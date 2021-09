Seida Sohrabin kolumni: Loukkaanko suomalaisia saunomalla?

On ihmisluonteen vastaista olla kopioimatta, lainaamatta tai omimatta toisia tapoja, kirjoittaa kolumnissaan Seida Sohrabi.

Viime viikolla artisti Chisu pyysi anteeksi kampaustaan ja siitä nousi somemyrsky. Aiheen tiimoilta noussut kuohunta sai minut pohtimaan: saanko etnisenä kurdina mennä saunomaan loukkaamatta kantasuomalaisia vai olenko taustani vuoksi poikkeus?

Miksi?

Ihminen on läpi historian omaksunut eri kulttuurien hienoja puolia ja tapoja ja nyt sille halutaan stoppi.

Miksi?

En näe mitään ongelmaa siinä, että suomalainen ystäväni pukee päälleen kurdien kansallispuvun. Kurdit eivät pidä sitä epäkunnioittavana. Päinvastoin, he ovat siitä hyvin mielissään ja pitävät sitä arvostuksen osoituksena.

Jos perusteluna on tarkastella asiaa sortajan ja sorretun näkökulmasta on tiedostettava, että sekä esi-isämme että -äitimme ovat sortaneet ja olleet sorettuja. Polveudumme monista ihmisistä ja mennyt on täynnä epäoikeudenmukaisuutta. On lähes mahdotonta löytää kansaa, jota ei olisi sorrettu ja jota vastaan ei olisi sodittu.

Historiaa ei voi lukea valikoivasti niin, että päättää keskittyä tiettyyn aikakauteen tai tapahtumaan. Historia on kaikkea muuta kuin lyhytnäköinen ja mustavalkoinen. Kuten israelilainen historian tohtori ja kirjailija Yuval Noah Harari toteaa: ”Lintuperspektiivi katsoo kuitenkin historiaa niin läheltä, ettei sen avulla voi ymmärtää pitkäkestoisia prosesseja. Meidän on sen sijaan katsottava historiaa vakoilusatelliitin korkeudelta ja silmäiltävä vuosisatojen sijasta vuosituhansia.”

Toivon, että maailmassa, jossa kannustetaan loukkaantumaan ja uhriutumaan, sitäkin enemmän kannustettaisiin olla loukkaantumatta. Myös toisen puolesta. Suvaitsevaisuutta ei ole etäännyttää ja luoda vastakkainasettelua. Nyt luodaan kamppailevia heimoja, joista ensimmäinen on nimeltään Uhri ja toinen Etuoikeutettu. Tämä jos mikä on vastenmielistä ja vaarallista asioiden vääristelyä.

Jos joku voi kulttuurin omia, on se ihminen. Ihmiset ovat läpi historian ottaneet toistensa tavoista vaikutteita, myös tienatakseen sillä rahaa. Matkimista harjoitettiin ja harjoitetaan omaksi eduksi ristiin rastiin, ihonväristä, uskonnosta ja sukupuolesta riippumatta. Esimerkiksi fanaattiset muslimit pitävät länsimaisia arvoja ja uudistuksia kiellettyinä samaan aikaan kun he hyödyntävät länsimaista teknologiaa levittääkseen omaa ideologiaa.

On historiattomuutta, epäinhimillistä ja sivistymätöntä väittää, että jokin esine, tyyli tai tapa olisi tietyn etnisen ryhmän omistusoikeutta. Kulttuurit ovat hybridejä.

Kurdilainen kirjoittaja omien sanojensa mukaan ”omimassa suomalaista ja saksalaista kulttuuria”.

Nykyiset kansat ovat syntyneet pienemmistä kansoista ja heimoista, joilla kaikilla oli oma tapansa. Nämä tavat, uskomukset ja arvot sulautuivat yhteen, muuttuivat ja niitä välitettiin eteenpäin kaikkialla siellä missä ihmiset tapasivat. Uskonnot, urheilu, kielet ja ruokakulttuurit ovat tästä loistava esimerkki.

On ihmisluonteen vastaista olla kopioimatta, lainaamatta tai omimatta toisia tapoja. Ihmislajin hienoimpia piirteitä on kyky jakaa ja oppia toiselta. Vain rasisti näkee vieraan huonompana ja tekee pilkkaa toisen tavoista ja vain historiaton ja opportunisti kieltää vaikutteet.

Päivänä, jolloin kulttuurien matkiminen kielletään, kulttuurit patentoidaan. Älkää kysykö mikä ryhmä saa omia kulttuurin. Kysykää, kuinka pitkälle historiassa kaivamme selvittääksemme omistajan.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri, Lähi-idän asiantuntija ja Helsingin kaupungin varavaltuutettu (kok).