Erikoistutkija Tiina Latvala korostaa, että rahapeliautomaatteihin hävityt rahat olisivat monelle etuuksia tarvitsevista elintärkeitä.

Noin joka kolmas Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rahapelikyselyyn vastannut ongelma- tai riskitason pelaaja oli saanut vähintään yhtä Kelan sosiaalietuutta vuonna 2016, kun kaikkien vastaajien osalta prosentti oli 21.

Tutkimustulokset on julkaistu European Journal of Public Health -lehdessä. Artikkelissa hyödynnettyyn THL:n kyselyyn vastasi vuonna 2017 7 186 suomalaista Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Kymenlaaksosta. THL:n mukaan tutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa sosiaalietuuksien ja rahapelaamisen yhteyttä.

– On sanomattakin selvää, että rahapelaamiseen hävityt rahat olisivat monelle sosiaalietuuksia tarvitsevalle elintärkeitä. Viimeisten rahojen upotessa rahapeleihin ollaan tilanteessa, jossa ongelmat uhkaavat kasaantua entisestään ja pelissä saattaa olla ihmisen terveys, hyvinvointi ja jopa elämä, erikoistutkija Tiina Latvala toteaa THL:n tiedotteessa.

Tutkimusartikkeli päättelee rahapeliongelman ja riskipelaamisen olevan yhteydessä sekä tukien saamiseen että työttömyyteen. Tarkasteltavat sosiaalietuudet sisälsivät työttömyysetuuden, sairauspäivärahan, työkyvyttömyyseläkkeen sekä toimeentulotuen. Työttömyysetuutta saaneista 16 prosentilla ilmeni rahapeliongelma tai riskitason pelaamista.

Haitallista rahapelaamista näkyi korostetusti myös työkyvyttömyyseläkettä vastaanottavien vastaajien keskuudessa. Viiteryhmästä 22 prosentilla esiintyi peliongelma tai riskipelaamista, sairauspäivärahaa saaneista 19 prosentilla. Toimeentulotukea saaneista 25 prosenttia pelasi riskitasolla tai kärsi rahapeliongelmasta.

THL:n mukaan jo aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että rahapeliongelma heikentää entisestään jo lähtötilanteessa heikommassa asemassa olevien taloudellista tilannetta.

– Rahapelaamisen tuotot ovat pelaajien häviämiä rahoja, ja tämä on hyvä myös poliittisten päättäjien huomioida. On pysäyttävää havaita, että nämä rahat tulevat osittain heikommassa asemassa olevilta, jonka lisäksi haitallinen rahapelaaminen kytkeytyy myös Kelan sosiaalietuuksiin, tutkimuspäällikkö Anne Salonen THL:stä toteaa.

VEIKKAUKSEN peliautomaateilla ei ole syyskuun alusta lähtien voinut enää pelata, ellei aseta itselleen tappiorajaa. Pakolliset tappiorajat ovat olleet jo aiemmin käytössä Veikkauksen nettipeleissä, mutta syyskuun alun myötä ne laajenivat kauppojen, kioskien, ravintoloiden ja liikenneasemien sekä Veikkauksen omien pelisalien fyysisille automaateille.

Rahapeliautomaatit ovat THL:n mukaan yksi haitallisimmista rahapelituotteista. Suomessa niitä pelaa noin 30 prosenttia aikuisväestöstä, kun muissa Euroopan maissa osuus on vain muutamia prosentteja. Syynä tähän on korkea saatavuus.

Automaatteja on vähennysten jälkeen jäljellä yhä 10 500. Saatavuus on edelleen korkea verrattuna esimeriksi Ruotsiin ja Norjaan, joissa suuri osa rahapeliautomaateista on pelisaleissa.