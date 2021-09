Tekoäly väittää: Tämä kuuluisa Rubensin teos olisikin väärennös

Tekoälytutkimus arvioi, että Lontoon The National Galleryn vuonna 1980 ostama Peter Paul Rubensin vuonna 1609 maalaamaksi väitetty teos olisikin väärennös. Galleria ei kommentoi väitettä.

Lontoon taidemuseoiden tunnetuimpiin teoksiin kuuluva maalaus saattaa olla väärennös.

Kyseessä on Lontoon The National Galleryssä oleva kuuluisa Rubensin maalaamana pidetty Simson ja Delila. Näin kertoo brittilehti The Guardian.

Tekoälytutkimuksen mukaan teos ei olisikaan aito Rubensin teos. Tutkimuksen tekijä Carina Popovici kertoo lehden mukaan algoritmin todistaneen 91 prosentin varmuudella teoksen väärennökseksi.

Peter Paul Rubens (28.6.1577–30.5.1640) oli flaamilainen taiteilija, jota pidetään yhtenä Euroopan merkittävimmistä taidemaalareista.

Barokkityylin pääedustajiin kuuluvan Rubensin teokset tunnetaan muun muassa siitä, että niissä kuvataan usein reheviä ja kurvikkaita naisvartaloita.

Simson ja Delila on ollut yksi The National Galleryn tärkeimmistä teoksista. Se ostettiin noin 2,5 miljoonalla punnalla vuonna 1980. Summa vastaisi nykyrahassa noin 6,6 miljoonaa puntaa eli 7,7 miljoonaa euroa.

Popovici kertoo, että tekoäly vertasi maalausta 148 Rubensin muuhun teokseen. Testauksen tekninen tekijä oli sveitsiläinen Art Recognition -yhtiö.

Taidehistorioitsija Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek sanoi Guardianille, että uusi tekoälymenetelmä on merkittävä.

– Tekoäly ei ole arvioissaan ihmisten tapaan yksipuolinen eivätkä tunteet ja kaupallisen edun tavoittelut vaikuta tekoälyn arvioon, Krzyżagórska-Pisarek sanoi The Guardianille

Alkuperäinen Simson ja Delila on maalattu todennäköisesti vuonna1609. Teos katosi vuonna 1640.

Teoksen aitoutta on epäilty aiemminkin. Teoksen aitouden vahvisti nyt jo edesmennyt Ludwig Burchard. Hänen väitetään antaneen aitoustodistuksia rahan takia.

The National Gallery ei kommentoi asiaa, ennen kuin koko tutkimus on julkistettu.

Aiheesta kertoi aiemmin myös Helsingin Sanomat.