yrittää parantaa palkkoja korottamalla ja työoloja parantamalla.

OAJ:n selvityksen perusteella keskeisimpinä syinä opettajien alanvaihdon harkitsemiselle ovat työn kuormittavuus, työmäärän lisääntyminen ja palkkataso. OAJ lähetti elo-syyskuun taitteessa verkkokyselyn satunnaisotannalla runsaalle 20 000 jäsenelleen. Kyselyyn vastasi runsaat 2 600 opettajaa.