Ilta-Sanomien tapaamat nummelalaiset kertovat, että murhasta tuomitun miehen auto haettiin taloyhtiön pihasta vasta joitakin päiviä sitten.

Rauhallisessa luhtitaloyhtiössä Vihdin Nummelassa tapahtui 6. toukokuuta raaka henkirikos, kun 36-vuotias mies murhasi vaimonsa lyömällä tätä teräaseella 78 kertaa. Perjantaina Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi miehen murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Oikeus katsoi rikoksen sisältäneen kunniaväkivallan piirteitä.

Tragedian kohteeksi joutuneen perheen naapurit kertoivat lauantaina Ilta-Sanomille, ettei asunnosta kantautunut milloinkaan riidan tai väkivallan ääniä. Perhettä kuvaillaan tavallisen oloiseksi.

– Hehän eivät asuneet täällä kovin kauan. Minun oli tarkoitus tutustua heihin. Jälkikäteen olen miettinyt, että nainen vaikutti aina kävelevän vähän matkan päässä miehestä. Aivan kuin hän olisi ollut varuillaan, taloyhtiössä asuva nainen kertoo Ilta-Sanomille.

Lapset tapasivat leikkiä keskenään pihalla sijaitsevalla hiekkalaatikolla. Mies kävi autolla työssä ja tervehti kohteliaasti naapureitaan.

Naista asukkaat kertovat nähneensä huomattavasti harvemmin. Osa ei muista tavanneensa häntä koskaan.

Vaikka mies oli oikeuden mukaan käyttäytynyt väkivaltaisesti jo vuosia ennen murhaa, eivät naapurit kuulleet asunnosta koskaan riidan tai väkivallan ääniä.

Perheen lapset nähtiin usein leikkimässä taloyhtiön hiekkalaatikolla.

Murha-asunto sijaitsee keltatiilisen luhtitalon toisessa kerroksessa, jonne johtavat puiset ulkoportaat. Lähialue on muutamaa kaksikerroksista luhtitaloa lukuun ottamatta omakoti- ja rivitalopainotteista. Lauantaina parkkipaikalla sijaitsevasta postilaatikosta on kadonnut entisten asukkaiden sukunimi.

Käräjäoikeuden mukaan tuomittu mies oli tekoa edeltävänä kahtena vuotena kohdistanut naiseen väkivaltaa ja uhannut tätä tappamisella. Mies oli käräjäoikeuden mukaan pakottanut naisen matkustamaan Irakiin, jossa tämän veljen ja sedän oli määrä tappaa nainen. Hän oli kertonut vaimonsa sukulaisille, että tämä olisi huono nainen.

Murhapäivänä nainen kuoli haavojen aiheuttamaan verenvuotoon. Hänessä todettiin myös puolustautumiseen liittyviä vammoja. Käräjäoikeuden mukaan rikos oli erityisen raaka sekä julma, minkä lisäksi se oli tehty vakaasti harkiten.

Rikos oli kokonaisuutena arvostellen törkeä. Nainen oli kertomansa mukaan pelännyt miestään usean vuoden ajan.

– Kyllä tämä erittäin pahalta tuntuu, vastakkaisessa talossa asuva mies kuvailee tuntemuksiaan.

– Ei tällaista olisi voinut ennakoida mitenkään, eikä minulla ollut tällaisesta aavistustakaan. On jälkikäteen vaikea sanoa, mitä olisi voinut tehdä paremmin.

Miehen mukaan tapahtuman unohtaminen on ollut vaikeaa, koska murhaajan auto haettiin pihasta vasta joitakin päiviä sitten. Pian käräjäoikeuden tuomion jälkeen perjantaina tyhjennettiin perheen asunto.

Murhatalossa asuva nuori mies kertoo järkyttyneensä siitä, että veriteko tapahtui aivan hänen asuntonsa vieressä.

– Ei sellaista olisi ikinä voinut uskoa. Ei täällä ole koskaan ollut mitään meluhaittaa tai vastaavaa.

Ilta-Sanomat ei poikkeuksellisesti julkaise tekijän nimeä. Syynä on se, että oikeuden mukaan on mahdollista, että myös perheen lapsiin kohdistuu turvallisuusriski. Tämän vuoksi oikeus on päätynyt hyvin poikkeuksellisesti salaamaan asiakirjoista sekä uhrin että lasten nimet.