Tällaisia ovat itse rakennetut lentokoneet – Hyvinkäällä pudonnutta konetyyppiä Suomessa kaksi

Hyvinkään lentoturman mallisia koneita on Suomessa rekisteröitynä kaksi kappaletta.

Maanantaina Hyvinkäällä sattunut lento-onnettomuus on järkyttänyt alan harrastajia.

Pienlentokoneen keski-ikäinen lentäjä kuoli, kun kone vielä tuntemattomasta syystä osui laskeuduttaessa maahan ennen kiitorataa. Kertauskoululennolla mukana ollut tanssija-koreografi ja lento-opettaja Sami Saikkonen vietiin sairaalaan. Hänen voinnistaan ei ole tietoa.

Onnettomuuden pienkone oli kuolleen, ilmailupiireissä tunnetun ja kokeneen lentäjän itsensä rakentama. Uhri oli rakentanut koneen toisen ilmailijan kanssa. Kyseessä oli sekä taito- että matkalentoon tarkoitettu monitoimikone, malliltaan Van’s RV-8 (OHXRV) -experimental.

Kone kuuluu niin sanottuihin experimental-luokan koneisiin ja se on kaksipaikkainen, yksimoottorinen kone, jota Van's Aircraft myy valmiiden pakettien sarjassa, josta kone kootaan itse. Malli on maailmalla varsin yleinen itse rakennettava harrastelijakone. Kyseisiä pienkoneita on Trafin tilastojen mukaan rekisteröitynä Suomessa kaksi kappaletta, mukaan lukien Hyvinkään onnettomuuskone. Muun mallisia itse rakennettuja harrastelentokoneita on Suomessa rekisteröitynä 220 kappaletta.

Taitolento ry:n puheenjohtaja Harri Kanto muistuttaa, että vaikka itse koottava lentokone voi maallikon korvaan kuulostaa erikoiselta, ei kyse ole ”mistään viikonlopun aikana kyhätystä paketista”, vaan mallin rakentaminen vaatii ammattitaitoa ja tuhansia työtunteja.

– Tyyppihyväksytty lentokone ei automaattisesti ole itse rakennettua turvallisempi. Kyse on siitä, että koneista pidetään huolta ja niitä tarkastetaan säännöllisesti, ja se kulttuuri on Suomessa kohdillaan. Taitolentopuolella turvallisuutta myös korostetaan jatkuvasti ja pilotit ovat kokeneita.

Hyvinkään lentoturman syy on vielä epäselvä.

Itse rakennettavan lentokoneen osien pakettihinnat vaihtelevat kymmenistä tuhansista aina yli sataan tuhanteen euroon asti. Osat sisältävän paketin saa ostaa kuka tahansa, mutta rakentamisella tulee olla valvoja, jolla on pätevä tekninen osaaminen. Joidenkin koneiden rakentamiseen tarvitaan lupa, jossa käsitellään sekä rakentajan että valvojan pätevyyttä, mutta pääsääntöisesti valmiista paketista koottavaan harrastelentokoneeseen ei tarvitse virallista lupaa vielä rakennusvaiheeseen.

Ilmaan kone ei kuitenkaan pääse ennen perusteellista tarkastusta. Valmistuttuaan kone käy läpi katsastuksen, jonka jälkeen sille myönnetään lupa suorittaa ensimmäinen koelento. Vasta hyväksytyn koelennon jälkeen kone saa luvan päästä taivaalle jatkossakin. Tämän jälkeen konetta huolletaan säännöllisesti ja se käy läpi lentokelpoisuuden valvontaan kuuluvan tarkastuksen kolmen vuoden välein. Lisäksi lentäjä tarkastaa itsenäisesti lentokoneen ennen jokaista lentoa.

Jukolan pilotit ry:n jäsen Jukka Härkönen arvioi aiemmin IS:lle, että Hyvinkään maanantainen onnettomuus tapahtui luultavasti loppuvaiheessa kertauskoululentoa, simuloidun pakkolaskun aikana. Härkönen oli ollut koneessa olleiden miesten kanssa yhteydessä ennen onnettomuutta.

– Totta kai koneet ovat yksilöllisiä ja voivat käyttäytyä eri tavoin, mutta Hyvinkään tapauksessa asiaa on turha arvuutella. Se jää Otkesin (Onnettomuustutkintakeskus) selvitettäväksi, Harri Kanto sanoo.

Myös Ilmailuliiton Experimental- ja ultrakevyttoimikunnan puheenjohtaja Jorma Sucksdorff korostaa, että Hyvinkään lento-onnettomuudessa ollut konemalli on käytössä hyvin turvallinen – rakentamiseen käytetään paitsi aikaa myös valvontaa.

– Ihmiset tekevät hyvin huolellisesti koneet, joilla aikovat itse lentää.

Sen sijaan haasteita lentämiseen voi Sucksdorffin mukaan tuoda esimerkiksi se, että experimental-luokan koneilla laskeutuminen voi olla erilaista, ja myös huomattavasti haastavampaa, kuin esimerkiksi lento-opetuksessa käytettävillä koneilla. Laskeutumiseen vaikuttaa esimerkiksi kannuspyörälaskuteline, jollaista ei yleensä ole koulutukseen käytettävissä koneissa.

Hänen mielestään lennonopettajien kouluttamisessa olisi Suomessa vielä parantamisen varaa esimerkiksi erityyppisiin koneisiin perehdyttämisen osalta.

– Opettajan oikeudet ovat voimassa myös vaikeampiin ja monimutkaisempiin koneisiin, vaikka niistä ei olisi kovin suurta kokemusta. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa kokeneeseen lentäjään luottava opettaja ei osaa puuttua lennolla ongelmatilanteeseen riittävän ajoissa, jolloin saattaa syntyä vaaratilanne.

Trafin yleisilmailukoordinaattori Jani Hottola huomauttaa, että lento-opetus tehdään tietyllä kalustolla, mutta lentäjille kuuluu velvollisuus hankkia itsenäisesti perehdytystä tai lisäkoulutusta eri mallisiin koneisiin. Vaativampiin koneisiin tulee suorittaa uusi tyyppikoulutus.

– Jos kone on vain toisen mallinen, mutta samassa luokassa ilman eroavaisuuskoulutusta vaativia, määriteltyjä elementtejä, niin riittää perehtyminen koneeseen. Lennonopettajan koulutuksessa ei voida opettaa kaikkiin mahdollisiin koneisiin ja niiden variaatioihin.

Hottolan mukaan harrasterakenteisten ilma-alusten keskuudessa Hyvinkään onnettomuudessa ollut konemalli omaa keskimääräistä paremman turvallisuustilaston maailmanlaajuisesti ja kyseessä on muutoinkin arvostettu rakennussarja. Hän myös muistuttaa, että Hyvinkäällä lentokonetta ohjanneella henkilöllä oli erittäin laaja kokemus alla olevasta konemallista. Kummallakin koneessa olleella oli myös hyvä kokemus kannuspyörällä varustetuista lentokoneista.

– Menehtynyt henkilö oli lentänyt tällä koneyksilöllä varmaan enemmän kuin kaikki muut yhteensä.

Onnettomuuskone siirrettiin lentokonehalliin Otkesin valvonnassa.

Tuore onnettomuus on Hottolan mukaan erityisen yllättävä ja valitettava, sillä harrastuslentäminen on kehittynyt viime vuosina Suomessa turvallisempaan suuntaan. Muutoksen taustalla on Trafin vuonna 2014 tehdystä harrasteilmailun riskikartoituksesta alkanut prosessi. Selvitys teetettiin Jämijärven ilmailuonnettomuuden seurauksena.

Kartoituksen jälkeen turvallisuuskysymyksiin on pureuduttu viranomaisten ja harrastajien yhteistyön avulla, ja sekä harrasteilmailuun liittyvien onnettomuuksien että kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrää on Trafin selvityksen mukaan saatu pienennettyä.

– Ongelmia oli ennen erityisesti ultrakevyessä ilmailussa. Asenneilmapiirin muutos sekä yhteistyö harrastajien ja viranomaisten välillä ovat olleet suurimpia tekijöitä tilanteen parantumiseen.

– Mennyt ei tietysti ole tae tulevasta. Ilmailun turvallisuuden ydin on jakaa kokemuksia ja pyrkiä oppimaan toisten virheistä ja siinä on toki harrasteilmailussakin parannettavaa: virheistä raportointi ja niistä oppiminen on olennaista.

Koneen putoamisjäljet lentokentän päässä.

Valkoinen poikkiviiva kentässä on kohta johon harjoittelussa olisi pitänyt osua laskeutuessa. Turmapaikka taka-alalla noin 250 -300metrin päässä.

Onnettomuustutkinnoissa kuluu tavanomaisesti kuudesta yhdeksään kuukautta ennen kuin onnettomuuden alkuperä voidaan osoittaa.

Otkes kertoi tiistaina aloittavansa Hyvinkään lento-onnettomuudesta varsinaisen onnettomuustutkinnan. Otkes tutkii yksityiskohtaisesti erityyppisiä onnettomuuksia, jotta tulevia onnettomuuksia kyettäisiin ehkäisemään. Tarkoituksena ei siis ole onnettomuuden syyn selvittäminen oikeudellisen vastuun selvittämiseksi. Otkesin tutkintaan päätyvät yleensä erityisen merkittävät onnettomuudet.