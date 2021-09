Voittaja ei ole ilmoittautunut Veikkauksellekaan.

Kristiinankaupungin R-kioskissa oli viikonloppuna jälleen kova kuhina. Eurojackpotin, lähes 22,2 miljoonan euron arvoinen voittorivi pelattiin nimittäin kyseisessä kioskissa.

Aiemmin toukokuussa kioskissa pelattiin 1,2 miljoonan euron arvoinen Lotto-rivi.

Ärräyrittäjä Soile Hiisiö sanoo, että onnekkaasta voittajasta ei ole kuulunut mitään.

– Ei, ei, ei. Enkä mä odota, että se voittaja tänne tulee. Mutta onhan se pieni jännitysmomentti tarkistaa tiettyjen vakioasiakkaiden lappuja, että olisiko se siinä.

Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen on lunastettava voittonsa Veikkauksen pääkonttorilta Helsingistä.

Mutta tungosta kioskissa on ollut.

– Kyllähän täällä on ollut ylimääräisiä eurojackpottaajia ja muita lottoajia.

– On kyselty, että ”kuka se on, kuka se on, joko sä tiedät, joko sä tiedät”, Hiisiö sanoo.

Mutta ei Hiisiö tiedä. Eikä hän myönnä itsekään olevansa voittaja.

– En seisoisi täälläkään tänään (sunnuntaina) 13 tuntia, jos olisi oma voitto ollut. Mä olisin soittanut työntekijät tänne, että menkää hommiin, koska mä en viitsisi, Hiisiö kertoo.

Mutta on hän iloinen.

– Onhan se nyt hemmetin hienoa. Hyvää mainosta.

Myös Veikkauksen viestintäpäällikkö Pipsa Öhman sanoo, ettei voittaja ole toistaiseksi ilmoittautunut.

– Ei ole pihaustakaan kuulunut hänestä, Öhman sanoo.

Koronan takia toukokuun Lotto-voittoa ei päästy juhlistamaan Kristiinankaupungin R-kioskissa. Nyt Hiisiön toiveissa on, että pian kahviteltaisiin kakkujen kera.

– Nyt vähän odottelen, jos saisi kakkukahvit Veikkaukselta, kun keväällä ei onnistunut kaiken maailman koronarajoitusten takia.

Hiisiö ei ole aiemmin päässyt kokemaan vastaavaa voittojen ilotulittelua.

– Mä oon tehnyt 30 vuotta tätä hommaa, ja nyt vasta paukkuu.

Hiisiö kertoo, että seuraavaksi tavoitellaan Vikingloton pääpottia.

– Viikinkiä me lähdetään metsästämään, että tulisi kolmas iso potti.