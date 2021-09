Hyvinkään lento-onnettomuudessa kuollut oli ilmailu­piireissä tunnettu lentäjä – IS seurasi paikan päällä, kuinka turma­konetta tutkittiin

Pienkoneesta irrotettiin illalla molemmat akut, jotta polttoainevuoto ja mahdollinen kipinä eivät sytyttäisi konetta sen yöpyessä hallissa.

Hyvinkään lentokentän päällikkö Jukka Helminen kertoo maanantaina Ilta-Sanomille, että kaupungissa aiemmin päivällä sattunut lento-onnettomuus on koskettanut koko lentäjäyhteisöä.

– Tunnen henkilöt, ja kuollut oli hyvä tuttu. Tapahtunut pysäyttää, Helminen sanoo.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan turmasta hengissä selvinnyt on tanssija-koreografi Sami Saikkonen. Konetta ohjannut lentäjä menehtyi.

Helmisen mukaan lentäjät tunsivat myös maahan syöksyneen lentokoneen. Kuollut lentäjä oli rakentanut sen itse toisen ilmailijan kanssa. Helmisen mukaan kyseessä on harrastukseen tarkoitettu monitoimikone, joka soveltuu sekä taitolentoon että matkalentoon.

– Haluan sanoa osanoton omaisille ja yhteisölle. Tästä pitää saada kaikki tieto, mikä on mahdollisesti johtanut tähän, Helminen toteaa.

Hyvinkään turmakone kuljetettiin illansuussa lentokoneiden huoltoalueelle. Turmakone oli itse rakennettu Vans RV-8-mallin kone.

Helmisen mukaan itse rakennetut koneet myös huolletaan itse. Kone oli malliltaan Van’s RV-8 (OHXRV) -experimental. Vaikka kaikki yrittävät tehdä parhaansa ilmailualan turvallisuuden eteen, kertoo Helminen inhimillisiä virheitä edelleen sattuvan.

” Molemmat henkilöt ovat hyvin tunnettuja näissä piireissä Suomen laajuisesti, järkytys on suuri.

Hyvinkään lentokentän päällikön mukaan turma kosketti koko yhteisöä.

Ilta-Sanomat seurasi turmakoneen tutkintaa paikan päällä maanantai-iltana. Kone on juuri kuljetettu turmapaikalta huolto-alueelle onnettomuustutkintakeskus Otkesin ja poliisin saattelemana.

Otkesin on määrä aloittaa hylyn tarkemmat tutkimukset tiistaiaamuna. Helminen arvelee, että ainakin moottori ja ohjain tutkitaan.

Otkesista paikalla on illalla kolme henkilöä. Toiminnasta vastaa ilmailuonnettomuuksien erikoistutkija Juho Posio. Muutaman vuoden uransa aikana tutkija ei ole kohdannut ainuttakaan yhtä vakavaa tapausta.

Tällä hetkellä tiedetään, että turmakone oli laskeutumassa ja että jotain tapahtui sen yhteydessä. Kone on Posion mukaan tullut nurmikkoon vähän ennen kiitotietä.

Varsinainen tutkintapäätös tehdään yleensä parin päivän sisällä onnettomuudesta.

– Mikäli tutkinnalla saavutetaan jotain yleistettävää turvallisuushyötyä, se kannattaa tehdä, Posio kertoo.

Kone oli malliltaan Van’s RV-8 (OHXRV). Kyseessä oli niin sanottu experimental-kone.

Selvitykseen menee Posion mukaan yleensä kuudesta yhdeksään kuukautta. Julkaistu tutkintaselostus kertoo, mikä johti onnettomuuden syntyyn. Mahdolliset turvallisuussuositukset voisivat auttaa estämään vastaavat onnettomuudet.

Turmapäivän iltana tutkinta on vasta alkutekijöissään. Silminnäkijöitä ole ehditty vielä kuulustella.

– Olemme vasta tutkineet lentokoneen hylkyä kiitotien päässä ja ottaneet paljon valokuvia, Posio kertaa.

Onnettomuustutkintakeskuksen ilmailuonnettomuuksien erikoistutkija Juho Posio ei ole urallaan nähnyt vastaavanlaista onnettomuutta.

Eläkkeellä oleva mekaanikko apuun

Lentokonemekaanikko Jouni Kantojärvi tuntee turmakoneen molemmat rakentajat. Hän kertoo Otkesin pyytäneen hänet paikalle irrottamaan koneen akut ennen yötä.

Polttoaineen vuotaessa on varottava kipinää – voi tulla oikosulkuja, Kantojärvi tietää.

– Yleensä näissä on tärkeää, että konetta ei saa rikkoa eikä mihinkään saa koskea.

Miehen tehtävänä oli irrottaa koneen konepelti akkujen ulos saamiseksi. Hänelle oli helponnäköistä aukaista kansi ja vetää langat ulos.

Kymmenkunta miestä seurasi toimenpidettä, kun kokenut mekaanikko käsitteli konetta tottuneesti.

Kantojärven lempinimi on ”MacGyver”, sillä hänen uransa ilmailun parissa on kestänyt 40 vuotta. Uran varrelle on sattunut toinenkin vakava onnettomuus.

– Olen ennenkin ollut näin ikävässä tilanteessa. Toinen kone tuli tähän kentälle vuonna 1989, Kantojärvi muistelee.

Lentokonemekaanikko Jouni Kantojärvi hälytettiin eläkkeeltä paikalle purkamaan turmakonetta.

Turma kiinnosti paikallisia

Aurinko laski puiden taakse samaan aikaan kuin koneen hylky siirrettiin yöksi hallin suojaan noin kello 19.30. Ennen kuin viranomaiset kuljettivat koneen huoltoalueelle se oli vielä alueella, jolle tavallisilla ihmisillä oli pääsy. Paikalla oli lenkkeilijöitä ja koiranulkoiluttajia sekä paikallisia lentoharrastajia.

Lentokenttää lähellä asuva nelihenkinen perhe on tullut katsomaan turmapaikkaa. He näkivät hylyn noston ja kuljetuksen huoltohalleille kauemmaksi.

He olivat lukeneet onnettomuudesta netistä ja tulleet paikan päälle lastensa kanssa. Seitsemän- ja viisivuotiaat lapset tutkivat koneen putoamisjälkiä.

Perheen äidin ajatukset ovat loukkaantuneen luona.

– Toivottavasti hän selviää tapauksesta elossa, hän sanoo hiljaa.

Turmakoneen maastoon jättämät jäljet kiinnostivat paikalle saapuneita ihmisiä.

Vaikka perhe on vastikään muuttanut Hyvinkäälle, he arvelevat ettei siellä usein tapahdu kamalia. Hetken mietittyään isä muistaa kuitenkin Hyvinkään ammuskelun.

Lentokentän päällikkö Helminen ajattelee, että loukkaantuneen jututtaminen olisi merkittävää. Olisi hänen mukaansa tärkeää, jos tämä muistaisi jotain tapahtuneesta. Tutkinta saisi lisätietoa ja tietoja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tulevaisuuden koulutuksessa.

Poliisin puolesta tutkintaa johtaa komisario Markku Lylykangas. Poliisin johtokeskuksen mukaan onnettomuuspaikalle saatiin nopeasti apua, sillä turmapaikka sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Hyvinkään keskustasta.