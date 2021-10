Kirjailija Joni Pyysalo on Tove Janssonin suuri ihailija ja hemulimainen keräilijä. Vuosien varrella hän on kerännyt täydellisen muumimukikokoelman. Arvokkaimmat mukit ovat pankin tallelokerossa. Nyt Pyysalo kertoo kokoelmastaan ja siitä, mitä keräily hänelle merkitsee.

TÄYDELLINEN muumimukikokoelma on kova tavoite kenelle tahansa keräilijälle. Kirjailija Joni Pyysalo on Tove Jansson -fani ja täydellisen muumimukikokoelman omistava keräilijä.

– Tällainen kokoelma vaatii jo jonkin verran työtä. Kun tulee uusi muki, niin se pitää tietysti saada, Pyysalo toteaa samalla, kun nostelee mukeja esille kaapeista.

Artikkelin videosta pääset katsomaan ja kuulemaan, miten Pyysalo keräsi muumimukikokoelmansa.

Pyysalo keräilee oikeastaan paljon muutakin kuin muumimukeja, mutta palataan siihen myöhemmin.

Joni Pyysalo sai ensimmäiset muumimukinsa lahjaksi. Kokoelma kasvoi vuosien kuluessa kuin huomaamatta.

Muumimukikokoelma on vain harvoin esillä kokonaisuudessaan, sillä Pyysalo säilyttää arvokkaimpia kuppeja turvallisuussyistä pankin tallelokerossa. Kokoelman mukit eivät ole myöskään yleensä käytössä, vaan Pyysalolla on kahvihetkiä varten muutama tuplakappale.

Näin ei ole ollut aina. Kun Pyysalon poika oli pieni, tämä sai käyttää mukeja vapaasti. Vuodet kuluivat, ja kaikki mukit pysyivät ehjinä. Samalla kokoelma laajeni.

Alla olevalla videolla Joni Pyysalo esittelee pankin tallelokerossa säilyttämiään arvokkaimpia muumimukeja.

Muumimukien joukosta on helppo tunnistaa itsellekin tuttuja malleja. Tuollainen on äidin luona, tuollaisen Haisuli-mukin sain itse joskus lahjaksi, tuo on se erityisen kaunis.

Pyysalon ensimmäiset muumimukit kertovat yhdestä elämänvaiheesta, loppupään mukit toisesta.

– Sain yhdeltä ihanalta tyttöystävältä kauan sitten ensimmäisen mukin. Olimme silloin superköyhiä. Sitten säästimme ja ostimme Stockmannilta toisen, jotta pystyimme juomaan yhdessä teetä niistä kupeista.

KOLMANNEN muumimukin tarina on surullisempi. Sen Pyysalo osti itse lahjaksi.

– Ostin mukin, kun äitini sairasti. Annoin sen hänelle, ja myöhemmin se jäi minulle muistoksi äidistäni. Nyt huomaan, että se saa edelleen tunteet pintaan.

Hyllyt täyttyivät pikku hiljaa muki kerrallaan. Lähellä oli Iittala Outlet -myymälä, joka on Pyysalon mielestä edelleenkin ”aivan liian mukava paikka”.

– Ostin vähitellen kauneimmat mukit ja huomasin sitten, että minulla on melkein ne kaikki. Sitten ostin myös ne, joita en pitänyt aivan niin kauniina ja keräsin 1990-luvun harvinaiset mukit. Niitä ei voinut silloin alussa edes ajatella, kun ei ollut varaa.

Loppusuoralla oli arvioitava tietenkin arvokkaimpien mukien hankkimista. Arvokkain myyntiin tulleista mukeista on niin sanottu Fazer-muki.

Karl Fazer Café tilasi jouluaiheisia mukeja Arabialta 400 kappaleen numeroidun erän jouluna 2004. Nykyään arvokkaimmasta myynnissä olleesta mukista joutuu maksamaan jo noin 10 000 euroa.

– Meidän kirjailijoiden tulot eivät ole todellakaan suuret. Siksi ajattelin jossakin vaiheessa, että sijoitanko osakkeisiin vai ostanko Fazer-mukin. Päätin ostaa Fazer-mukin. Sehän on hauskaa ja oikeastaan samanlaista lottoamista kuin sijoittaminen.

Kuvan Fazer-mukin hinta on nykyään noin 10 000 euroa. Pyysalo säilyttää mukia pankin tallelokerossa.

Kuvan 1990-luvun alkupuolella valmistetut muumimukit Vihreä ja Roosa ovat nykyään arvokkaita, etenkin täysin ehjinä.

Pyysalo kertoo arvostavansa Tove Janssonin tuotantoa monipuolisesti. Sen vuoksi hän sai ensin mukeja lahjaksi – ja siksi hän myös jatkoi keräilyä.

– Olen aina arvostanut Tove Janssonia sekä kuvataiteessa että niin sanotuissa aikuisten romaaneissa, ja etenkin klassisissa Muumi-kirjoissa sekä fantastisissa, ja satiirisissa Muumi-sarjakuvissa. Muumit tulivat alun perin sitä kautta.

TOVE JANSSONILLA on paljon ihailijoita ja faneja, mutta harva kerää täyttä muumimukikokoelmaa. Näin voi kuitenkin käydä, jos fanilla sattuu olemaan hemulimaisia keräilijän piirteitä.

Useimmat 2000-luvulla valmistetut ja varsin yleiset mukit ovat esillä hyllyllä.

Hemulit siirtyvät tunnetusti seuraavaan keräilykohteeseen, jos yksi kokoelma tulee täyteen. Keräilykohteita voi olla samaan aikaan useita, ja kokoelman valmistuminen voi olla haikea hetki.

– Muumi-kirjoissa on käsitelty keräilyn ongelmaa, kun Hemuli suree postimerkkikokoelmansa valmistumista, eivätkä kaikki ymmärrä surun aihetta. Itse en usko, että keräily tulee koskaan valmiiksi, se on pikemminkin luonteenpiirre, josta ei pääse eroon, ja perikunta joutuu aikanaan työlään tehtävän eteen.

Siinä se on, Pyysalon täydellinen muumimukikokoelma.

Pyysalo on keskustellut aiheesta keräilyyn taipuvaisen ystävänsä kanssa ja päätynyt siihen, että kolmen esineen omistaminen on keräilijälle vaarallista. Silloin kyse on nimittäin jo kokoelmasta – ja kokoelmaa tekee mieli vaalia. Hän on itse keräillyt esimerkiksi Juho Jussilan vanhoja puisia rakennuksia, Högforsin pienoiskylpyammeita ja rullakoreja. Rullakoreissa pidettiin lankarullia ja niitä annettiin aikoinaan huomenlahjoiksi.

– Samaten olen kerännyt tapettikoneen rullista tehtyjä lamppuja, jollaisella on hauska paikkansa syyskuun lopulla ilmestyvässä uudessa romaanissani Putoamispaikka (WSOY). Törmäsin ensin yhteen, sitten ostin kaksi huutokaupasta. Kahteen seuraavaan törmäsin hiukan eri paikoissa. Ne olivat yllättäen saman, suomalaisen tehtaan merkitsemiä. Enemmille ei taida olla kotona enää tilaa.

Kuvassa on Joni Pyysalon keräämiä saamelaisten käsitöitä. 1. Rasia (Anders Sunna) 2. Kuksa (Petteri Laiti) 3. Rasia (Thore Sunna) 4. Tulitikkurasia (Torsten Fankki) 5. Sarvipuukko (Anders Sunna) 6. Neulakota (Anders Sunna)

Pyysalo on asetellut Högforsin pienoiskylpyammeet puisten tikkaiden jalansijoille.

KERÄILYKOHTEISTA mainitsemisen arvoisia ovat myös taidokkaat saamelaiskäsityöt, joita Pyysalo arvostaa suuresti. Ne ovat äärimmäisen yksityiskohtaisesti ja tarkasti tehtyjä.

Poikansa kanssa Pyysalo on kerännyt uskomattoman määrän legoja. Yhden huoneen seinustalle on aseteltu kokonainen lego-Tylypahka, eli Harry Potter -kirjoista tuttu velhokoulu. Valmiiksi ovat tulleet myös esimerkiksi Tähtien sodasta tutut tähtiristeilijä ja Kuolemantähti.

– Keräily on tavallaan ympärivuotista sienestämistä. Aina voi löytää jotakin uutta ja keksiä asioita. Jos joku on tehnyt hyvää työtä ja nähnyt paljon vaivaa jonkin esineen eteen, niin sitä on mukava lähteä selvittämään.

Alla olevalla videolla Pyysalo kertoo ajatuksiaan keräilystä.

Yleisesti ottaen Pyysalon keräilykohteita yhdistää esteettinen ote, design ja se, että esineiden valmistaminen on vaatinut käsityötaitoa. Tärkeitä asioita ovat visuaalisuus ja keräilykohteiden tuoma ilo. Ajoittain hän ei tiedä edes esineen käyttötarkoitusta. Näissä tilanteissa keräilykohteen taustojen selvittäminen voi vaatia paljonkin työtä.

– Olen jopa kerännyt kirpputoreilta talteen puoli-ilmaisia puhde-, puu- ja tuohitöitä, jotka perikunta voi aikanaan lahjoittaa Kansallismuseoon, että säilyttävät tarinansa ja tekniikkansa jälkipolville. Omassa keräilyssäni on vielä sekin piirre, että hankin jotain esineitä, tutkin ja säilytän jonkin aikaa ja annan mennä eteenpäin, enemmän tarvitsevalle.

Pyysalon kokoelmissa on myös komea Högforsin lastenliesi numero 12.

Rullakoreja annettiin aikoinaan huomenlahjoina. Kuvassa käsityötaidonnäyte vuodelta 1860.

Tapettikoneen rullista tehdyt lamput päätyivät Pyysalon uuteen romaaniin.

Keräily näyttää olevan Pyysalolle saamaan aikaan tutkimista, salapoliisityötä ja uuden oppimista. Kokonaisuutena ainakin Pyysalon näkökulma keräilyyn on sellainen, että olisi tosiaankin vaikea kuvitella, että keräily tulisi joskus valmiiksi. Maailmassa on kyllä selvitettävää vielä huomennakin.

Ja jos keräilykohteet hetkellisesti loppuisivatkin, niin aina voi auttaa muita. Pyysalolla on lista tuttavien etsimistä ja keräilemistä esineistä. Jos kiinnostava esine tulee vastaan, hän tietää, kuka esinettä voisi ehkä arvostaa.

Tai ehkä hän alkaa jälleen kerran itse selvittää, mitä uutta esine voisi kertoa.