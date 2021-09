Avaruussäässä häiriöitä: revontulia voi bongata Etelä-Suomessa asti

"Sää on oiva”, sanoo meteorologi Jani Parviainen.

Lähipäivinä myös Suomen etelä- ja keskiosissa on mahdollista nähdä revontulia. Ilmatieteen laitoksen mukaan todennäköisyys on koholla viikonvaihteessa ja alkuviikosta.

– Varsinkin sunnuntaina ja maanantaina, kertoo meteorologi Jani Parviainen.

Viikon edetessä pilvisyys lisääntyy Suomen yllä, joten mahdollisuus nähdä revontulia laskee. Sää ei vaikuta suoraan revontulien esiintymiseen, mutta koska niiden valo syntyy pilvien yläpuolella, niitä voi nähdä ainoastaan pilvettömällä taivaalla.

Parviainen kertoo, että myös sään puolesta tulevina päivinä olosuhteet nähdä revontulia ovat hyvät.

– Sää on selkeää. Jonkinlaista yläpilvikköä Suomen yllä on, mutta se ei vaikuta revontulien näkemiseen, koska se on niin ohutta.

– Sää on oiva revontulien bongaukseen, hän kiteyttää.

Revontulia voi nähdä myös kaupunkiolosuhteissa, mutta pimeässä ja avoimessa paikassa kaukana valosaasteesta niistä saa enemmän irti.

– Vaikuttavamman näköisiä ne ovat pimeässä.

Mitä pohjoisempana on, sitä todennäköisemmin revontulia näkee. Ilmatieteen laitoksen mukaan Jyväskylän ja Kuopion leveysasteilla revontulia voi keskimäärin nähdä kerran viikossa, Etelä-Suomessa kerran kuukaudessa.

Otollisin hetki revontulien näkemiseen on kaksi tuntia keskiyön molemmin puolin. Ilmatieteen laitos suosittelee, että Etelä-Suomessa hakeutuu paikkaan, josta on esteetön näkymä pohjoiseen taivaanrantaan.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vielä lauantaina revontulien todennäköisyys oli hieman koholla. Sunnuntaina aurinkotuulien nopeus on koholla ja avaruussäässä voi esiintyä pieniä häiriöitä.

Sunnuntaista eteenpäin avaruussäähän alkaa kuitenkin vaikuttaa myös toinen nopea aurinkotuulen virtaus.

Samaan aikaan koronan massapurkaukset voivat kasvattaa geomagneettista aktiivisuutta. Massapurkauksien odotetaan osuvan Maahan sunnuntaina.

Ilmatieteen laitoksen mukaan koronan massapurkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa Auringon pinnalta irtoaa planeettojen väliseen avaruuteen tavallista tiheämpi kaasupilvi. Maahan suuntautuvat massapurkaukset aiheuttavat rajuimmat avaruussäässä tapahtuvat häiriöt, kuten revontulet.