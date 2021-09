Tältä näyttää avautuva Suomi – iso osa rajoituksista poistuu perjantaina

”Toivotamme teidät tervetulleeksi teatteriin sydämet ilosta pamppaillen ja täysin (100 %) rinnoin!”, Helsingin Kaupunginteatteri tiedottaa.

Avi on päättänyt olla jatkamatta pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia. Se vaikuttaa niin teatteriin, musiikkialaan kuin markkinoihin.

Kun syyskuu perjantaina vaihtuu lokakuuksi, alkaa elämä vapautua yhä enemmän, sillä Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jättää jatkamatta kokoontumisrajoituksia.

Pikkuhiljaa rajoituksia avataan siten, että kulttuuriakin voi kuluttaa vieri vieressä, kuin sillit purkissa.

Helsingin Tennispalatsissa Finnkinon saleista suurimpaan voi periaatteessa tulla perjantaina täydet 635 ihmistä katsomaan torstaina teattereihin tulevaa Bond-filmiä 007 No Time To Die, jonka ensi-iltaa on pukattu pandemian vuoksi kerta toisensa jälkeen.

Uuden Bond-elokuvan ensi-ilta siirtyi huhtikuulta 2020 uudestaan ja uudestaan.

Herra Ylppö voi soittaa Helsingissä lauantaina Tavastialla suurelle yleisölle. Perjantain Kouvolan keikkaakaan eivät koske aluehallintoviranomaisen rajoitukset. Kun rock-kiertue alkoi heinäkuussa, oli tilanne toinen.

– Tuntuu lähes epätodelliselta, että nytkö ne keikat todella alkavat. Olen innoissani. Toivottavasti myös yleisö, Herra Ylppö iloitsee lipunmyyntisivustolla.

Eppu Normaalin loppuunmyydyt keskiviikon ja torstain keikat Tavastialla on peruttu.

Tavastia edellyttää keikkakävijöiltä maskeja ja muun muassa kerää ovella yhteystiedot, jotta joukkoaltistuksesta voitaisiin kertoa.

Syyskuun loppuun saakka Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voi järjestää korkeintaan 10 ihmisen tilaisuuksia sisätiloissa ja enintään 50 ihmisen tilaisuuksia rajatuissa ulkotiloissa tietyillä poikkeuksilla kuten tapahtumien lohkomallilla.

Husin johtama koronakoordinaatioryhmä ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä arvioivat, etteivät rajoitukset enää ole välttämättömiä, joten avi ei jatka rajoituksia.

Eppu Normaali esiintyi heinäkuussa Tammerfest-festivaaleilla.

Etelä-Suomen avin kokoontumisrajoitukset olivat tätä nykyä viimeiset Suomessa voimassa olleet kokoontumisrajoitukset.

Kokoontumisrajoitukset koskevat tapahtumia ja niin kutsuttuja yleisiä kokouksia. Niitä ovat muun muassa konsertit, festivaalit, elokuvanäytökset, teatterinäytökset, urheiluottelut, markkinat ja mielenosoitukset. Joukkoon eivät kuulu yksityistilaisuudet eivätkä työpaikkojen normaaliluonteiset tilaisuudet tai oppilaitosten sisäiset tapahtumat.

Esimerkiksi Kansallisteatterissa iloitaan nyt, että katsomot voidaan avata täyteen vetoon, ja suuri joukko uusia lippuja laittaa myyntiin. Kasvomaskeja teatterivierailta edellytetään yhä, ja lippujen vaihtosääntöjä on yksinkertaistettu, jotta teatteriin ei saavuttaisi vähänkään oireisena. Avit eivät voi määrätä kasvomaskeista, mutta yksittäiset tapahtumanjärjestäjät voivat edellyttää maskeja.

Helsingin Kaupunginteatteri on otsikoinut tiedotteensa ytimekkäästi: Hurraa!

– Toivotamme teidät tervetulleeksi teatteriin sydämet ilosta pamppaillen ja täysin (100 %) rinnoin! teatteri kertoo.

Jokavuotiset Helsingin Silakkamarkkinat aukeavat kuin kreivin aikaan, sillä avajaisia vietetään Senaatintorilla sunnuntaina 3. lokakuuta.

Lokakuussa 2018 Silakkamarkkinoilla ei koronapandemiasta vielä ollut aavistustakaan.

Kokoontumisrajoitusten lisäksi pandemian leviämistä on ehkäisty turvavälipäätöksillä, joilla on rajoitettu kontakteja ja koronaviruksen leviämistä asiakas- ja yleisötiloissa kuten uimahalleissa ja kuntosaleissa, muissa harrastustiloissa, kauppakeskusten oleskelutiloissa, museoissa ja kirjastoissa.

Välillä tilat on määrätty täysin kiinni oleviksi, mutta tällä hetkellä epideemisen kurimuksen keskipisteessä pysytelleellä pääkaupunkiseudullakaan ei ole aluehallintoviraston asettamia turvaväli- tai sulkemispäätöksiä.

Sekä kokoontumisrajoituksista että turvavälipäätöksestä on säädetty tartuntatautilain väliaikaisissa koronapykälissä, jotka ovat nykyisellään voimassa vuodenvaihteeseen.

Ravintoloiden koronarajoitukset jatkuvat. Asiakkaille täytyy myös tarjota tietoa turvatoimista ja mahdollistaa puhdistaa kädet. Käsidesiputelit jäävät siis tiskeille ja pöytiin.

Ravintoloiden säätelystä ei vielä päästä, vaan suuressa osassa Suomea on voimassa jonkinasteisia koronapandemian aikaisia ravintolarajoituksia.

Hallituksen hybridistrategiaan sisältyy valmisteilla oleva koronapassi. Oikeustieteilijä Pauli Rautiainen kirjoittaa Twitterissä, että avin purettua viimeisetkin rajoituksensa, ei koronapassilla olisi muuta käyttöalaa kuin ravintoloissa.

Tiukimmat ravintolarajoitukset ovat voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Etelä-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Satakunnassa, joissa anniskelu päättyy iltayhdeltätoista ja kaikkien ravintoloiden ja baarien on suljettava ovensa kahdeltatoista.

Ruokaravintoloissa asiakaspaikoista saa olla käytössä 75 prosenttia ja anniskeluravintoloissa 50 prosenttia. Lisäksi voimassa on niin sanottu tanssikielto, joka määrää, että jokaisella asiakkaalla on oltava oma istumapaikka ja sisätiloissa ihmiset on ohjattava istumaan omille paikoilleen.

Ravintolarajoituksia ei ole voimassa Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä, Kainuussa, Keski-Suomessa, Lapissa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla eikä Ahvenanmaalla.

Ravintoloiden rajoituksia päivitetään viikoittain koronatilanteen kehityksen mukaan.

Rokotekattavuuden noustessa rajoituksia voidaan purkaa, Sanna Marinin hallitus on päättänyt.

Hallitus on linjannut, että koronarajoituksia höllennetään pikkuhiljaa, kunnes 80 prosentin rokotekattavuus on saavutettu ja kaikista rajoituksista voidaan luopua. Syyskuun alussa arvioitiin, että tämä voisi olla lokakuun puolenvälien tienoilla.

Tällä hetkellä suomalaisista 12-vuotiaista ja sitä vanhemmista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 83,7 prosenttia ja toinen rokotuksen 69,0 prosenttia.

Yksi näkyvä ja tuntuva pandemian ehkäisykeino on kasvomaski. Suositusta ollaan uudistamassa, mutta tiedossa ei ole, milloin virallisen suosituksen mukaan maskin voi jättää eteiseen.

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyy lokakuun puolivälissä, valtioneuvosto on kertonut.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat yhä suurta osaa tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että asiakkailla täytyy olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen, asiakaspaikat täytyy sijoittaa mahdollisimman etäälle toisistaan ja asiakkaille tulee antaa toimintaohjeet turvaväleistä ja käsien puhdistamisesta.

Yleisten suositusten lisäksi on koko joukko tarkemmin rajattuja koronarajoituksia, kuten vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä Helsingissä.

Hybridistrategiassa on myös niin sanottu hätäjarrumekanismi, jolla rajoituksia voidaan palauttaa, mikäli tilanne pahentuu.

THL on valmistellut räkäindeksiksikin kutsutun arviointitaulukon, jonka perusteella aluehallintoviranomaisen ja kuntien ja kaupunkien päättäjät voivat suunnitella uusia rajoituksia, jos tapahtumia vielä joudutaan rajoittamaan.