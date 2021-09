Sami Saikkonen loukkaantui Hyvinkään lento-onnettomuudessa – paikalla ollut harrastaja arvioi tilannetta

Onnettomuuslento oli paikalla olleen pienkoneharrastajan mukaan kertauskoululento.

Tanssija-koreografi, lentäjä ja lennonopettaja Sami Saikkonen oli IS:n tiedon mukaan mukana maanantaina noin kello 12.40 Hyvinkäällä tapahtuneessa lento-onnettomuudessa. Saikkonen on lähteen mukaan kuljetettu sairaalaan. Hän ei ohjannut konetta.

Pelastuslaitokselta kerrottiin, että onnettomuuskoneessa oli mukana kaksi henkilöä, jotka olivat molemmat keski-ikäisiä miehiä. Toinen kuoli onnettomuudessa.

Pienkoneharrastaja ja lentokerho Jukolan Pilottien jäsen Ilari Härkönen vahvistaa tapahtuneen IS:lle. Härkönen kertoo tunteneensa molemmat koneessa mukana olleet henkilöt. Hän myös keskusteli molempien heistä kanssa juuri ennen heidän lähtöään lentoon.

– Kyllä se Sami Saikkonen oli. Hän on nyt sairaalassa, Härkönen sanoo.

Saikkosen loukkaantumisesta kertoi ensin Iltalehti.

– Tämä oli niin kutsuttu kertauskoululento. Jokainen lentäjä joutuu lentämään kahden vuoden välein joko opettajan kanssa tai tarkastuslentäjän kanssa lennon, jossa katsotaan, että lentäminen on turvallista. Tämä oli sellainen kertauskoululento. Sami Saikkonen oli siinä opettajana ja tämä toinen henkilö oli siinä oppilaana.

Härkönen ei nähnyt onnettomuutta, mutta oli paikalla onnettomuuspaikalla hyvin pian sen jälkeen.

– On vaikea sanoa, mistä se johtui. Onnettomuustutkinta selvittää asian. Se on voinut olla tekninen vika tai ohjaajan vika.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi ei ottanut tuoreeltaan kantaa onnettomuuden syyhyn. Hän kertoi, että turmakone on experimental-rekisterissä, jossa on pikemminkin rakennettuja yksilöitä kuin sarjavalmisteisia koneita, vaikka rakennussarjat voivatkin olla sarjatuotantoa.

– Voidaan sanoa, että nämä experimental-koneiden omistajat pitävät koneista erittäin hyvää huolta. Ja tyypillisesti ne, jotka experimentalilla lentävät, he tietävät, mitä tekevät, Nurmi sanoo.

Kone oli Jukolan Pilottien Härkösen mukaan itse rakennettu Vans RV-8-kone. Se on peräkkäin istuttava kone, jossa opettaja istuu takana matkustajan paikalla.

Konetta ohjannut henkilö ei ollut kokematon lentäjä.

Hyvinkään turmapaikalla tehtiin onnettomuuspaikkatutkintaa maanantai-iltana.

– Hänellä oli lupakirjat ja kaikki, mutta kaikki joutuvat lentämään tällaisen koululennon, vaikka olisivat kuinka kokeneita, Härkönen sanoo.

Härkönen arvioi, että onnettomuus tapahtui luultavasti loppuvaiheessa kertauskoululentoa, kun tehdään simuloitu pakkolasku.

– Loppuvaiheessa tehdään lasku ilman moottoritehoa. Siinä on kyse tällaisesta laskusta ilman moottoritehoa. Se on simuloitu pakkolasku, ihan kuin moottori olisi rikki, vaikka moottori toimii aivan hyvin. Se laitetaan tyhjäkäynnille. Sitten tehtävänä on ohjata konetta siten, että se laskeutuu määrättyyn kohtaan kiitotiellä, Härkönen selittää.

– Olin itse paikan päällä, kun he lähtivät lentämään ja juttelin heidän kanssaan.

Olosuhteet olivat Härkösen mukaan erinomaiset.

– Tuuli oli vähäistä, pilviä ei ollut ja aurinko paistoi. Näkyvyys oli erittäin hyvä. Sääolosuhteet olivat loistavat. Sää ei ollut syynä.

Kuinka pitkään onnettomuudessa kuollut henkilö oli harrastanut lentämistä?

– Kymmeniä vuosia. Hän oli muun muassa ollut rakentamassa tätä kyseistä konetta, Härkönen sanoo.