Näin ”Tamara” koukutti hyvä­uskoisen poika­miehen rahan­pesuun – ”Ajattelin, että tämä on liian hyvää ollakseen totta”

Poliisin palveluksessa työskennellyt mies rakastui päätä pahkaa netissä tapaamaansa naiseen, ”Tamaraan”. Pian miehen vanhempien tileille alkoi virrata outoa rahaa muun muassa Puolaan myydyistä kanoista.

– Minusta tuntui aika moneen otteeseen, että tässä on jotain pielessä, mutta hyväuskoisuuttani halusin uskoa, että Tamara on tosiaankin tulossa luokseni. Olen sellainen ihminen, joka ei usko muista pahaa.

Näin itäsuomalainen nuori mies selitti poliisille, kun häntä kuulusteltiin useista törkeistä rahanpesuista epäiltynä. Miehen mukaan kaikki oli alkanut siitä, kun hän oli joutunut mysteerinaisen pauloihin.

Alle kolmekymppinen mies oli tutustunut nettitreffipalvelun kautta ”Tamara Couillard” -nimeä käyttäneeseen naiseen keväällä 2017.

– Aluksi kyselimme viesteissä kuulumisia ja niitä näitä. Jossain vaiheessa kesää Tamara kertoi, että hänen isänsä on kuollut, ja että hän on saamassa perintöä 2,3 miljoonaa dollaria. Kesäkuun lopulla Tamara oli tulossa kertomansa mukaan Suomeen, mies selitti poliisille.

Pian tämän jälkeen mies kertoi saaneensa pankinjohtajaksi esittäytyneeltä Abikoye-nimiseltä mieheltä sähköpostin.

Pankinjohtaja kertoi hoitavansa Tamaran perintöasiaa ja pyysi miehen tilitietoja – rahaa olisi odotettavissa pian sen jälkeen, kunhan Tamara saisi sovittua asian pankin kanssa.

Pikarakastunut mies lähetti tilitietonsa pankinjohtajalle. Tämän jälkeen hänen pankkitililleen alkoi tulla ”perintöasioihin liittyviä” rahasummia, jotka mies kiltisti siirsi Tamaralta saamiensa ohjeiden mukaisesti rahanvälittäjäfirmojen kautta pankkiin Nigeriaan.

– Mielessäni joskus kävi, että rahat, joita tililleni tuli, olisivat rikollista rahaa, mutta Tamara kivenkovaa vakuutteli, että rahat ovat hänen setänsä rehellisesti hankkimia ja liittyivät perintöasioihin.

Mies ei kertonut asioistaan juuri kenellekään. Osalle läheisistään hän oli kyllä sanonut, että hänellä on tyttöystävä, jonka hän yrittää saada Suomeen. Yksityiskohdista hän oli kuitenkin vaiennut.

– Olin ajatellut alusta lähtien, että tämä on ehkä liian hyvää ollakseen totta, mutta siitä huolimatta olen ollut järjestämässä näiden rahojen siirtoa. Nyt parin viimeisen päivän aikana olen todennut kuulusteluissa, että minua on huijattu hyväuskoisuuttani hyväksikäyttämällä oikein kunnolla.

Elokuussa 2021 miehelle luettiin Etelä-Savon käräjäoikeudessa syytteet rahanpesusta, törkeästä rahanpesusta identiteettivarkaudesta sekä paristakymmenestä petoksesta ja väärennöksestä.

Kaava oli samanlainen kaikissa rahanpesurikoksissa.

Mies sai tileilleen suorituksia muun muassa suomalaisten yritysten kansainvälisestä kaupankäynnistä, johon tuntemattomaksi jäänyt henkilö oli päässyt käsiksi kaappaamalla yritysten välisiä sähköposteja.

Niiden perusteella yrityksiä oli erehdytetty maksamaan kaupankäynnissä syntyneet laskut syytetyn miehen tilille Suomessa. Hän puolestaan välitti ne edelleen Nigeriaan.

Lokakuun 2017 ja heinäkuun 2018 välisenä aikana rahanpesussa liikkui lähes 200 000 euroa. Osa rahoista joutui poliisin takavarikkoon pankin epäiltyä rahojen alkuperää ja jäädyttäessä miehen tilin.

Yhdessä tapauksessa lähes 35 000 euroa oli tullut miehen isän pankkitilille. Kyseessä oli kauppa, jossa portugalilainen yhtiö oli myynyt Puolaan kanoja. Kanarahat ohjautuivat kuitenkin rahanpesusta syytteen saaneen miehen isän tilille Suomeen.

Vaikka poliisi oli jo miehen jäljillä, oli tämä ilmoittanut myös vanhempiensa tilitiedot Tamaralle. Hän oli saanut ne haltuunsa hoitaessaan äitinsä ja isänsä pankkiasioita tietokoneella. Kummallakaan vanhemmista ei ole tietokoneosaamista.

Kuulustelussa mies kertoi poliisille saaneensa Tamaralta uhkauksen, että ellei hän suostu auttamaan tätä rahansiirroissa, niin Tamara ilmoittaa asiasta hänen vanhemmilleen ja Suomen poliisille.

– En tässä vaiheessa, pienessä pelkotilassa ajatellut sitä, että kun annan Tamaralle vanhempieni käyttämän tilin tiedot, hän käyttäisi niitä jotenkin väärin.

Isän pankkitililtä oli kuitenkin siirretty rahoja miehen omalle tilille. Poliisikuulusteluissa mies ei osannut selittää kuka tämän siirron oli tehnyt. Itse hän ei tunnustanut sitä tehneensä, mutta tunnusti kuitenkin siirtäneensä omalle tililleen isän tililtä ilmestyneet rahat edelleen Tamaralle.

– En usko, että vanhempani ovat osallisina näihin siirtoihin, koska heidän tietotekninen osaamisensa on huono, äidillä suorastaan olematon ja isällä huono.

Poliisi ei epäillytkään miehen vanhempien syyllistyneen asiassa rikoksiin.

Syyttäjän mukaan mies syyllistyi identiteettivarkauteen ja petoksiin otettuaan pikavippejä isänsä ja äitinsä tili- ja tunnistetiedoilla, mutta ohjaamalla näin saadut rahat omalle tililleen.

Tällaisia petoksia hän syyttäjän mukaan tehtaili parikymmentä kertaa muutaman viikon ajan vuoden 2017 joulukuulta tammikuulle 2018. Summat vaihtelivat muutamasta satasesta 2 000 euroon. Kokonaissummaa niistä kertyi noin 20 000 euroa. Nämäkin rahat mies lähetti Tamaralle hyötymättä niistä itse senttiäkään.

Väärennöksiin miehen epäillään syyllistyneen väärentäessään vanhempiensa allekirjoituksia Etelä-Savon käräjäoikeudesta tulleiden haasteiden vastaanottoilmoituksiin. Väärennöksiä on parikymmentä. Haasteet mies oli ehtinyt ottaa kotinsa postilaatikosta ennen kuin vanhemmat olivat saaneet ne käsiinsä. Mies asui samassa taloudessa vanhempiensa kanssa.

Syytteiden mukaisia rikoksia tehdessään mies oli osan ajasta määräaikaisen lupasihteerin virassa Itä-Suomen poliisilaitoksella.

Rikostutkinnan alkaessa hänet pidätettiin virantoimituksesta. Hänen virkasuhteensa poliisin päättyi määräaikaisen sopimuksen loppuun maaliskuussa 2018. Epäilty rahanpesu jatkui vielä muutaman kuukauden sen jälkeen.

Miehen epäillään väärentäneen vanhempiensa allekirjoituksia Etelä-Savon käräjäoikeudesta tulleiden haasteiden vastaanottoilmoituksiin.

Mies on syytettynä myös henkilörekisteririkoksesta sekä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Näiden syytteiden mukaan hän urkki poliisin palveluksessa ollessaan poliisin tietojärjestelmästä perusteettomasti tietoja eri henkilöistä.

Tamaran todellinen henkilöllisyys ei selvinnyt. Jutun tutkinnan yhteydessä ilmeni, että Tamara on huijannut tai ainakin yrittänyt huijata muitakin suomalaisia miehiä. Huijauksissa hän on esiintynyt myös nimillä Jennifer Tamara ja Tamii, sekä Staci Cook.

Etelä-Savon käräjäoikeus antaa ratkaisunsa asiassa perjantaina.

Puolustus: Entä jos ”Tamara” tiesikin miehen entuudestaan

Poliisin esitutkinta-aineistoon liitetyssä miehen puolustuksen laatimassa kirjallisessa loppulausunnossa kyseenalaistetaan poliisitutkinnan lähtöajatus siitä, että kaiken takana oleva Tamara Coulliard -niminen nainen olisi ulkomaalainen.

Puolustuksen mukaan tämä tutkintaa merkittävästi ohjannut ajatus voi hyvinkin olla väärä.

Puolustuksen mukaan on erittäin varteenotettavaa, että Tamaran takana oleva henkilö on todellisuudessa joku, joka tiesi miehen ja tämän heikot kohdat entuudestaan. Esimerkiksi sen, että valittu uhri oli vanhempiensa luona asuva ja mahdollisesti hyväuskoiseksi tiedetty poikamies.

Puolustuksen mielestä poliisin olisi aiheellista tutkia asiaa myös siitä näkökulmasta, että Tamaran takana oleva henkilö on miehen tai hänen perheensä entuudestaan tuntema henkilö.

Puolustuksen loppulausunnossa epäilty halusi myös muuttaa kuulusteluissa kertomaansa. Mies koki taipuneensa myötäilemään poliisin näkemystä tapahtumien kulusta välttääkseen vanhempiinsa kohdistuneita rikosepäilyjä.

Loppulausunnossa hän kiistää ottaneensa luottoja vanhempiensa nimissä ja näiden henkilötiedoilla. Hänen mukaansa ne on ottanut joku muu. Niistä on vastuussa Tamarana esiintynyt henkilö tai ainakin Tamara on ollut niitä järjestämässä.

Mies kiistää myös siirtäneensä isänsä tilille tulleita suorituksia omalle tai muullekaan tilille. Ne siirrot on tehnyt joku muu kuin hän. Hän on käyttänyt isänsä tiliä vain tämän valvonnassa hoitaessaan vanhempiensa pankkiasioita.