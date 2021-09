Helsingin keskustassa järjestetty useita mielenosoituksia tänään

Poliisista kerrotaan, että mielenosoitukset ovat sujuneet rauhallisesti.

Helsingin keskustassa on järjestetty tänään useita mielenosoituksia. Helsingin poliisin mukaan useita mielenosoituksia on yhteensä viisi. Mielenosoituksia on järjestetty tänään kello 13 alkaen useassa eri paikassa. Osa niistä on jo päättynyt.

Poliisin mukaan mielenosoituksista kaksi, Nouse Suomi ja sen vastamielenosoitus Ketään ei jätetä, ovat suurempia kuin kolme muuta.

Nouse Suomi -mielenosoitus järjestetään Pikkuparlamentin puistossa. Puistossa osoitetaan mieltä maahanmuuttoa vastaan. Mielenosoitus jatkuu edelleen.

Sen vastamielenosoitus, Ketään ei jätetä, kulki Senaatintorilta Kansalaistorille. Ketään ei jätetä vastustaa rasismia.

Muualla keskustan alueella järjestettiin lisäksi kolme pienempää mielenosoitusta. Esimerkiksi Valko-Venäjän solidaarisuus -mielenosoituksessa osallistujia on Helsingin poliisin mukaan muutama.

Poliisi kertoi aiemmin lauantaina Twitterissä, että mielenosoituksista voi aiheutua haittaa liikenteelle varsinkin Aleksanterinkadulla ja Mannerheimintiellä.

Helsingin poliisista kerrottiin kolmen jälkeen Ilta-Sanomille, että mielenosoitukset ovat sujuneet hyvin ja mielenosoitusten järjestäjien ilmoittamalla tavalla. Myös liikennehaitat ovat olleet pieniä.

– Ihan sujuvasti on mennyt, kertoo komisario Katja Nissinen Helsingin poliisista.

– Haaste on mielenosoitukset, joihin liittyy marsseja ja joissa pitää ottaa huomioon liikenneasioita.