Vielä ei ole tiedossa, miksi kokeneen lentäjän ohjaama pienkone tärähti nurmimaastoon ennen kiitorataa.

Laskeutumassa ollut pienkone suistui maanantaina Hyvinkäällä kiitorataa edeltävään nurmimaastoon. Toistaiseksi epäselvistä syistä alkunsa saaneessa onnettomuudessa menehtyi lentäjä, jonka ohjaama kone romuttui korjauskelvottomaksi. Pelastuslaitos sai tapauksesta hälytyksen noin kello 12.40.

IS:n tietojen mukaan kuolonuhrin lisäksi kyydissä oli sittemmin sairaalaan toimitettu tanssija-koreografi, lentäjä ja lennonopettaja Sami Saikkonen. Asian vahvisti pienkoneharrastaja ja lentokerho Jukolan Pilottien jäsen Ilari Härkönen, joka kertoi keskustelleensa koneessa olleen parivaljakon kanssa juuri ennen kohtalokasta lentoa.

Härkösen mukaan kyseessä oli lentämisen turvallisuuden vuoksi säännöllisesti toistuva kertauskoululento. Jokainen lentäjä joutuu suorittamaan sen kahden vuoden välein joko opettajan tai tarkastuslentäjän kanssa.

– Sami Saikkonen oli siinä opettajana ja tämä toinen henkilö oli siinä oppilaana, Härkönen sanoi.

Alueella ei lennon aikana esiintynyt huomattavaa tuulisuutta tai näkyvyyttä haittaavia pilviä. Härkönen kuvailee sääolosuhteita lentämisen kannalta erinomaisiksi. Lentäjällä oli hänen mukaansa vuosikymmenten kokemus.

Härkönen arvioi, että onnettomuus tapahtui luultavasti loppuvaiheessa kertauskoululentoa, kun tehdään simuloitu pakkolasku.

– Loppuvaiheessa tehdään lasku ilman moottoritehoa. Siinä on kyse tällaisesta laskusta ilman moottoritehoa. Se on simuloitu pakkolasku, ihan kuin moottori olisi rikki, vaikka moottori toimii aivan hyvin. Se laitetaan tyhjäkäynnille. Sitten tehtävänä on ohjata konetta siten, että se laskeutuu määrättyyn kohtaan kiitotiellä.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) johtaja Veli-Pekka Nurmi vahvisti maanantaina Ilta-Sanomille, että turmaan johtanut laskeutuminen oli osa tarkastuslentoa ja siten suunniteltu.

– Me olemme toki kuulleet monenlaisia havaintoja onnettomuudesta, mutta vielä on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä, Nurmi kertoi.

Lentokentän päällikkö Jukka Helminen kertoi Ilta-Sanomille, että henkensä menettänyt oli ilmailupiireissä tunnettu lentäjä. Hän oli rakentanut koneen itse toisen ilmailijan kanssa. Kyseessä oli sekä taito- että matkalentoon tarkoitettu monitoimikone malliltaan Van’s RV-8 (OHXRV) -experimental.

Turmakone kuljetettiin maanantai-iltana lentokentän huoltoalueelle. Otkesin on määrä aloittaa hylyn tarkempi tutkinta tiistaiaamuna.

Ilmailuonnettomuuksien erikoistutkija Juho Posio Otkesista kertoi, että varsinainen tutkintapäätös tehdään yleensä parin päivän sisällä onnettomuudesta. Tutkinnoissa kuluu yleensä 6–9 kuukautta ennen kuin onnettomuuden alkuperä voidaan osoittaa.

POLIISIN puolesta tutkintaa johtaa komisario Markku Lylykangas. Poliisin johtokeskuksen mukaan onnettomuuspaikalle saatiin nopeasti apua, sillä turmapaikka sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Hyvinkään keskustasta.

Hyvinkään pienikokoinen lentokenttä on niin kutsuttu korpikenttä, eikä sillä ole lennonjohtoa. Kentällä on kaksi kiitotietä. Matkustajalentokoneiden vuorot eivät lennä Hyvinkään kentälle.